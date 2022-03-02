Московские школьники стали чаще выигрывать на Всероссийской олимпиаде

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В Москве подвели итоги реализации госпрограммы «Столичное образование» в 2021 году. Школьники, а также учащиеся колледжей и учреждений дополнительного образования добились серьезных успехов в обучении, установив новые рекорды на олимпиадах и экзаменах.

Высокое качество столичного образования подтверждают успехи столичных школьников на Всероссийской олимпиаде. В прошлом году на ее заключительном этапе московские ученики получили почти половину всех дипломов в стране — 1346, это почти в 5 раз больше, чем в 2010 году. Если раньше победы на олимпиадах были единичными, то теперь победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников есть почти в каждой второй школе Москвы. Наград удостоились ученики из 244 школ столицы. Участниками финала стали более 2,4 тысячи московских школьников. Больше всего дипломов ребята завоевали по экономике, математике, физике, русскому языку и информатике.

В этом году уже закончились региональные этапы Всероссийской олимпиады. Буквально через три недели сборная столицы поедет на заключительные состязания.

— Мы все будем болеть за наших ребят и, конечно, надеемся на их успех, — сказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко. — Однако повторить прошлогодний успех будет затруднительно. Ведь в прошлом году из-за отмененного заключительного этапа 2020 года и участников было больше, и, соответственно, количество выданных дипломов.

Тем не менее, в системе столичного образования делают позитивные прогнозы. Ожидается, что московские школьники получат более 1000 дипломов.

— Мы особенно гордимся массовыми успехами московских школ, — продолжил Ященко. — Если еще 10 лет назад львиную долю дипломов сборной Москвы приносили лишь отдельные специализированные сильные школы, то теперь победителей и призеров готовят многие школы. Понятно, что результат в финале — это топовые достижения, их может не быть у школы каждый год, но хотя бы раз в три года уже практически каждая московская школа дает победителя или призера финала.

Все это результат планомерной работы, которая нацелена на развитие талантов детей. Педагоги используют материалы Московской электронной школы и другие образовательные онлайн-ресурсы. А ученики, которые становятся призерами и победителями школьных олимпиад, участвуют в профильных семинарах и учебно-тренировочных сборах, организованных Центром педагогического мастерства.

— Благодаря городским проектам, мы видим рост результатов по ряду предметов, — подчеркнул Иван Ященко. — Особенно гордимся успехами в математике и смежных областях — информатике, физике и так далее. Крепкую базу ребята получают, например, участвуя в таком проекте, как «Математическая вертикаль». Кроме того, математика нужна во всех естественно-научных предметах, поэтому в наших медицинских, инженерных, ИТ-классах ребята также получают хорошую подготовку.

По словам эксперта, школьные знания помогают ученикам не только выигрывать интеллектуальные состязания, но и поступить в любой ведущий вуз страны, в том числе без экзаменов. Такая возможность есть у победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады. Став студентами, они продолжают хорошо учиться, с первого курса занимаются научной работой.

— Важно отметить, что ребята не забывают образовательную среду, которая помогла им раскрыть себя, — добавил Ященко. — Тысячи ребят, являясь студентами ведущих московских вузов, приходят в школы, ведут кружки, участвуют в сборах команды Москвы. И можно уверенно говорить, что речь идет не об отдельных мероприятиях, и даже не о системе мероприятий, а о настоящей среде развития таланта в Москве.