Дмитрий Пучков: Новый мировой порядок будет выстраиваться долго и тяжело для всех

Раздача гуманитарной помощи жителям. Российскими военнослужащими доставлены 30 тонн гуманитарной помощи жителям Украины из Белгородской области / Фото: Снимок с видео / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Один из самых заметных деятелей русскоязычного интернета Дмитрий Пучков, больше известный как Гоблин, всегда откликается на острые темы современности, будь то кино или внешняя политика. Его высказывания вызывают разную реакцию и всегда притягивают к себе интерес. Корреспондент «Вечерней Москвы» обсудил с блогером ситуацию вокруг специальной операции российских Вооруженных сил на Украине сегодня и что будет в зоне конфликта дальше.

Новость о начале специальной операции российских Вооруженных сил на Украине стала внезапной, но вполне ожидаемой в свете последних событий в мире. В социальных сетях шквал противоположных оценок событий. Русскоязычный сегмент интернета находится под атакой ботов, действующих с территории Украины. Причины начала специальной операцией озвучены и вполне понятны. Дмитрий Пучков ответил на вопросы, почему это началось и зачем мы там.

— Дмитрий Юрьевич, стала ли для вас неожиданной новость о начале операции?

— Как и для многих наших сограждан, для меня новость о том, что началась специальная операция на Украине, была, конечно, внезапной, хотя такое развитие событий можно было предугадать. Когда Киеву, и не только Киеву, несколько раз повторили про красные линии, которые не надо переходить, когда предупредили, что НАТО должно вернуться к границам 1997 года… Но никто не услышал. И слушать не хотел. Поэтому началось то, что началось. Тем более после речи Зеленского, когда он в Мюнхене сказал европейцам, что собирается сделать свою грязную ядерную бомбу, а зал, где он выступал, стоя приветствовал его аплодисментами, тогда стало ясно, что его будут приводить в чувство. Кстати, по самой грязной бомбе есть такой нюанс: ее использование по своим последствиям гораздо хуже, чем использование классического ядерного боеприпаса, потому что предполагается долгое радиоактивное заражение местности. Но Зеленский из отходов атомных электростанций предложил изготовить такую бомбу, чтобы радиоактивные вещества расплылись над Россией.

Доставка — с помощью взрывного устройства или хоть лопатами с самолетов разбросать. Вот что предлагает. А западные партнеры даже не возмутились. Так что Зеленского надо было приводить в чувство. Приводят. Еще раз хочу подчеркнуть — мы воюем не с Украиной, а с попытками НАТО подступить к нашим границам.

— То, что происходит сейчас на Украине, многие уже назвали войной и агрессией...

— Я бы не сказал, что наступление массированное. Мы не видим тысячекилометровых фронтов, линий окопов. Это не война с государством. Ломают военную инфраструктуру Украины. Все, что нужно уничтожить точечными ударами — склады, военные объекты, базы, все это будет уничтожено. А украинцы сами разберутся со своими нацистами, с теми, кто эту войну организовал на самом деле. А то, что поддержка наших войск внутри Украины существует, это факт.

Фото: gur.gov.ua

— Вас напугали вводимые санкции?

— Что касается санкций, то это как жить у жерла вулкана. Нужно смириться и привыкнуть. Это не что-то из ряда вон. Вот уже пошли заявления, что не получится приехать за покупкой алмазов в Антверпен или в Краков и Гданьск. Любые санкции — это, конечно, плохо, но нам сейчас выкручивают руки. Вот премьер Британии Борис Джонсон запретил пускать на свой остров самолеты «Аэрофлота». Ну и мы в ответ запретили прилетать самолетам британских компаний. Пусть теперь посчитают потери. У нас страна большая, и облетать ее придется долго. А еще можно перестать поставлять титан для производства самолетов «Боинга».

Главное, те, кто ввел санкции, утверждают, что они против правительства России, но на самом деле они против простых людей, чтобы вызвать их недовольство и спровоцировать выход на улицы, свержение правительства и нестабильность. Это вмешательство во внутренние дела России. Что хотели Соединенные Штаты? Втянуть Россию в войну? Втянули! Санкции тоже были рассчитаны с учетом того, что население возмутится и начнет свергать свое правительство. Собственно, этим они и занимались все последние годы, особенно когда к власти на Украине пришли нацисты. Что предложили американцы: Украине — деньги и нацистов.

— На ваш взгляд, могут ли санкции привести к нестабильности?

— Я уверен, что если бы завтра натовские танки оказались на Красной площади, то непременно нашлись бы люди, орды, которые принесли бы им цветы с благодарностью, что освободили. Они сейчас говорят «нет войне», но не потому, что им кого-то жалко, они все восемь лет не жалели, когда украинская армия из гаубиц обстреливала дома, убивая женщин и детей. Те гнусные твари, которые сегодня выкрикивают «нет войне», просто зарабатывали на этом. Теперь этого не будет.

