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Москвичка примет участие в финале конкурса «Краса студенчества России», который пройдет в Самаре

Юлия Панова

Общество
Москвичка примет участие в финале конкурса «Краса студенчества России», который пройдет в Самаре
Студентки московских вузов Екатерина Проскура, Кристина Скрябина и Аида Закавова (слева направо) встретились перед отъездом на конкурс «Краса студенчества России» / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

6 марта в Самаре пройдет финал национального конкурса «Краса студенчества России». Среди претенденток на корону — москвичка Аида Закавова.

Более 300 заявок на участие получил «Российский союз молодежи», и дойти до финала московским девушкам было нелегко. Мало быть красивой, в таких конкурсах важно, какими талантами обладает претендентка на победу и до какого совершенства она смогла развить свой дар. Но вот отборочные испытания позади, и три столичные грации отправились в Самару — с надеждой получить корону.

И вот вчера определились 12 девушек, одна из которых станет победительницей. Среди них — Аида Закавова, студентка Московского государственного строительного университета.

Учится она по направлению «Подземное строительство». В детстве Аида мечтала стать художником.

— Подросла — стала увлекаться проектированием зданий, — вспоминает студентка.

Ее цель — оставить след в истории градостроительства, возвести такое здание, чтобы и сто лет спустя ради него приезжали в город экскурсанты.

— Пройти все конкурсные этапы мне помогает огромная поддержка родных, — говорит Аида. — Подготовка была не самой простой, были и слезы от волнения, и радость от того, когда что-то получается. Но я настраиваю себя на главное — получение удовольствия от этого опыта и возможность пообщаться с девушками из разных уголков страны.

Несмотря на то что у Аиды не было опыта участия в подобных конкурсах, она смогла достойно проявить себя и выйти в финал.

Вместе с ней в отборочных этапах участвовали еще две девушки: студентка Государственного академического университета гуманитарных наук Кристина Скрябина и Екатерина Проскура из Московского политехнического университета. У них за спиной уже были победы в таких состязаниях. Например, Екатерина год назад получила корону на конкурсе красоты в стенах родного вуза.

— Это был очень классный опыт, — делится Екатерина, — поэтому, когда мне предложили подать заявку на «Красу студенчества России», я решила принять этот вызов.

Как говорит девушка, подготовка к этому конкурсу длилась всю жизнь.

—Я с самого детства танцую, окончила музыкальную школу. Поэтому моим творческим номером стал синтез двух любимых жанров. Бально-спортивные танцы и вокал трансформировались в драматический актерский номер, —поделилась Екатерина.

Учится она на факультете машиностроения. В школьные годы ей хорошо давалась информатика, а занятия на 3D-принтерах завораживали, поэтому она и выбрала для себя такое не совсем типичное направление.

Кристина Скрябина тоже не расстраивается, что не вышла в финал. У нее уже были опыт победы на конкурсе «Красавица Ульяновска» и заслуженный титул «Мисс Ульяновск». Получила она их еще до переезда в Москву.

Для конкурса она тоже подготовила музыкальный перформанс.

— Это частушки, — говорит Кристина. — Ироничные, чуть едкие, неизменно задорные, как полагается. Я сочинила их сама, тщательно соблюдая веками складывавшиеся правила жанра. Это наше культурное наследие, которое ни в коем случае нельзя забывать!

Кристина должна была попасть на конкурс еще в прошлом году. Но за день до вылета подхватила коронавирус.

— Я расстроилась, что не смогу выступить. Но мой молодой человек Всеволод решил меня поддержать и записался на конкурс «Мистер студенчество Москвы». Это помогло мне отвлечься от грустных мыслей, так как я с головой погрузилась в помощь ему со всеми этапами, — рассказывает Кристина Скрябина.

Девушка — будущий политический консультант. На такую профессию ее вдохновила мама, долго работавшая помощником депутата.

Несмотря на то что все девушки разные, во мнении, какой должна быть победительница конкурса, они сходятся: «Краса студенчества России» должна жить каждым днем и брать от жизни максимум, хорошо учиться, быть уверенной и смелой.

—И, конечно же, активной, доброй и обаятельной, — говорит Аида.

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