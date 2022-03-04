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Александр Авагимянц: Город, сумевший войти в будущее, не теряя своего прошлого

Альфия Камилова

Общество
Александр Авагимянц: Город, сумевший войти в будущее, не теряя своего прошлого
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Лидер клубов «Эрудит», «Кинолюбы», ведущий онлайн-игр «Кто хочет стать миллионером» и «Своя игра», которые проходят в рамках проекта «Московское долголетие», Александр Авагимянц родился в Баку. Но родным городом считает Москву.

Пенсионер Александр Сергеевич Авагимянц — человек активный, общительный, и ему всегда все интересно. Его общий рабочий стаж — 43 года. При этом он говорит, что карьера для него была делом важным, но на первое место он всегда ставил семью.

— Моя жена Раина Михайловна — врач. До сих пор работает. Дочка Виктория преподает французский и английский языки, помогает иностранным студентам грызть гранит науки. Я на пенсии, но домоседом меня назвать сложно. Мне нравится читать, смотреть фильмы и делиться впечатлениями с единомышленниками. А в выходные дни мы с женой любим долгие пешие прогулки по любимому городу. Есть у нас и излюбленные маршруты, один из которых пролегает по набережной Москва-реки.

Супруги, прогуливаясь по городу, часто вспоминают, как было раньше в столице и как стало сейчас.

— Сначала мы жили в общежитии, — рассказывает Александр Авагимянц. — Вчетвером — я, жена, теща и дочка — в двух маленьких комнатах с общей кухней. Иногда надо было стоять в очереди к газовой плите, чтобы что-то приготовить. В начале 90-х прошлого века очереди были повсюду. Полки в магазинах пустые, масло и мясо по талонам... Если сравнить сегодняшнюю сверкающую, ухоженную Москву и мрачную, серую столицу того времени, трудно поверить, что это один город. Москва, как феникс, возродилась из пепла и стала одним из самых красивых городов мира. Для меня, любителя побродить по ее улицам, очень важна удобная прогулочная сеть. Можно создать уникальные маршруты, которые позволят любоваться самыми красивыми местами города: Манежная и Красная площади, парк «Зарядье» и легендарная Тверская улица.

Но, по словам пенсионера, сегодня за красотой не нужно ездить в центр, так как в каждом районе столицы есть где отдохнуть.

—Например, недалеко от моего дома есть парк «Печатники». Там гулять —одно удовольствие. Удобные скамейки, прекрасные дорожки, ухоженная, чистая территория, тренажеры. А еще я очень люблю улицу Школьную, которая расположена у станции метро «Римская». Идешь среди двухэтажных домов и нечаянно оказываешься в старой Москве.

Александр Авагимянц говорит, что ему есть с чем сравнивать, ведь за свою карьеру ему удалось пожить во многих городах мира, в том числе в Афинах, Париже и Барселоне.

—Москва —как в песне поется: «Этот город самый лучший город на Земле». После таких слов и добавить нечего. Это город, сумевший войти в будущее, не теряя своего прошлого, —считает он. —А еще для меня Москва —тайна, которую хочется разгадывать каждый день.

СПРАВКА

Александр Сергеевич Авагимянц родился в Баку 5 января 1958 года. В 1980 году окончил Инженерно-строительный институт. С 1980 по 1982 год служил в Военно-воздушных войсках. С 1982 по 1988 год работал инженером строительных систем в строительном институте Баку. С 1989 по 1999 год — в строительной компании Ульяновска. В 1999 году переехал в Москву и возглавил проектно-строительное объединение. В 2018 году вышел на пенсию, активист проекта «Московское долголетие» — ведет несколько клубов по интересам.

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