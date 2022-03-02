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В проекте «Московское долголетие» подвели итоги фотоконкурса

Павел Гриднев

Сюжет: 

Московское долголетие
Общество
В проекте «Московское долголетие» подвели итоги фотоконкурса
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

1 марта 2022 года «Московскому долголетию» исполнилось четыре года. В честь праздника в социальных сетях проекта прошел фотоконкурс «Мое «Московское долголетие». Москвичи старшего поколения делились своими фотографиями и рассказывали о ярких событиях и впечатлениях.

Всего по хештегу #МоеМосковскоеДолголетие пользователи разместили около 400 публикаций. Участники рассказали о спортивных и творческих достижениях, как занимались онлайн и поддерживали друг друга в период домашнего режима, благодарили преподавателей и кураторов и многое другое.

В проекте «Московское долголетие» подвели итоги фотоконкурса Фото: Из личного архива Виктора Андреева

Победителем конкурса стал Виктор Андреев. Мужчина посвятил стихи любимому проекту, в которых шутливо называет его «ДеДсад» и пишет о том, что занятия помогли людям «серебряного» возраста встрепенуться, забыть о хандре и болезнях.

Друзья! Признаюсь, очень рад!

Что существует «Долголетие»

МД-наш дом, родной «ДеДсад»

Хвала тебе! С четырехлетием!

Болит спина, стреляет бок,

Колени еле-еле гнутся

Но «Долголетие», видит Бог,

Дает заряд нам встрепенуться!

Забыты боли и хандра,

Проблемы муторные быта,

Что жизнь коварна и хитра

И лень, голубушка, забыта!

Также, по словам Виктора, самым запоминающимся событием за четыре года стало участие в Творческой лиге «Московское долголетие», которая проходила в формате КВН, где он не только смог показать юмористический талант, но и обрел много друзей.

— Особенно незабываемое впечатление у меня осталось от участия в КВН. Это было настолько интересно и ярко, что запомнилось на всю оставшуюся жизнь. Появились приятели из других районов Москвы, с которыми сложились очень теплые отношения. Вот уже четвертый год мы встречаемся на различных мероприятиях, организованных «Московским долголетием» и каждый раз рады видеть друг друга как родные, — написал мужчина.

Специальный приз за участие в конкурсе получит Гузель Зайпольд. Участница записала видеопоздравление в формате сказки и дополнила его пластилиновой анимацией. Гузель творческая личность, она ведет собственный YouTube-канал, где читает сказки и проводит мастер-классы по рукоделию.

Более 20 участников стали лауреатами конкурса. Они разместили в соцсетях фотографии с занятий скандинавской ходьбой, танцев, рисования, хроникой с различных мероприятий и многим другим.

В проекте «Московское долголетие» подвели итоги фотоконкурса Фото: Из личного архива Раисы Сенькив

Раиса Сенькив поделилась историей успеха. Женщина благодаря проекту научилась играть на губной гармошке.

— Кто бы мог подумать, что в 70 лет жизнь только начинается. Ладно хор и кружок по фото, но, если бы мне кто-то сказал 10 лет назад, что в 70 я начну играть на губной гармошке, ни за что бы не поверила. А все благодаря чудесному проекту «Московское долголетие», который отмечает в этом году четвертый день рождения, — написала Раиса Сенькив.

Все победители и лауреаты получат памятные подарки.

В проекте «Московское долголетие» подвели итоги фотоконкурса Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Также в честь четырехлетия «Московского долголетия» на Чистопрудном бульваре и в Екатерининском парке открылась уличная фотовыставка «Мода на долголетие», которая будет работать до 31 марта. Посмотреть экспозицию могут все желающие. В нее входят фотографии с модного показа «Мастерской дизайнеров «Московского долголетия», прошедшего в конце 2021 года.

В проекте «Московское долголетие» подвели итоги фотоконкурса Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Это был яркий творческий эксперимент. 50 непрофессиональных дизайнеров — участников проекта под руководством известных российских модельеров Игоря Гуляева, Сергея Сысоева, Ксении Серой, Галины Крючковой и Леонида Алексеева создали пять модных коллекций: от эскиза до готовой модели. На подиуме работы представили модели 55+ из школы красоты и стиля «Королевская осанка».

За годы работы проекта «Московское долголетие» его участниками стали более 400 тысяч человек. Они на своем примере показывают, что в современном мире модно учиться, развиваться и открывать в себе таланты в любом возрасте.

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