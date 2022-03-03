Застройщиков обязали вовремя сдавать социальные объекты

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 3 марта депутаты Мосгордумы провели круглый стол, посвященный своевременному строительству соцобъектов.

При возведении жилой недвижимости инвесторам надо подумать и о социальной инфраструктуре. В новых кварталах должны быть детские сады, школы и поликлиники. Проекты застройщиков, работающих на территории столицы, обязательно рассматривает градостроительная земельная комиссия. Инвесторы получают разрешения и берут на себя соответствующие обязательства. Однако к строительству социальных объектов чаще всего приступают в последнюю очередь, когда жилой комплекс уже сдан.

— А иногда и вовсе не приступают, — подчеркнула актуальность проблемы председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева. — Естественно, жители чувствуют себя обманутыми, потому что при продаже квартир им обещали, что будут и детские сады, и школы, а по факту родителям приходится возить детей на занятия в соседние районы.

На круглом столе прозвучали конкретные примеры, когда недобросовестные застройщики не выполняют свои обязательства. Так, в Рязанском районе столицы один из крупных жилых комплексов построен наполовину, а обещанного детского сада все еще нет. Жители поселения Воскресенское в Новой Москве уже почти десять лет ждут, когда откроют школу. А в районах Северное и Южное Бутово заброшены стройки, например, загса, подстанции скорой помощи и очистных сооружений.

Для решения проблемы Клуб инвесторов предложил заключать с городом контракты, которые обязывают застройщиков вовремя сдавать социальные объекты. Эта инициатива уже реализуется. Сейчас заключено семь таких контрактов и в проработке больше 30. Согласно договорам, готовые соцобъекты безвозмездно передадут городу.

— Это все прописано в федеральном законодательстве: у застройщика есть возможность либо бесплатно передать объект городу, либо оформить его как общедолевое имущество людей, которые вложили свои деньги в строительство жилого комплекса, — пояснила Николаева.

Пока заключение договоров носит рекомендательный характер, но прозвучало предложение сделать это обязательным условием, чтобы власти столицы в случае необходимости могли повлиять на застройщика. Для этого, возможно, придется внести поправки в федеральное и региональное законодательство.

— У Мосгордумы есть опыт внесения законодательных инициатив, которые принимаются на федеральном уровне, — прокомментировала председатель комиссии Мосгордумы по межпарламентскому сотрудничеству Людмила Стебенкова. — И сегодня мы можем предложить еще одну нужную инициативу.

Также на круглом столе предложили организовать общественный контроль и поддержать льготами инвесторов, которые добросовестно выполняют все обязательства.