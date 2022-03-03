Врач объяснил, почему коронавирус провоцирует бессонницу

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Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ Аркадий Верткин рассказал о причинах появления бессонницы после перенесенной коронавирусной инфекции.

По его словам, очень многие пациенты жалуются на проблемы со сном после болезни.

— Нужно понимать, что это состояние проходящее, и нужно помочь нормализации сна, — объясняет врач. — Есть несколько советов, которые помогут настроиться на сон. Первое — это прогулки на свежем воздухе. Второе — спокойное времяпрепровождение. Например, можно почитать интересную книгу. Также не стоит на ночь много есть.

В свою очередь невролог Владислав Елиневский отмечает, что бессонница может появляться вследствие тревоги.

— Многие боятся коронавируса, поэтому тревога не дает нормально спать, — говорит специалист. — На этот тип бессонницы жалуются как те, кто заболел, так и те, кто боится заболеть.

Также различают бессонницу после заболевания. Когда человек заражается COVID-19, гриппом, которые сопровождаются слабостью, он может «заработать» проблемы со сном из-за вынужденного нарушения гигиены сна.

— То есть человек болеет, лежит, мало двигается. Тело не устает, мозг ночью не засыпает, — продолжает Владислав Елиневский.

По его словам, COVID-19 может вызывать определенное поражение нервной системы. Это может дать старт тревожному расстройству, депрессии и, собственно, бессоннице.

— В первом случае я бы думал о назначении успокоительных, во втором случае — Z-снотворных, в третьем — атипичных нейролептиков, — отмечает невролог. — Конечно, это не универсальная схема, выбор конкретного лечения сильно зависит от индивидуальных особенностей.

Специалист добавляет, что расстройство сна у пациентов возникает после перенесенной коронавирусной инфекции. В таких ситуациях речь не идет про пациентов с депрессиями или нарушениями сна на протяжении нескольких лет.

Он напоминает, что после перенесенного вируса многие чувствуют разнообразные симптомы, которые суммарно называются постковидом. Это длительное недомогание, ощущение нездоровья в течение долгого времени.