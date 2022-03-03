Павел Келлер: Соцработники не приходят без предупреждения

Фото: Из личного архива Павла Келлера

В последнее время в Москве участились случаи мошенничества в отношении пенсионеров. Заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Павел Келлер рассказал «Вечерней Москве», как отличить социального работника от жулика и как не попасться на удочку мошенников.

— Павел Анатольевич, в последнее время москвичам стали звонить и предлагать социальную помощь за деньги. Это мошенники?

— Сразу хочу обозначить, что наш приоритет — оказание безвозмездной социальной помощи жителям Москвы. Санаторно-курортное лечение, технические средства реабилитации для жителей льготных категорий также предоставляются бесплатно. Но часто к нам поступают сигналы, что, пользуясь доверием граждан, эти услуги предлагаются за деньги. Надомное обслуживание также преимущественно предоставляется безвозмездно. Однако оказание социальных услуг за деньги возможно, если за помощью обращаются москвичи, не признанные нуждающимися в надомном обслуживании.

В таком случае горожанин может самостоятельно обратиться в территориальный центр соцобслуживания и оставить заявку на получение той или иной услуги. Например, за услугой комплексной уборки. При этом в ТЦСО нужно обратиться лично. Оплата производится до оказания услуги на расчетный счет организации. Только после этого к вам выйдет соцработник. Важно, что наши сотрудники никогда не обзванивают москвичей и не навязывают никакие платные социальные услуги. Если вам поступил такой звонок, то это гарантированно мошенники.

— Есть ли какие-то отличительные особенности у социальных работников?

— Прежде всего, они никогда не приходят без предупреждения. Это всегда происходит в согласованный день и время. Если за дверью стоит человек, который представляется социальных работником, но у вас нет договоренности о встрече с ним, то открывать такому человеку не нужно. Кроме того, социальные работники носят с собой удостоверения.

Если речь идет о входящем звонке, то, конечно, звонить из соцзащиты могут. Но не нужно доверять всем, кто звонит. Вся необходимая информация размещается на сайте Департамента и Официальном сайте Мэра Москвы. Кроме того, сведения всегда можно уточнить, перезвонив в центр социального обслуживания или обратившись туда лично.

Напомню, если у вас есть сомнения, вы всегда можете позвонить в центр соцобслуживания по месту жителсьства или по телефонам справочных служб города и Департамента труда и соцзащиты: 8(495) 777-77-77; 8 (495) 870-44-44.

— Что еще важно знать, чтобы не стать жертвой мошенников?

— Никогда по телефону у вас не будут собирать никакие персональные данные. Так социальные работники не спрашивают у вас номера карт, счетов, пароли, коды безопасности, не просят зайти в банковское приложение. Это касается всех городских служб даже полиции или следственного комитета.

Звонки из городских служб носят только информационный характер. Сотрудники могут позвонить вам, чтобы о чем-то рассказать, объяснить, куда необходимо прийти. Иногда сотрудники могут узнавать про ваше состояние и самочувствие, уточнить не нужна ли вам помощь. Но они никогда не будут задавать вопросы о родственниках, финансах, банковских картах или иных персональных данных.

— Ведет ли город профилактическую работу со старшим поколением?

— Конечно, мы регулярно проводим беседы с людьми старшего возраста. Большую работу по профилактике мошенничества ведут социальные работники со своими подопечными. Они рассказывают о наиболее типичных случаях обмана и дают инструкции, как действовать, если к вам пришли незнакомые люди или если поступил звонок с неизвестного номера. Также мы совместно с правоохранительными органами разрабатываем памятки, раздаем москвичам печатную продукцию по этой теме. Призываю всех быть внимательными и осторожными, чтобы не попасться на удочку мошенников.