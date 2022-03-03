Чай и мед мир в семье сбережет. Какие подарки сделают праздничным даже самый пасмурный день

Фото: предоставлено пресс-службой Ahmad Tea in Russia

Весна пришла внезапно, как любовь. Тепло и нежность ко всем родным, близким и далеким друзьям, подругам, просто хорошим людям до краев заполняет душу, оберегая ее от тревожных мыслей и новостей. Хочется успеть так много: окружить заботой, сказать главные слова, дарить и получать цветы и подарки не только потому, что «праздник» и «так надо», но и без всякого повода. Ведь 8 марта — не только дата в календаре. Это состояние влюбленности, разлитое повсюду, и чудесная возможность для каждой женщины почувствовать себя особенной, нужной и желанной.

Без чая я скучаю

Чтобы создать особенную атмосферу для задушевного общения в кругу близких тебе людей, нужно не так и много. Но уж точно не обойтись без хорошего ароматного чая, который так приятно пить из тонких фарфоровых чашек с молоком или долькой лимона. Или из уютных больших кружек на даче, на пикнике у реки, с коллегами во время ланча.

Уже и не вспомнить, как давно на наших столах и в сердцах воцарился великолепный «Ахмад Ти» — полный изысканных вкусов и оттенков английский чай. По мнению экспертов чайного рынка, безупречная репутация благородного английского напитка начала складываться не менее двухсот лет назад. С момента своего основания эта семейная чайная компания сделала ставку на абсолютное качество, поставив его превыше всех коммерческих амбиций. Еще одним, не менее важным секретом многолетнего успеха бренда стал постоянный поиск новых решений, сочетание классических традиций с новаторским подходом.

Безусловно, яркой премьерой этой весны можно смело назвать линейку функциональных чайных напитков от Ahmad Tea, содержащих только натуральные ингредиенты, витамины и минералы. Приятный узнаваемый вкус травяных чаев нового поколения быстро стал популярен среди активных сторонников здорового образа жизни: по их мнению, новый напиток в полной мере отвечают всем принципам ЗОЖ, помогая правильно и сбалансированно питаться, в том числе и тем, кто перед летом мечтает улучшить фигуру, избавившись от накопленных за зиму килограммов. Прекрасной альтернативой сладким напиткам для всех следящих за своим здоровьем может стать свежий чайный настой SLIM от Ahmad Tea. А приятную легкость и прилив сил после такого чаепития обеспечит интересное сочетание яркого зеленого чая, крапивы и матэ с освежающей мятой и лимонным экстрактом. Также в состав SLIM входят измельченные листья зеленого чая матча и цинк — микроэлемент, способствующий нормализации углеводного обмена.

Для поддержания иммунитета отлично подойдет очень вкусная пряная смесь IMMUNE из крапивы, лимонной вербены и корня лакрицы с добавлением витамина С. Терпкий вкус этому напитку придает имбирь — горячий и терпкий, но в то же время освежающий. Особую глубину — золотисто-оранжевая куркума.

Прекрасным подарком накануне женского праздника, способным подчеркнуть природную красоту и поддержать здоровый и свежий образ прекрасной половины человечества, может стать BEAUTY, который также не содержит сахара и лишних калорий. Утонченный купаж этого травяного напитка возникает благодаря яркой смеси листьев зеленой крапивы и ароматной лимонной вербены с фруктовым, персиковым вкусом. И наконец, травяной напиток SLEEP успокоит нервную систему и поможет быстрому засыпанию, в его составе — золотая ромашка и лимонный экстракт. А успокаивающие и нежные цветочные ноты в напиток SLEEP привнесут мед, лаванда и пассифлора — красивейшее тропическое растение, обладающее нежным узнаваемым вкусом...

Фото: предоставлено пресс-службой компании Peroni

Что за прелесть этот мед!

