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Неделя эффективных действий: семь дней назад Россия начала спецоперацию на Украине

Андрей Казаков

Общество
Неделя эффективных действий: семь дней назад Россия начала спецоперацию на Украине
Первый день спецоперации: российские военнослужащие на одной из улиц города Армянска / Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Вторник, 2 марта, — седьмой день специальной операции России на Украине. Доцент МГИМО Кирилл Коктыш прокомментировал «Вечерке» сложившуюся обстановку, а также обозначил первые результаты и оценил перспективы.

Специальную операцию России на Украине можно рассматривать как неизбежность, считает Кирилл Коктыш.

— Перед ее введением был исчерпан весь соответствующий дипломатический арсенал, и никаких приемлемых для России вариантов выхода из образовавшегося тупика просто не осталось, — отмечает политолог.

Эксперт положительно оценивает эффективность действий силовиков.

— В принципе для такого рода операций нормальный срок — это где-то месяц. А учитывая, как сейчас продвигаются российские войска, все идет нормально. Если сравнить с американской «Бурей в пустыне» в Ираке в 1991 году, да еще учесть сложность ландшафта и специфику территории — а Украина — это не пустыня, — профессионализм российской армии на высоте. Американские войска продвигались гораздо медленнее. Учитывая, что речь идет о боях, о сложной территории, о подготовленных укрепленных районах, все идет очень-очень эффективно. И заметьте — без всяких ковровых бомбардировок, примененных американцами во Вьетнаме и в Ираке, — приводит пример Коктыш.

Переговоры в Гомеле, с точки зрения политолога, имеют определенный смысл.

— И положительные результаты эти переговоры дать могут. Вряд ли, конечно, получится договориться о целом, но, скорее всего, о каких-то вещах, частностях, деталях, процедурах — договориться, скорее всего, получится. О чем конкретно — на данном этапе сказать трудно, особенно учитывая сложность ситуации. Главные переговоры вообще пойдут не о политике, а о судьбе активов. Понятно, что за украинскими политиками стоят американская элита и ее интересы. Эти вещи не менее существенны, чем политические, — считает Кирилл Коктыш.

О железном занавесе между Россией и Западом, по мнению политолога, пока говорить рано.

— Это будет зависеть еще от многих факторов. Занавес можно будет предметно обсуждать позже. Если же говорить об отключении от SWIFT, то оно уже в какой-то степени состоялось. Но есть альтернативы. И их достаточно. На всякий яд есть противоядие, — заявляет политолог.

Эксперт подчеркнул, что российскому бизнесу следует готовиться к инвестированию в производство, в национальное промышленное развитие.

— А что касается поддержки России со стороны стран группы БРИКС (помимо России, в них входят Бразилия, Индия, Китай, ЮАР. — «МВ»), скажу очень просто — ни одна страна БРИКС сейчас не присоединилась к западным санкциям. А в нынешнем контексте это очень серьезная поддержка. Говорить же о какой-то активной поддержке пока рано. Ситуация все еще находится на слишком ранних этапах конфликта и кризиса, — заключил Кирилл Коктыш.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сегодня состоится второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Он пройдет в районе Беловежской пущи в Белоруссии. Первый раунд состоялся 28 февраля и длился более пяти часов. По его итогам стороны договорились проконсультироваться в столицах своих государств и встретиться «в ближайшие дни» для детальной беседы.

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