— Можно ли было избежать боевых действий?

— Напомню историю. Когда Америка поставила ракеты Турции, Советский Союз поставил их Кубе. Это очень не понравилось Америке, и начались вопли об угрозе безопасности США. Потом ракеты убрали: американцы — из Турции и Италии, а СССР — с Кубы. Только американцы попросили Никиту Хрущева не говорить, что решение о выводе ракет было взаимным, и он зачем-то согласился. Значит, наши ракеты у границ США не нужны. А почему нужны американские ракеты у наших границ? Посмотрите на карту военных баз Америки: что они вообще забыли в другом полушарии? Ладно, НАТО создавалось в ответ на так называемую советскую угрозу, и базы придвигали ближе к нашим границам и к странам Варшавского договора. Но Советского Союза и этой организации уже нет, коммунизма в России нет, а вместо него давно капитализм, встроенный в мировую экономику. Это, кстати, к вопросу о санкциях.

Так вот. Зачем НАТО двигается все ближе к границам России, если угрозы коммунизма давно нет? Ответ один. Что тогда, что сейчас их цель — расчленить и уничтожить Россию, как был расчленен СССР. НАТО — это военный блок. И все, что он делает, направлено на военные приготовления. Посмотрите, как накачивали Украину вооружением все это время и особенно в последние несколько месяцев. Члены блока везли туда вооружение полными транспортными самолетами. Новое и старое, советское, которое осталось от соцлагеря. И на все предупреждения России все эти шакалы прибалтийские говорили постоянно: а что вы нам сделаете? И вот пришел ответ, если слова были не услышаны и не поняты.

Про шакалов

— Представители НАТО часто говорили, что это все не против России.

— А зачем на Украине все это время, с 2014 года, было столько американских, британских военных? К чему они готовили украинскую армию, воевать с каким противником?

Я не знаю, что там происходило, но американцы, возможно, готовили какую-то провокацию с участием украинской стороны. И, возможно, ждать больше было нельзя. Так что вот и прилетел ответ.

Украинское руководство осознанно выбрало позицию шакала и американского Шерхана.

После окончания специальной операции Турчинов, Аваков и прочие, а это военные преступники, должны ответить перед судом за содеянное. Это еще называется словом «репрессии» по-русски. Государство обязано подавлять преступников, чтобы защитить своих граждан. Президент Зеленский не нужен ни для чего больше, кроме как для того, чтобы подписать капитуляцию. Это просто злобный клоун. Марионетка на руке Государственного департамента США, который никому больше не нужен. То, что он признанный президент, это не правильно. Но у меня есть вопросы: а почему признавали Порошенко, когда нацисты бегали по Раде? Сегодня легитимность Зеленского никого не интересует. Украина не принимает сегодня никаких самостоятельных решений, она находится под внешним управлением. Обратите внимание: Зеленский перед тем, как делать какие-то заявления, постоянно говорит: я звонил Меркель, звонил Байдену, Макрону. А самто ты что-нибудь способен самостоятельно сделать? Но и в действиях канцлера ФРГ и президента Франции тоже мало самостоятельного. Они также под внешним управлением, но главнее, конечно, чем Украина.

Фото: president.gov.ua

Отличный план

— Тут Киев решил раздать оружие всем желающим и даже заключенным. Как вы оцените эту инициативу?

— Это просто суперидея украинского руководства! Могу вам сказать точно, если бы я был заключенным уголовником, то первым делом пошел бы за автоматом, потому что с оружием можно неплохо поживиться. А что касается охоты на диверсантов, то тот, кто первый был убит, тот и диверсант. Это очередной идиотизм украинского руководства. Впрочем, это может быть тоже подсказано внешними партнерами, которые управляют Зеленским с целью затягивания конфликта и как можно большего количества жертв.

— Могут ли страны Европы выйти из-под опеки США, воспользовавшись такой ситуацией?

— Дело в том, что экономически и политически Европа зависима от США. Все крупные банки в Европе, например в Германии, американские. Все деньги там американские. Помните, как Трамп возмущался: а почему они так мало платят, мы их защищаем! Здесь все просто: если обороной будет заниматься другое государство, это позволит экономить много денег за счет того, что кто-то тебя защищает за свой счет. Вот Трамп у них и спросил: а почему вы не платите за свою оборону?

— В соцсетях набирает обороты кампания с призывом отправлять деньги украинскому Красному Кресту. Можно ли назвать это гуманизмом?

