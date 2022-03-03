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Более 250 женских вебинаров провели московские психологи с 2021 года

Павел Гриднев

Общество
Более 250 женских вебинаров провели московские психологи с 2021 года
Фото: Рexels / Maryia Plashchynskaya

Участие в таких встречах приняли около 7 тысяч человек. Всего с начала прошлого года Московская служба психологической помощи помогла более 76 тысячам женщин — на личных и онлайн-консультациях, по телефону «051». При этом вебинары остаются одной из наиболее востребованных площадок: проработать свои проблемы и сложности здесь можно в режиме реального времени. О дополнительных преимуществах такого формата рассказал Денис Хакимов, специалист службы.

Современная жизнь далеко не всегда дает возможность женщине уделять время хобби, своим значимым интересам. Работа, домашняя рутина, забота о детях — нужных и важных дел множество. Да и актуальные ковидные реалии накладывают ограничения: сложно пойти на офлайн-курсы, посетить тренинг, да и просто собраться приятной компанией или группой по интересам.

— Однако это совершенно не означает, что пути для саморазвития, улучшения внутреннего состояния, налаживания контакта с собой и окружающими закрыты. Онлайн-пространство дает необходимую информацию и поддержку, позволяет быть сопричастной к обсуждению интересующих тем, поддерживать связи с людьми. Вебинар — отличный и удобный способ узнать больше о себе, поделиться мнениями и получить необходимую обратную связь, — отметил психолог.

Помимо этого, данный формат обладает рядом позитивных особенностей:

Экономия

Многие подобные мероприятия проходят бесплатно, поэтому нет необходимости расставаться со значительной суммой. Также вы не тратите время на дорогу туда и обратно.

Общение

Развивающие и обучающие события онлайн объединяют множество людей. Это не только возможность обсудить увиденное и услышанное с ними, но и завязать новые знакомства. С другой стороны, вы всегда остаетесь на позиции анонимности, если вам не хочется раскрываться перед аудиторией.

Удобство

Многим импонирует домашняя обстановка в качестве фона при посещении вебинаров. Бонусом вы получаете запись лекции, графики и презентации. Наличие таких материалов после встречи позволяет сосредоточиться на процессе в моменте. Каждый работает в индивидуальном темпе, комфортном ему.

Московская служба психологической помощи проведет в марте несколько онлайн-мероприятий, предназначенных исключительно для женщин: разговор среди единомышленниц поможет лучше понять себя, свои мотивы, а возможно, и изменит взаимопонимание с партнером и окружением.

  • 4 марта в 19:30

Очарование женственности

На вебинаре научитесь бережному отношению к себе, узнаете, как сохранить энергию и раскрыть собственную женственность и красоту. Участницы получат основу и вдохновение для самостоятельного развития, совершенствования в основных сферах жизни. Это пространство, время и возможность собраться и поговорить о чем-то, что понятно только женщине.

Ведущая: Анна Полестерова.

  • 5 марта в 12:00

В согласии с собой

Этот вебинар предназначен для женщин, которые хотят двигаться по жизни и выстраивать отношения, пребывая в гармонии с собой, понимая и осознавая свои внутренние потребности, собственный ритм.

На мероприятии будет возможность понять, как перейти от убеждения «я должна» к убеждению «я выбираю». Благодаря этому участницы смогут стать более уверенными в себе, поймут, как построить гармоничные отношения, как быстрее, легче и радостнее достигать своих целей.

Ведущая: Ирина Конищева.

  • 5 марта в 16:30

Аромат женственности

Каждая женщина имеет свой необыкновенный аромат — аромат женственности. Это любовь, мягкость, красота, нежность, чувственность, сексуальность. В повседневной жизни многие перестали замечать в себе эти качества. Женщины выбирают мужскую роль поведения, стратегии жизни и в результате остаются недовольными собой, одинокими, с непростыми историями в личной жизни. Практический арт-вебинар позволит вспомнить и соприкоснуться со своей Женственностью.

Ведущая: Татьяна Садовниченко.

  • 7 марта в 12:00

Женские архетипы, или Как стать гармоничной женщиной

На вебинаре участницы определят женский архетип, управляющий жизнью, активизируют сильные стратегии поведения. Это позволит лучше понимать себя и причины происходящего в жизни, а также даст возможность разобраться во взаимоотношениях с противоположным полом.

Ведущая: Ирина Стафийчук.

Если вам необходима помощь и поддержка, всегда можно обратиться к специалистам Московской службы психологической помощи населению. Кроме того, в круглосуточном режиме доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского), +7 (495) 051 (для мобильного), а также чат психологической поддержки. Все подробности — на сайте www.msph.ru.

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