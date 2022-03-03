Аллея Ангелов хранит имена детей, погибших под обстрелами Донецка

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин показывает перешедшему на сторону ополченцев украинскому военному Анатолию Тараненко мемориал «Аллея ангелов» / Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Спецкор «Вечерней Москвы» Алексей Зернаков передает из непокоренного Донецка. Город продолжают обстреливать украинские каратели, не щадя мирное население, в том числе и детей.

Начало марта в Донецке выдалось холодным. Студеный ветер со свинцово-серого Кальмиуса (река, протекающая в городе. — ВМ) так и норовит забраться под одежду. Моя командировка заканчивается. А это значит, что настало время прийти поклониться донецким ангелам.

Парк Победы около Дворца пионеров почти пуст. Как и почти весь город. И здесь — а вовсе не на улице Стратонавтов, где несколько лет проходила линия фронта, — самое страшное и грустное место в Донецке. Тут находится Аллея ангелов. Ноги не хотят нести к небольшой кованой арке, увитой железными розами. Вместо колокола — гильза от снаряда. А у основания арки лежат игрушки, принесенные сюда жителями Донецка. Красный игрушечный совочек, которому самое место в песочнице где-нибудь в тихом московском дворике. Рядом под начинающим накрапывать дождиком — плюшевая улыбчивая корова. А еще большой рыжий плюшевый медведь со смешными глазами-пуговками словно заглядывает прямо в душу. На строгой гранитной плитке имена: Береговая В. С. 14 лет, Булаева С. О. и Булаев Д. О. 9 лет, Белоног К. Г. 9 лет... Это они — ангелы Донецка, перечисленные поименно. Дети, погибшие под обстрелами украинских карателей. Самому младшему из них едва исполнился годик.

В голове сами собой всплывают пронзительные строки:

— Мама, а правда, что будет война

и я не успею вырасти?..*

Война случилась. Они не успели.

— Столько лет мы терпели. Нас убивали, взрывали, забрасывали бомбами и минами. Мы прятались с детьми по подвалам, — жительница Донецка Елена Солонина едва сдерживает слезы. — Город истекал кровью, а почти весь мир делал вид, что все нормально, что так и нужно. Будто мы не люди, а какие-то недочеловеки. Дай-то бог, чтобы все скорее закончилось. Мы хотим мира. За это наши мужики сейчас сражаются на передовой.

Плита, на которой выгравированы имена детей, погибших во время обстрелов Донецка украинскими военными / Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва

Аллея ангелов — это место, куда нужно привести президента Франции Эмманюэля Макрона, вещающего с трибуны об «оскорблении памяти борцов с фашизмом». И американского лидера Джо Байдена, путающего Иран и Украину. И конечно, всех без исключения пленных бойцов ВСУ — чтобы как «Отче наш...», как гимн своей «незалежной» выучили наизусть фамилии всех детей, погибших под их снарядами и минами... Тех самых, чьи страдания, кровь и смерть в коллективной Европе продолжали не замечать долгие и страшные восемь лет. Западные «партнеры» в упор не видели, когда неонацисты писали на снарядах издевательские надписи «Лучшее — детям!» и весело фотографировались с ними в руках. А потом посылали их в сторону мирного Донецка и других городов и поселков Донбасса.

— Сейчас, надеюсь, все закончится и начнется нормальная жизнь. Без фашистов и бандеровцев, — рассказал «ВМ» местный житель Александр Слушко, стоя на мосту через Кальмиус и глядя на истерзанный город.

Очень хочется верить, что весь этот ад, весь ужас закончится. И жизнь вернется в город, напоминающий сегодня призрак, собственную тень.

Что в детском парке «Поляна сказок» в центре Донецка, сегодня абсолютно пустом и безлюдном, снова раздастся звонкий смех и будут играть дети.

На гранитной доске в начале Аллеи ангелов высечено 58 фамилий. Всего же за годы войны на Донбассе жертвами пуль, мин и снарядов стали 149 детей и подростков.

До свидания, ангелы.

Храните свой город вечно.

Мы — поможем.

* в тексте использованы строки стихотворения Роберта Рождественского «Подслушанный разговор»