— Я не понимаю, зачем сейчас в соцсетях на аватарки вешают украинские флажки. Вешайте сразу американские, потому что это не Украина ведет войну с Россией, а США. Уверен, что нашим «всепропальщикам» такая позиция будет даже ближе. На Украине уже мамы собирают на каски, бронежилеты, военные формирования своим сыновьям, которые поехали «сепаров» убивать. Я не помню, чтобы во время войн в Чечне хоть одна мать российского солдата собирала своего сына убивать чеченцев. Наоборот, у нас тут вопль стоял: уберите детей с войны! А на Украине мы видим, как родители даже радовались, и это показывали местные СМИ, как их сынку сейчас получит много денег и они купят микроволновку и стиральную машину. Так что все попытки переводить деньги в украинский Красный Крест, призывы к чему уже появились в социальных сетях, — это спонсирование войны. Думаете, эти деньги реально пойдут по назначению? А почему вам не жалко тех, кто гибнет по другую сторону? Почему вы не хотите перечислить деньги в российский Красный Крест?

Что дальше?

— Что же должно случиться с Украиной после того, как закончится специальная операция?

— Украина должна стать нейтральной территорией, освобожденной от вооружений и, самое главное, от внешнего воздействия наших дорогих «партнеров». И от бесноватых клоунов, которые принимают решение только извне. Вот будут Донецкая и Луганская народные республики, границы которых определены в их конституциях, Одесская область, Херсонская область, руководство которых будет способно принимать самостоятельные решения, с кем им лучше и как себя вести. Я напомню, что говорил Зеленский о минских договоренностях. Мол, если в отношении республик Донбасса они будут выполнены, то Украина развалится. То есть Запад может уйти к Польше, Закарпатье — к Венгрии и так далее. Но это вопрос уже к власти в Киеве: а зачем же вы так руководите страной, что от вас все хотят куда-то сбежать? Почему никто не обращает внимания на данные социологических опросов о том, что вообще думают люди о киевской власти и с кем они реально хотят быть.

— После окончания боевых действий восточные территории Украины могут быть включены в состав России?

— Я не думаю, что так будет. Торговать и помогать — это одно, а включать в состав — это совсем другое. Представляете, сколько расходов потребует восстановление экономики этих областей, которая разваливалась властями Украины последние 30 лет! Думаю, никто из россиян не готов оплачивать это из своего кармана, за счет своей зарплаты. Так что принятия в состав России восточных областей Украины не будет.

— Вот тут Финляндия размышляет над вступлением в НАТО. А это снова у наших границ...

— На месте руководства Финляндии я бы подумал, глядя на Украину, а что будет, кто следующий и так далее. Финляндия всегда была редчайшим образцом здравомыслия. Финны по итогам Второй мировой войны выплатили все репарации, а потом решили, что с могучим соседом лучше жить мирно и торговать. От этого финны только выиграли. Торговля с Советским Союзом у них шла очень хорошо. Неслучайно руководство Финляндии решило выбрать для себя внеблоковый статус. Конечно, сегодня американцы могут надавить или даже прямо заставить вступить в НАТО.

— Утверждают, что это все потому, что им угрожает наша красная кнопка.

— Поймите, красная кнопка никому не угрожает. Просто ставят в известность, что еще шаг и на нее вынуждены будут нажать. Кстати, тем, что мы до сих пор не превратились в подобие Украины, мы обязаны именно нашей красной кнопке. А за то, что она у нас вообще есть, нужно благодарить Лаврентия Павловича и Иосифа Виссарионовича. Без этого наши партнеры давно бы нас сожрали и не подавились бы.

— Удастся ли России устоять?

— А куда еще деваться? Будем стоять и выходить из ситуации. Симметричными ответами нашим партнерам. Хотите — летайте теперь в обход России по 17–20 часов. Это не Россия напала на Украину. Это США и НАТО с помощью Украины хотят добиться решения своих задач в России. Россия же защищает свои интересы и свою безопасность.

ДОСЬЕ

Дмитрий Пучков — российский блогер, публицист, переводчик. Прославился своими оригинальными пародийными переводами к блокбастерам иностранного производства, таким как «Властелин колец», «Матрица» и проч. Многие кассовые фильмы вышли переозвученными с переводами Дмитрия Пучкова, которые наиболее точно соответствуют разговорной речи оригинальных персонажей, в том числе и в части ненормативной лексики.

Дмитрий Пучков ведет свой сайт, где выпускает обзоры фильмов и собирает средства на нужные, по его мнению, кинопроекты. Среди наиболее известных и значимых — проект «28 панфиловцев». Сейчас вместе с блогером Михаилом Тиминым и студией «Тактик Медиа» Дмитрий Пучков работает над документальным проектом о сражении в районе Прохоровки во время боев на Курской дуге.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным ООН, жертвами конфликта на Украине стали не менее 13 тысяч человек.

За время конфликта с 2014 года погибли свыше 3 тысяч гражданских лиц, среди которых во время обстрелов территории Луганской и Донецкой народных республик более 90 детей.

За восемь дней специальной военной операции на Украине, по официальной информации Минобороны России, были убиты 498 военнослужащих Вооруженных сил России и 1597 получили ранения. Министерству обороны РФ удалось верифицировать потери 2870 военнослужащих Вооруженных сил Украины.