Московские психологи назвали пять способов борьбы с тревогой
Одно из самых частых обращений к психологам за помощью, — сильные эмоции и способность выдерживать их проживание. Тревожность в перечне обсуждаемых чувств занимает одно из ключевых мест. Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал о причинах появления этого состояния и дал рекомендации, как снизить эмоциональный накал.
В нашей жизни случаются как периоды радости и благополучия, так и моменты трудностей и непростых решений. Карьера, семья, финансы — вот лишь несколько крупных болевых точек современности. Сталкиваясь со сложностями в этих сферах, некоторые люди могут испытывать тревогу — это обычная реакция на стрессовые обстоятельства. Частое сердцебиение и дыхание, потные ладони и тело, скованность, монотонные движения руками и ногами — типичные спутники такого состояния.
— Стоит сказать, что данное переживание не является однозначно плохим. Оно позволяет активизировать ресурсы для борьбы, совладания с ситуацией, дает возможность оценить обстановку. Однако часто переходит в своеобразную устойчивую форму, когда опасения и беспокойство совершенно беспочвенны, но продолжают мучить человека, — отметил психолог.
Несколько основных факторов, вызывающих сильное беспокойство:
Особенности организма
Одни люди более чувствительны, чем другие. Насущные сложности либо ожидание чего-то негативного будут вызывать в них больший отклик.
Враждебное, неблагоприятное окружение
Эмоционально незрелые родители, постоянные крики и наказания, конфликты с близкими или сверстниками — все это вносит свой вклад в формирование тревожности как устойчивой черты, когда на горизонте постоянно маячит «что-то нехорошее».
Личностные особенности
Низкая самооценка, внутренние конфликты, невротические установки способствуют неуверенности в собственных силах. В дальнейшем формируется взгляд, когда опасность может поджидать за каждым углом.
Образ жизни
Низкая физическая активность, злоупотребление алкоголем и курение ухудшают общее самочувствие и усугубляют психическое состояние.
Способы преодоления
— Постоянные переживания мешают полноценно наслаждаться простыми радостями вроде прогулки, общения с друзьями, хобби. Удовлетворенность окружением заметно падает, однако это не означает, что ничего нельзя сделать, — добавил Денис Хакимов.
Что поможет совладать с сильным волнением:
- Дыхание
Простейший и доступный каждому прием. Неторопливый вдох, задержка дыхания и медленный выдох через рот — таким образом легко снимается напряжение в любой обстановке: дома, на работе, перед важной встречей.
- Активность
Растяжка, йога, силовые занятия (в меру сил, разумеется) не только благотворно сказываются на общем состоянии организма, но и дают выход накопившейся энергии. Плюс так можно переключить внимание с отрицательных мыслей на стороннее занятие.
- Парадоксальная интенция
Методика, суть которой сводится к тому, что нужно в воображении усилить ситуации или образы, которые кажутся угрожающими. Поскольку тревога — именно возможное затруднение, а не реально происходящее действие, то оно часто обрастает самыми мрачными, а порой и нелепыми подробностями. При намеренном приукрашивании человек увидит, насколько незначительны и смешны бывают предполагаемые трудности.
- Изменение условий
Если негатив приходит со стороны, можно подумать о том, что в ваших силах изменить. Прекратить общение с токсичным знакомым, разрешить профессиональный конфликт в конструктивном ключе, поговорив с начальством, сменить место жительства. Все зависит от конкретных возможностей и желания.
- Работа с психологом
Пожалуй, самый главный и эффективный способ. Взаимодействие со специалистом даст пищу для размышлений, сделает понятнее мотивацию и причины поступков, поможет сформировать механизмы саморегуляции и выйти на ресурсное состояние. Часто нужен просто взгляд со стороны, а когда это происходит в паре с профессионалом, результат будет гораздо плодотворнее.
Саморазвитие и вложенные усилия окупятся сторицей: вы станете спокойнее и увереннее в себе, случающиеся с каждым неурядицы перестанут сильно волновать, и вы приобретете навыки, которые будут полезны при сильной тревоге.
Московская служба психологической помощи на регулярной основе проводит вебинары, посвященные темам саморазвития и эмоционального регулирования. Они буду полезны тем, кто хочет привнести позитива в жизнь и изменить себя к лучшему.
Так, 10 марта в 13:30 пройдет онлайн-мероприятие «Что такое стресс и как с ним бороться». Участники узнают, как влияет стресс на организм человека, и разберутся со схемами управления этим состоянием.
Кроме того, всегда доступен круглосуточный телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского), +7 (495) 051 (для мобильного), а также чат психологической поддержки. Все подробности на сайте www.msph.ru.