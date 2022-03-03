В Центре московского долголетия «Сокольники» организовано 109 клубных объединений

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Развитие Центра московского долголетия «Сокольники» не стоит на месте, реализуются все новые и новые идеи участников. Наиболее популярны на сегодняшний день направления ЗОЖ, танцы и творчество.

Среди востребованных активностей можно выделить атмосферный танцевальный клуб «Аргентина». В нем состоят уже 48 участников, которые еженедельно на своих встречах оттачивают движения аргентинского танго. Также хочется отметить сплоченный и талантливый хор «Душа поет». Каждый месяц он радует своими музыкальными гостиными с разнообразным репертуаром.

Лидер клуба — Елена Анатольевна Лотина. Руководство она построила на основе индивидуального подхода и теплой, дружеской атмосферы, которая притягивает все больше новых лиц в творческий коллектив.

Все участники хора, а это больше 30 человек, разносторонние личности из разных профессий: педагоги, журналисты, музыканты, поэты, врачи, менеджеры, инженеры-конструкторы, парикмахеры и многие другие. Самому молодому участнику чуть больше 50 лет, а самому зрелому уже немного за 80. Но всех этих людей объединяет одно — любовь к музыке.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Кроме того, именно в центре в Сокольниках образовался юбилейный тысячный клуб проекта. Им стал кружок бальных танцев «Два крыла». Он образовался совсем недавно — первая встреча прошла 18 января, у клуба уже много единомышленников. Его лидером стала Елена Николаевна Христофорова. Идея о создании такого направления очень долго таилась и ждала своего часа. Елена Николаевна вместе со своим мужем Юрием Степановичем являются призерами и участниками международных, всероссийских конкурсов и фестивалей. Пара с уверенностью заявляет, что танцы — это замечательный способ поддерживать себя в форме, заряжаться энергией и позитивными эмоциями в любом возрасте.Напомним, сейчас в Москве действует 21 центр московского долголетия. Здесь для москвичей старшего возраста открыты уже более 1000 клубов!

Еженедельно лидеры и активисты клубов организуют около 130 мероприятий и активностей самой разной направленности — ЗОЖ, творчество, досуг, развитие, спорт. Наиболее интересные мероприятия представлены в «Календаре активностей», который каждую неделю обновляется на сайте Департамента труда и социальной защиты населения, на портале «ЯДома» и в социальных сетях центров московского долголетия. При посещении офлайн-мероприятий необходимо иметь при себе паспорт и QR-код.

Для участия в онлайн-мероприятиях нет никаких ограничений. Узнать подробнее о любом центре, клубах и мероприятиях можно по телефону: 8(495)870-44-44.