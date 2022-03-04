Столичный психолог рассказал о подарках женщинам на 8 марта

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В канун Международного женского дня для мужчин становится особенно актуальным вопрос: что же преподнести прекрасной половине человечества? Коллегам по работе, маме и сестрам, ну и, конечно, любимой? Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал о значимости подарка и мотивах совершить такой поступок.

— Получать презенты любят многие. В этом моменте много чувств и эмоций: радостное удивление, понимание, что о тебе заботятся. Чтобы подобный жест со временем не превратился в рутинную привычку, сувенир нужно выбирать и преподносить осознанно, — говорит психолог.

Почему стоит придать этому особое значение?

Женщина чувствует собственную ценность, получая подобные знаки внимания. Приятно осознавать, для кого-то ты настолько важна, что он готов тратить время и силы на поиск подходящего презента исключительно для тебя.

Подарок как подтверждение крепкой памяти. Конечно, 8 марта всегда на слуху и пропустить этот день сложно. Однако помнить стоит не только эту дату, но и маленькие события из личной истории: первое свидание, годовщину знакомства. Женщины к таким вехам жизни относятся всегда серьезно.

Яркие и позитивные эмоции — самый простой, но при этом запоминающийся момент. Даже если это была недорогая вещь, участие и забота не останутся незамеченными, а вторая половинка или близкий человек ощутят себя уникальными.

Проявление интереса и уважения к женщине и ее внутреннему миру. Чтобы сделать интересный и, самое главное, уникальный презент, стоит лучше понять предпочтения, интересы, привычки человека. С одной стороны, это сблизит обоих, с другой — подарок станет более личным.

Процесс выбора важен и для мужчины, так как сам он должен хорошо понимать свои чувства по отношению к партнерше и подарком намекнуть, как на развитие, так и на паузу в отношениях. Это достаточно зрелый шаг.

Та самая романтика. Таким жестом легко создать приятную атмосферу близости и комфорта, а ответная реакция в виде поддержки, ласки и заботы не заставит себя ждать.

— Подарок не обязательно должен быть дорогим и брендовым, часто сделанное своими руками впечатляет гораздо больше. Главное помнить, что праздник — не единственная причина, чтобы обратить внимание на любимую. Для этого подходит любой день, — добавляет специалист.

Московская служба психологической помощи на постоянной основе проводит онлайн-мероприятия, посвященные супружеским отношениям, которые будут полезны всем, кто хочет поддерживать здоровый климат внутри семьи и наладить романтическую связь.

Так, 5 марта в 12:00 состоится вебинар «В согласии с собой». На встрече участницы узнают, как перейти от мысли «я должна» к убеждению «я выбираю», научатся выстраивать отношения, пребывая в гармонии прежде всего с самой собой.

Если в праздничные дни у вас нет настроения или накопились сильные переживания, всегда доступен телефон круглосуточной неотложной психологической помощи 051 (для городского), +7 (495) 051 (для мобильного), а также чат психологической поддержки. Подробности на сайте www.msph.ru.