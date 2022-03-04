Никита Астахов: Верю в высшие силы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В этом году на экраны выйдет фильм «Фитин», в котором актер и художественный руководитель Духовного театра «Глас» Никита Астахов сыграл одну из главных ролей. Артист рассказал «Вечерке» о любви к кино и предназначении творчества.

— Никита Сергеевич, сложно ли вам далась роль немецкого офицера?

— Мой персонаж разговаривает на немецком языке. Это было главной сложностью. А я по школе и институту помню только французский и английский языки. Долго учил роль, трудно давался текст, его к тому же было много. Но я говорил себе: «Актер ты или нет?» И добился своего.

— С годами вы стали мало сниматься в кино. Почему?

— При всей моей огромной любви к кино я возненавидел съемочный процесс! В наши дни это настоящее истязание. Тебе платят громадные деньги, но и выжимают тебя как лимон — дают пять листов роли, а снимают за один день. Это насилие над творчеством. Ведь роль нужно не только выучить, но и сыграть.

— Что побудило вас создать Духовный театр «Глас»?

— Тогда, больше 30 лет назад, это был первый подобный опыт в нашей стране. Пришло понимание, что надо возвращаться к корням. Знаете, я ведь был и пионером, и комсомольцем, и членом партии. Честно служил идеям Ленина. Но потом осознал, что есть другая жизнь. У меня появились верующие друзья, знакомые священники. Я написал заявление о выходе из партии. Раньше думал, что верующие — это те, кого ударили мешком по голове. А когда узнал их лучше, понял: мешком ударены совсем другие люди.

При создании театра нам многие говорили, что не может быть театра духовного, мол, актеры должны развлекать зрителя, а помогать людям воцерковляться — дело церкви. Отвечал им просто: я стал верующим человеком, а приду на работу и буду плясать голым? На двух стульях не усидеть, нужно выбирать. Встав на духовный путь, мы с моей женой Татьяной понимали, что будет трудно. Но силы были, мы были молоды… Сейчас у театра появилось свое здание.

— На сайте учреждения указано, у театра даже есть свой духовный наставник...

— Отец Георгий Докукин. Он окормляет театр со дня основания. Отец дает мне полную свободу, в творческий процесс не входит, но смотрит, чтобы я не наломал дров... Направляет мягко.

— Как вы считаете, каким театр будет через 100 лет?

— Какое предназначение должно сохраниться именно у вашего театра? Знаете, я очень люблю этюды. Как-то к нам пришел молодой актер. Я ему предложил сделать этюд на тему «Каким будет театр через 100 лет». А он работал прежде в театре пантомимы. Сначала растерялся. Я настаивал: «Включи фантазию». Он прикрывает рукой голову и трясется... И тут меня осенило: если мы потеряем слово, то потеряем все. И задача нашего театра — сохранить его.

ДОСЬЕ

Никита Астахов родился 1 мая 1943 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. С 1967 по 1970 год работал в Театре имени Маяковского, потом на эстраде. Снимался в фильмах. В 1990 году создал Духовный театр «Глас». Заслуженный деятель искусств России. Награжден орденами Дружбы и Почета.