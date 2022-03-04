Нечужие люди: корреспондент «ВМ» с волонтерами подарили семье беженцев из ЛНР одежду и продукты, а один из москвичей дал им кров

Беженка из города Лутугино Луганской Народной Республики Наталья Высотина получила от волонтеров запас продуктов и новую одежду для внуков, которые скоро пойдут учиться в московскую школу / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Волонтеры Донского монастыря вручили гуманитарную помощь беженцам из ЛНР. Корреспондент «Вечерней Москвы» поучаствовала в этом и узнала трогательную историю этих людей.

Две коробки с крупой, тушенкой, печеньем, конфетами и пакет одежды — такой набор подготовили волонтеры Социального центра Святителя Тихона при Донском монастыре для семьи беженцев из ЛНР. Наталья Высотина приехала в Москву из Лутугина с тремя внуками: двенадцатилетним Игорем, десятилетним Иваном и восьмилетней Кристиной. Под коричневой теплой дубленкой Натальи — темно-синий тоненький ситцевый халат в цветочек. Когда ситуация на ее родине обострилась, женщина так быстро собиралась в дорогу, что едва успела захватить документы да проследить, чтобы внуки тепло оделись. Так и прыгнули в эвакуационный автобус, налегке.

В день отъезда в их родном городе еще было почти спокойно. Тишину изредка нарушали выстрелы на отдаленном военном полигоне. Но разрушенные дома вокруг напоминали о лете 2014 года, когда шли жестокие бои за Лутугино. От взрывов Наталья скрывалась в подвале своего дома в обнимку с внуками. Тогда появилась даже новая народная примета: о приближающихся бомбежках предупреждали низко летящие и кричащие соколы, которых в городе водится немало.

— Пережить все это еще раз очень страшно, за детей переживала, все для них ведь делаю. Их матери давно нет в живых, — рассказывает Наталья. — У вас в России жив дух сострадания, любви и доброты. И у страны — достойный правитель. Здесь нас встречали и поддерживали неравнодушные люди, помогали нам. Потому что в их сердцах живет Бог.

Один из неравнодушных — москвич Николай Карасев с юго-запада Москвы. Он приютил Наталью с детьми в своей квартире в Ясеневе. Теперь женщина собирает документы, чтобы оформить детям временную регистрацию и они смогли пойти в московскую школу. Ребятам даже новую форму подарили.

— Я просила для детей курточки, футболочки, рубашки, джинсы, обувь. Все собрали! — радуется Наталья, разглядывая вещи в коробках.

Женщина упаковывает одежду, собирается ехать к детям. В руках Наталья держит проездной на метро.

— Вы не донесете это: тяжело! Загружайте в машину, мы вас подвезем, — говорит доброволец Федор Клименко.

Он берет коробки и грузит в багажник. Совсем скоро Наталья привезет своим внукам новую модную одежду.

Запросы на помощь в Социальный центр Святителя Тихона при Донском монастыре поступают от разных людей.

Обычно обращаются к руководителю организации иеромонаху Косме, а он передает просьбы добровольцам.

— Когда мы узнали, что семье из ЛНР нужна помощь, мы отозвались с большой готовностью, — говорит доброволец Федор Клименко. — Подобрали одежду и продукты из того, что уже принесли в наш социальный центр. К нам обычно попадают практически новые вещи. Ситуация с беженцами трагична, печальна. Поэтому мы не остаемся в стороне.

Также волонтеры центра собирают гуманитарные грузы для отправки в места, где уже живут беженцы из ДНР и ЛНР.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иеромонах Косма (Афанасьев), руководитель Социального центра Святителя Тихона при Донском монастыре Москвы:

— Нам всем известно о событиях, которые сегодня происходят на Донбассе. Глубоко сочувствуем и сопереживаем тем, чьи дома и города обстреливают каратели. К страданиям этих людей мы должны относиться как к своим собственным. Поэтому мы призываем всех принять посильное участие в поддержке беженцев из ДНР и ЛНР. Социальный центр открыт для всех. Мы готовы помогать и принимать помощь от неравнодушных людей.