Компетентные психологи помогут справиться со стрессом

Аналитик Центра психологической службы РАО Алена Замараева консультирует коллег, которые оказывают помощь москвичам и беженцам / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В Российской академии образования начал работу Федеральный ресурсный центр психологической службы в системе высшего образования. Его специалисты координируют работу психологов в университетах в Москве и по всей стране и консультируют тех, кто сейчас оказывает помощь беженцам из ДНР и ЛНР.

Центр психологической службы создали для того, чтобы централизованно разработать методические рекомендации для психологов, которые трудятся в вузах. Кроме того, там создадут программы повышения квалификации специалистов. Их будут обучать оказывать экстренную психологическую помощь в случае профессионального и личностного кризиса.

— Если студенты обращаются к специалистам с нестандартной проблемой, психологам приходится искать информацию в интернете, чтобы помочь «клиенту», поставить правильный диагноз. Из-за этого качество помощи снижается, так как интернет — не надежный источник — говорит научный руководитель Федерального ресурсного центра психологической службы в системе высшего образования Татьяна Тихомирова.

Чтобы таких проблем не возникало, в Федеральном ресурсном центре Российской академии образования будут разработаны методические рекомендации для грамотного и научно обоснованного оказания психологической помощи и дальнейшего сопровождения студентов. Эти рекомендации можно будет найти на сайте РАО. Например, как помочь справиться с тревогой, агрессией, аутоагрессивным поведением, решить проблемы профессионального развития.

— Психологи вузов всегда смогут обратиться к ним, чтобы лучше разобраться в проблемах, которые поступают от студентов и преподавателей, — добавила Татьяна Тихомирова.

По словам специалиста, методические рекомендации поспособствуют тому, что в вузах сложится более комфортная и психологически безопасная образовательная среда.

Специалисты центра РАО уже сейчас оказывают помощь консультантам, которые работают на горячих линиях психологической помощи.

— В связи со сложной внешнеполитической ситуацией Министерство науки и высшего образования России организовало круглосуточную горячую линию психологической помощи студентам. Туда звонят все, кому нужна экстренная консультация. Например, обращаются те, кто испытывает тревогу за родственников, проживающих за рубежом, — говорит главный аналитик Федерального ресурсного центра РАО Ольга Сагалакова.

Она утверждает, что консультантам сейчас очень непросто. Психологи горячих линий работают в экстренных условиях, сталкиваются с новыми проблемами и ситуациями, которые требуют грамотных незамедлительных решений.

— Участились жалобы на тревогу, беспокойство, страх неопределенности, раздражение, агрессию. Казалось бы, это типичные реакции людей на нестандартную ситуацию. Но некоторые психологи считают, что раз все эти состояния вызваны новой проблемой, то решать их нужно тоже не классическими способами. Поэтому сейчас консультантам как никогда нужны поддержка и помощь научного сообщества, — добавила Ольга Сагалакова.

Помимо Министерства науки и высшего образования России, другие ведомства тоже оказывают помощь населению. Например, Московская служба психологической помощи столичного Департамента труда и социальной защиты населении 10 марта начнет цикл онлайн-лекций, на которых психологи расскажут, как справиться с тревогой и стрессом.

СПРАВКА

Жители столицы и беженцы из ДНР и ЛНР могут получить бесплатную психологическую помощь, позвонив по телефону +7 (499) 173-09-09 или на горячую линию Московской службы психологической помощи по номеру 051. Специалисты проконсультируют всех желающих, подскажут, как можно справиться с тревожностью и стрессом. Кроме т го, можно записаться и на очный прием к психологу.