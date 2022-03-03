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Московские психологи назвали пять способов борьбы с тревогой

Павел Гриднев

Общество
Московские психологи назвали пять способов борьбы с тревогой
Фото: Pexels

Одно из самых частых обращений к психологам за помощью, — сильные эмоции и способность выдерживать их проживание. Тревожность в перечне обсуждаемых чувств занимает одно из ключевых мест. Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал о причинах появления этого состояния и дал рекомендации, как снизить эмоциональный накал.

В нашей жизни случаются как периоды радости и благополучия, так и моменты трудностей и непростых решений. Карьера, семья, финансы — вот лишь несколько крупных болевых точек современности. Сталкиваясь со сложностями в этих сферах, некоторые люди могут испытывать тревогу — это обычная реакция на стрессовые обстоятельства. Частое сердцебиение и дыхание, потные ладони и тело, скованность, монотонные движения руками и ногами — типичные спутники такого состояния.

— Стоит сказать, что данное переживание не является однозначно плохим. Оно позволяет активизировать ресурсы для борьбы, совладания с ситуацией, дает возможность оценить обстановку. Однако часто переходит в своеобразную устойчивую форму, когда опасения и беспокойство совершенно беспочвенны, но продолжают мучить человека, — отметил психолог.

Несколько основных факторов, вызывающих сильное беспокойство:

Особенности организма

Одни люди более чувствительны, чем другие. Насущные сложности либо ожидание чего-то негативного будут вызывать в них больший отклик.

Враждебное, неблагоприятное окружение

Эмоционально незрелые родители, постоянные крики и наказания, конфликты с близкими или сверстниками — все это вносит свой вклад в формирование тревожности как устойчивой черты, когда на горизонте постоянно маячит «что-то нехорошее».

Личностные особенности

Низкая самооценка, внутренние конфликты, невротические установки способствуют неуверенности в собственных силах. В дальнейшем формируется взгляд, когда опасность может поджидать за каждым углом.

Образ жизни

Низкая физическая активность, злоупотребление алкоголем и курение ухудшают общее самочувствие и усугубляют психическое состояние.

Способы преодоления

— Постоянные переживания мешают полноценно наслаждаться простыми радостями вроде прогулки, общения с друзьями, хобби. Удовлетворенность окружением заметно падает, однако это не означает, что ничего нельзя сделать, — добавил Денис Хакимов.

Что поможет совладать с сильным волнением:

  • Дыхание

Простейший и доступный каждому прием. Неторопливый вдох, задержка дыхания и медленный выдох через рот — таким образом легко снимается напряжение в любой обстановке: дома, на работе, перед важной встречей.

  • Активность

Растяжка, йога, силовые занятия (в меру сил, разумеется) не только благотворно сказываются на общем состоянии организма, но и дают выход накопившейся энергии. Плюс так можно переключить внимание с отрицательных мыслей на стороннее занятие.

  • Парадоксальная интенция

Методика, суть которой сводится к тому, что нужно в воображении усилить ситуации или образы, которые кажутся угрожающими. Поскольку тревога — именно возможное затруднение, а не реально происходящее действие, то оно часто обрастает самыми мрачными, а порой и нелепыми подробностями. При намеренном приукрашивании человек увидит, насколько незначительны и смешны бывают предполагаемые трудности.

  • Изменение условий

Если негатив приходит со стороны, можно подумать о том, что в ваших силах изменить. Прекратить общение с токсичным знакомым, разрешить профессиональный конфликт в конструктивном ключе, поговорив с начальством, сменить место жительства. Все зависит от конкретных возможностей и желания.

  • Работа с психологом

Пожалуй, самый главный и эффективный способ. Взаимодействие со специалистом даст пищу для размышлений, сделает понятнее мотивацию и причины поступков, поможет сформировать механизмы саморегуляции и выйти на ресурсное состояние. Часто нужен просто взгляд со стороны, а когда это происходит в паре с профессионалом, результат будет гораздо плодотворнее.

Саморазвитие и вложенные усилия окупятся сторицей: вы станете спокойнее и увереннее в себе, случающиеся с каждым неурядицы перестанут сильно волновать, и вы приобретете навыки, которые будут полезны при сильной тревоге.

Московская служба психологической помощи на регулярной основе проводит вебинары, посвященные темам саморазвития и эмоционального регулирования. Они буду полезны тем, кто хочет привнести позитива в жизнь и изменить себя к лучшему.

Так, 10 марта в 13:30 пройдет онлайн-мероприятие «Что такое стресс и как с ним бороться». Участники узнают, как влияет стресс на организм человека, и разберутся со схемами управления этим состоянием.

Кроме того, всегда доступен круглосуточный телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского), +7 (495) 051 (для мобильного), а также чат психологической поддержки. Все подробности на сайте www.msph.ru.

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