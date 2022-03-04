Всегда готовы организовать интересные мероприятия

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Заместитель директора Московского агентства реализации общественных проектов Юлия Синкевич рассказала «Вечерней Москве», как проходит ее трудовой день и что она считает главным в своей работе.

Утро Юлии Синкевич начинается в семь часов. И, по ее словам, будильник для того, чтобы проснуться, ей практически не нужен.

— Привыкла уже за много лет к раннему подъему, поэтому встаю легко, — говорит Юлия Синкевич. — Дальше у нас вкусный семейный завтрак. Стараюсь приготовить что-то быстрое, но полезное, например, каши или сырники.

Утренние сборы занимают примерно полтора часа. Как только стрелки часов приближаются к восьми часам тридцати минутам, Юлия Синкевич вместе с маленьким сыном выходят из дома.

— На работу я отправляюсь сразу же после того, как отведу его в детский сад. Это моя приятная утренняя традиция, — говорит она. — Целую сына и спешу в метро.

Дорога занимает примерно час. Это время Юлия Владимировна проводит с пользой: она успевает просмотреть рабочие чаты, спланировать день и поставить задачи для курируемых отделов.

В десять часов утра Юлия Синкевич заходит в офис.

— В моем управлении находятся два отдела: информационный отдел нашего агентства и организационный. Первое, что я делаю, — это общаюсь с сотрудниками, — рассказывает она. — Убедившись, что у всех хорошее настроение и в целом в коллективе нет никаких проблем, которые могут негативно сказаться на рабочем процессе, приступаю к работе.

Первая половина дня посвящена, как правило, планированию мероприятий.

— Очень часто наши планерки проходят в формате «мозгового штурма». Например, сейчас проходит ежегодный конкурс «Лица района». Москвичи активно подают заявки, — говорит Юлия Синкевич. — А мы к основной концепции додумываем какие-то детали, чтобы сделать участие еще более удобным и полезным.

На конкурс «Лица района» сегодня поступило уже 327 заявок. Поэтому основная часть дня Юлии Синкевич отведена их рассмотрению и детальному знакомству с конкурсными проектами.

— Помимо изучения проектов, параллельно ведем подготовку к началу тестирования — одному из конкурсных этапов, — говорит Юлия Синкевич. — Продолжаем активную работу с экспертами, которые готовы включиться в оценку проектов и портфолио.

Так незаметно проходит день. Стрелки часов приближаются к 18 часам. Юлия Владимировна покидает офис, но домой не спешит.

— Начинается время конкурсных мероприятий. Это разнообразные тренинги и мастер-классы, которые проводятся на различных городских площадках. Поэтому я обязательно выезжаю туда, — поясняет она. — А вообще, у нас большой коллектив единомышленников. И мы всегда готовы организовать интересные мероприятия для жителей города. А что касается членов наших семей, то они уже давно привыкли к тому, что домой рано мы практически никогда не приходим.

ДОСЬЕ

Синкевич Юлия Владимировна родилась 23 июля 1990 года. В 2012 году окончила факультет истории и права Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого. В 2019 году окончила магистратуру Российского государственного социального университета. Трудовую деятельность начала еще в студенческие годы, работала педагогом дополнительного образования в Центре детского творчества, дополнительно курировала деятельность общественных организаций школьников района. В 2017 году назначена заместителем директора Московского агентства реализации общественных проектов. В свободное время любит прогулки с семьей в городских парках.