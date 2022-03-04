Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Нечужие люди: корреспондент «ВМ» с волонтерами подарили семье беженцев из ЛНР одежду и продукты, а один из москвичей дал им кров

Вероника Ушакова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Нечужие люди: корреспондент «ВМ» с волонтерами подарили семье беженцев из ЛНР одежду и продукты, а один из москвичей дал им кров
Беженка из города Лутугино Луганской Народной Республики Наталья Высотина получила от волонтеров запас продуктов и новую одежду для внуков, которые скоро пойдут учиться в московскую школу / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Волонтеры Донского монастыря вручили гуманитарную помощь беженцам из ЛНР. Корреспондент «Вечерней Москвы» поучаствовала в этом и узнала трогательную историю этих людей.

Две коробки с крупой, тушенкой, печеньем, конфетами и пакет одежды — такой набор подготовили волонтеры Социального центра Святителя Тихона при Донском монастыре для семьи беженцев из ЛНР. Наталья Высотина приехала в Москву из Лутугина с тремя внуками: двенадцатилетним Игорем, десятилетним Иваном и восьмилетней Кристиной. Под коричневой теплой дубленкой Натальи — темно-синий тоненький ситцевый халат в цветочек. Когда ситуация на ее родине обострилась, женщина так быстро собиралась в дорогу, что едва успела захватить документы да проследить, чтобы внуки тепло оделись. Так и прыгнули в эвакуационный автобус, налегке.

В день отъезда в их родном городе еще было почти спокойно. Тишину изредка нарушали выстрелы на отдаленном военном полигоне. Но разрушенные дома вокруг напоминали о лете 2014 года, когда шли жестокие бои за Лутугино. От взрывов Наталья скрывалась в подвале своего дома в обнимку с внуками. Тогда появилась даже новая народная примета: о приближающихся бомбежках предупреждали низко летящие и кричащие соколы, которых в городе водится немало.

— Пережить все это еще раз очень страшно, за детей переживала, все для них ведь делаю. Их матери давно нет в живых, — рассказывает Наталья. — У вас в России жив дух сострадания, любви и доброты. И у страны — достойный правитель. Здесь нас встречали и поддерживали неравнодушные люди, помогали нам. Потому что в их сердцах живет Бог.

Один из неравнодушных — москвич Николай Карасев с юго-запада Москвы. Он приютил Наталью с детьми в своей квартире в Ясеневе. Теперь женщина собирает документы, чтобы оформить детям временную регистрацию и они смогли пойти в московскую школу. Ребятам даже новую форму подарили.

— Я просила для детей курточки, футболочки, рубашки, джинсы, обувь. Все собрали! — радуется Наталья, разглядывая вещи в коробках.

Женщина упаковывает одежду, собирается ехать к детям. В руках Наталья держит проездной на метро.

— Вы не донесете это: тяжело! Загружайте в машину, мы вас подвезем, — говорит доброволец Федор Клименко.

Он берет коробки и грузит в багажник. Совсем скоро Наталья привезет своим внукам новую модную одежду.

Запросы на помощь в Социальный центр Святителя Тихона при Донском монастыре поступают от разных людей.

Обычно обращаются к руководителю организации иеромонаху Косме, а он передает просьбы добровольцам.

— Когда мы узнали, что семье из ЛНР нужна помощь, мы отозвались с большой готовностью, — говорит доброволец Федор Клименко. — Подобрали одежду и продукты из того, что уже принесли в наш социальный центр. К нам обычно попадают практически новые вещи. Ситуация с беженцами трагична, печальна. Поэтому мы не остаемся в стороне.

Также волонтеры центра собирают гуманитарные грузы для отправки в места, где уже живут беженцы из ДНР и ЛНР.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иеромонах Косма (Афанасьев), руководитель Социального центра Святителя Тихона при Донском монастыре Москвы:

— Нам всем известно о событиях, которые сегодня происходят на Донбассе. Глубоко сочувствуем и сопереживаем тем, чьи дома и города обстреливают каратели. К страданиям этих людей мы должны относиться как к своим собственным. Поэтому мы призываем всех принять посильное участие в поддержке беженцев из ДНР и ЛНР. Социальный центр открыт для всех. Мы готовы помогать и принимать помощь от неравнодушных людей.

Читайте также:
Донбасс Волонтеры гуманитарная помощь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте