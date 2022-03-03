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Аллея Ангелов хранит имена детей, погибших под обстрелами Донецка

Алексей Зернаков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Аллея Ангелов хранит имена детей, погибших под обстрелами Донецка
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин показывает перешедшему на сторону ополченцев украинскому военному Анатолию Тараненко мемориал «Аллея ангелов» / Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Спецкор «Вечерней Москвы» Алексей Зернаков передает из непокоренного Донецка. Город продолжают обстреливать украинские каратели, не щадя мирное население, в том числе и детей.

Начало марта в Донецке выдалось холодным. Студеный ветер со свинцово-серого Кальмиуса (река, протекающая в городе. — ВМ) так и норовит забраться под одежду. Моя командировка заканчивается. А это значит, что настало время прийти поклониться донецким ангелам.

Парк Победы около Дворца пионеров почти пуст. Как и почти весь город. И здесь — а вовсе не на улице Стратонавтов, где несколько лет проходила линия фронта, — самое страшное и грустное место в Донецке. Тут находится Аллея ангелов. Ноги не хотят нести к небольшой кованой арке, увитой железными розами. Вместо колокола — гильза от снаряда. А у основания арки лежат игрушки, принесенные сюда жителями Донецка. Красный игрушечный совочек, которому самое место в песочнице где-нибудь в тихом московском дворике. Рядом под начинающим накрапывать дождиком — плюшевая улыбчивая корова. А еще большой рыжий плюшевый медведь со смешными глазами-пуговками словно заглядывает прямо в душу. На строгой гранитной плитке имена: Береговая В. С. 14 лет, Булаева С. О. и Булаев Д. О. 9 лет, Белоног К. Г. 9 лет... Это они — ангелы Донецка, перечисленные поименно. Дети, погибшие под обстрелами украинских карателей. Самому младшему из них едва исполнился годик.

В голове сами собой всплывают пронзительные строки:

Мама, а правда, что будет война

и я не успею вырасти?..*

Война случилась. Они не успели.

— Столько лет мы терпели. Нас убивали, взрывали, забрасывали бомбами и минами. Мы прятались с детьми по подвалам, — жительница Донецка Елена Солонина едва сдерживает слезы. — Город истекал кровью, а почти весь мир делал вид, что все нормально, что так и нужно. Будто мы не люди, а какие-то недочеловеки. Дай-то бог, чтобы все скорее закончилось. Мы хотим мира. За это наши мужики сейчас сражаются на передовой.

Аллея Ангелов хранит имена детей, погибших под обстрелами Донецка Плита, на которой выгравированы имена детей, погибших во время обстрелов Донецка украинскими военными / Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва

Аллея ангелов — это место, куда нужно привести президента Франции Эмманюэля Макрона, вещающего с трибуны об «оскорблении памяти борцов с фашизмом». И американского лидера Джо Байдена, путающего Иран и Украину. И конечно, всех без исключения пленных бойцов ВСУ — чтобы как «Отче наш...», как гимн своей «незалежной» выучили наизусть фамилии всех детей, погибших под их снарядами и минами... Тех самых, чьи страдания, кровь и смерть в коллективной Европе продолжали не замечать долгие и страшные восемь лет. Западные «партнеры» в упор не видели, когда неонацисты писали на снарядах издевательские надписи «Лучшее — детям!» и весело фотографировались с ними в руках. А потом посылали их в сторону мирного Донецка и других городов и поселков Донбасса.

— Сейчас, надеюсь, все закончится и начнется нормальная жизнь. Без фашистов и бандеровцев, — рассказал «ВМ» местный житель Александр Слушко, стоя на мосту через Кальмиус и глядя на истерзанный город.

Очень хочется верить, что весь этот ад, весь ужас закончится. И жизнь вернется в город, напоминающий сегодня призрак, собственную тень.

Что в детском парке «Поляна сказок» в центре Донецка, сегодня абсолютно пустом и безлюдном, снова раздастся звонкий смех и будут играть дети.

На гранитной доске в начале Аллеи ангелов высечено 58 фамилий. Всего же за годы войны на Донбассе жертвами пуль, мин и снарядов стали 149 детей и подростков.

До свидания, ангелы.

Храните свой город вечно.

Мы — поможем.

* в тексте использованы строки стихотворения Роберта Рождественского «Подслушанный разговор»

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