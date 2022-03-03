Новое отечественное гоночное авто ставит рекорды скорости

Руководитель команды разработчиков нового авто Василий Антипов показывает сконструированный гоночный болид / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В «Технополисе «Москва» разработали супербыстрый гоночный автомобиль. 3 марта «Вечерняя Москва» побывала на производстве и узнала характеристики машины.

На территории столичной особой экономической зоны «Технополис «Москва» располагаются самые высокотехнологичные компании города, которые производят товары в сфере электроники, медицины, машиностроения, авиации, экологии, фармацевтики и другие.

Один из резидентов технополиса недавно презентовал супербыструю машину нового поколения. Этот гоночный болид уже прошел все необходимые тестовые испытания. Причем надо отметить, что создавался этот гоночный автомобиль, как говорится, «с нуля».

Сама компания работает на площадке технополиса «Печатники» уже более семи лет и специализируется в проектировании и строительстве автодромов. У нее уже есть опыт создания гоночных авто. Но такого уровня и мощности машина получилась у конструкторов впервые.

Кстати, производственная площадь предприятия, на котором создавался автомобиль, составляет более тысячи квадратных метров.

— Чтобы создать такой автомобиль, компании помогли в том числе преимущества инфраструктуры и логистики технополиса, — отметил гендиректор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

С ним согласен и руководитель команды, которая занималась разработкой, Василий Антипов.

— Очень удобно, что сам технополис расположен около метро и вблизи Третьего транспортного кольца. Наши партнеры положительно оценили это с точки зрения логистики, — сказал он. — Кроме того, нашим сотрудникам удобно добираться на работу, а это тоже немаловажно.

ARTTech-Evolution (так называется болид. — «ВМ») напоминает ретроавтомобиль, только с большими, выпирающими из кузова колесами, низкой подвеской и выделяющимся антикрылом. Цвет представленной машины — красно-синий. Особенно впечатляют его характеристики.

— Автомобиль разгоняется до ста километров в час за 3,4 секунды, — отметил Василий Антипов. — Это лучше показателей модели, взятой разработчиками за основу.

В то же время главное, как машина ведет себя на гоночной трассе. По его словам, в ходе тестов автомобиль опережал предыдущую версию машины свыше 10 секунд с круга.

— Это впечатляющая разница, — подчеркнул Антипов.

Машина удерживает лучшее время в классе гоночных машин «Спортпрототип CN» в национальном чемпионате. В основе болида — металлическая пространственная рама, сверху накрытая кузовом из композитных материалов, формирующих узнаваемый образ этого быстрого авто.

В основе дизайна автомобиля — «Москвич 400/401» и «Фольксваген-жук». Кроме того, использован двигатель водяного охлаждением от серийного мотоцикла, прошедший спецподготовку.

— На начальном этапе планы сделать десять машин, а затем, в зависимости от спроса, выйти на массовое производство, — поделился перспективами компании руководитель команды разработчиков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы:

— Супербыстрый гоночный автомобиль, созданный на площадке «Технополис «Москва» российской компанией, успешно прошел все испытания. Конструкторы этой компании, которая располагается на площадке «Печатники» столичной ОЭЗ с 2014 года, разработали и сконструировали автомобиль с нуля. Сейчас компания подтвердила высокие качества в тестах и готовит автомобиль к серийному производству с возможностью выпускать в год до 30 машин на заказ.