«С пустыми руками в гости не ходят!» — не раз повторяла моя хлебосольная бабушка, особенно любившая дарить и получать в дар что-нибудь «сладенькое к чаю». Все уже знали, что любым пирогам и конфетам бабушка, внучка пасечника, предпочитает медовые пряники и сам мед, в любых его сочетаниях. Именно там, на просторах Центральной России, ее предки веками собирали самый лучший на свете цветочный мед, вкусный и натуральный. Бабушка знала множество рецептов. Единственное, что она так и не успела попробовать, — это мед-суфле от компании Peroni. По единодушному мнению покупателей и профессиональных экспертов, изысканность этому лакомству придает непередаваемо нежное сочетание специально подготовленного меда с высушенными ягодами, фруктами и орешками. Уверена, бабушка тоже была бы в восторге.

Как известно, название «мед-суфле» родилось менее 10 лет назад. Амбициозной целью Peroni было сразу вывести новое лакомство на уровень мировых стандартов. И сегодня мед-суфле, кроме России, активно продается на рынках уже более двадцати стран — от Азии и Австралии до США. Особой популярностью пользуется он в Корее, Японии и ряде арабских стран. Избалованных обилием первоклассных десертов потребителей привлекли не только оригинальный рецепт, но и тщательно отслеживаемое качество, полезный экосостав. А продуманное дизайнерское оформление и роскошная упаковка быстро сделали новое лакомство оригинальным и желанным подарком на любой праздник.

И все-таки почему «мед-суфле»? Как рассказали в компании, в процессе производства тщательно отобранный и проверенный мед сначала долго вымешивают в определенном режиме, затем выдерживают при низких температурах, тем самым формируя и закрепляя его нежную консистенцию. Все полезные свойства меда при этом сохраняются, поскольку температурный режим строго контролируется. И только после этого мед соединяют с подготовленным наполнителем — фруктами и орешками.

Сегодня в ассортименте Peroni разнообразие вкусов меда-суфле поражает воображение — их уже более 20. А значит, можно не сомневаться, что каждый из покупателей сможет найти для себя «тот самый вкус» — единственный и неповторимый.

Не удивительно, что накануне праздничных дней особым спросом пользуются наборы — бестселлеры от Peroni. Например, «Ассорти 12 вкусов». Этот набор медов-суфле был удостоен высшей награды на 22-й международной выставке «Продэкспо-2015» — гран-при в номинации «Лучший инновационный продукт». Кроме того, мед-суфле «Парадайз с абрикосом» и мед-суфле «Маргарита с клубникой» были отмечены медалями «Продукт года — 2014» и «Лучший продукт — 2015». 12 маленьких баночек с изысканным содержимым в премиальной упаковке — достойный подарок для любого гурмана и ценителя прекрасного.

Фото: предоставлено пресс-службой компании Peroni

Так же как и набор «Шок-О-Мед», в который вошли 8 баночек меда-суфле и плитка шоколада ручной работы СhocoMe — настоящее произведение шоколадного искусства от партнеров из Венгрии, придумавших и успешно воплотивших в жизнь рецепт создания «идеального шоколада».

Не менее интересный вариант — набор из восьми баночек меда суфле плюс лучший марочный чай Peroni. Марочные чаи Gold Collection — самая изысканная линейка Peroni Tea Club. Они поставляются исключительно с исторических плантаций Китая.

Идеальным выбором для романтического ужина станет и набор Romantic Confection, в который входят 4 вида ягодных медов-суфле («Малиновый сорбет», «Космополитен с клюквой», «Вишня с миндалем», «Черничный пунш») и медовый ароматный чай «Пряный глинтвейн» в шикарной упаковке. Пожалуй, единственное дополнение, которое потребуется для такого подарка, — это букет цветов, столь же шикарный и неповторимый.

И наконец, изысканный комплимент в картонной коробочке — набор из трех медов «Ягодный пунш». Это отличный недорогой подарок или дополнение к большому подарку или корзине. В его состав также вошли исключительно хиты: «Черничный пунш», «Вишня с миндалем», «Малиновый сорбет».

Что выбрать из такого изобилия вкусных и одновременно радующих душу и глаз удовольствий — конечно, решать вам. Зато какой наградой станут ни с чем не сравнимое чувство праздника и радость в глазах ваших близких, получивших этот несомненный знак вашей нежности и любви!

На правах рекламы