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Как организовать переезд в новую квартиру

Полина Французова

Общество
Как организовать переезд в новую квартиру
Фото: Ольга Чернякова / Вечерняя Москва

Переезд в новое жилье — всегда большой стресс, несмотря на позитивные изменения. Многим непонятно, как упаковать вещи, что брать с собой, что выбросить и как не сойти с ума за эти дни. Но все не так сложно, как кажется на первый взгляд. О том, как организовать переезд и чувствовать себя при этом хорошо, — читайте в этой статье.

Три варианта организации переезда

Первый и самый простой вариант — организовать грузоперевозку самостоятельно. Нужно будет самим собрать все вещи, упаковать их, перевезти и потом на новом месте распаковать и расставить по местам. Из плюсов — дешевизна, но сил и нервов придется потратить очень много.

Второй вариант позволит сохранить часть времени и усилий. Можно самостоятельно упаковать вещи и нанять грузчиков с автомобилем. Рабочие перевезут вещи с пункта А в пункт Б, а значит уже меньше головной боли.

Наконец, третий вариант — нанять мувинговую компанию и переложить всю ответственность на нее. Такие фирмы имеют большой опыт в том, чтобы организовывать быстрые квартирные переезды без лишних затрат усилий. Конечно, стоит понимать, что такой способ стоит дороже первый двух.

Основные шаги перед переездом

Выбросите лишние вещи — за несколько дней до переезда разберите все шкафы и полки. Ненужную одежду и обувь можно отдать на благотворительность или переработку, если она в нетронутом виде — продать. Это же касается лишней мебели, посуды и других предметов.

Измерьте мебель и технику, которая поедет в новый дом — это нужно для того, чтобы понять, сколько места эти предметы займут в машине грузчиков и где их разместить после переезда.

  1. Определитесь, как будете перевозить вещи — самостоятельно или с помощью мувинговой компании. Если выбрали первый вариант, то купите упаковочные материалы.
  2. Упакуйте вещи или доверьте это специалистам.
  3. Решите вопрос с посылками, доставками и счетами, переведя их на новый адрес и отписавшись от старого.
  4. Приберитесь в старой квартире и подготовьте новую. В новой защитите дверные откосы, накройте полы газетами, чтобы ничего не поцарапать при заезде.
  5. Положите отдельно необходимые вещи на первые дни — документы, деньги, зарядки, ноутбук, аптечка, домашняя одежда и средства гигиены на первое время. Это нужно, чтобы максимально комфортно влиться в новую жизнь, пока разбираете коробки с вещами.

Как выбрать мувинговую компанию

Проще всего выбрать фирму, специализирующуюся на перевозке мебели и других предметов, в интернете. У такой компании должен быть свой сайт с подробным описанием деятельности, стоимости услуг, способах и сроках оплаты, гарантиях и с указанием другой информации.

Внимательно ознакомьтесь с условиями оказания услуги, посмотрите отзывы предыдущих клиентов на специализированных сайтах. Расспросите своих знакомых, возможно они пользовались такой помощью при переезде.

Позвоните и уточните у менеджера подробности, связанные именно с вашим случаем. Заранее уточните полную стоимость услуги и согласуйте ее. Спросите о работе грузчиков и наличии собственного автопарка.

Помните, что важно, чтобы соглашение с компанией было оформлено в письменном виде. В ином случае лучше найдите другую организацию. Без письменного договора вы не сможете доказать свою правоту в случае порчи или потери вашего имущества во время переезда.

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