Семь привычек, которые помогут стать счастливой мамой: рекомендации столичных психологов

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Когда в семье появляется ребенок — меняется все: жизнь, привычки, правила. Кажется, что весь мир начинает крутиться вокруг малыша, который требует заботы и тепла. В погоне за тем, чтобы соответствовать статусу идеального родителя, многие мамы и папы пытаются выполнить свою роль на отлично и часто выгорают. В 2022 году более 350 женщин обратились в столичные семейные центры, чтобы узнать, как обрести гармонию в материнстве. Как сделать этот период радостным и позитивным, рассказывает психолог семейного центра «Истоки» Марина Левинская.

— Материнство бывает сложным как физически, так и психологически. Оно наполнено стрессом, периодами безудержной нежности и истощения. Мамы легко забывают о своих собственных потребностях, жертвуют личной жизнью и счастьем ради ребенка, мучаются чувством вины. Если вам это знакомо, то задайте себе вопрос: я бы предпочла быть идеальной матерью или счастливой? — говорит психолог.

Ощущение счастья зависит от того, как относиться к материнству: как к великому дару и наслаждению или тяжелой обязанности. Можно наслаждаться своей ролью, быть рядом с детьми, заботиться о них, не теряя при этом себя.

Миф об идеальной маме

В семейный центр обратилась Марьяна, мама 4-месячной малышки. Она производила впечатление счастливого человека. Ухоженная, аккуратная, нежно любящая своего ребенка мать. Но во взгляде вселенская усталость, которая не соответствовала внешнему благополучию. Во время консультации выяснилось, что Марьяна чувствует себя истощенной физически и морально последние два месяца, да и малышка стала чаще болеть.

— Родные укоряли в том, что я не соответствую образу идеальной мамы. Постоянно находили какие-то изъяны во мне как в хозяйке, матери и жене. Я стала сомневаться в своих действиях, но когда к осуждениям подключился и муж, поняла, что психика не выдержит и надо что-то делать, — говорит Марьяна.

Погоня за совершенством чревата печальными последствиями как для женщины, так и для ребенка. Под прессом мнений родных и знакомых многие мамы стремятся к идеалу и, как результат, начинают терять себя и чувство счастья от материнства. Марьяна посетила тренинги «Возвращаюсь к себе» и несколько дополнительных индивидуальных консультаций, которые помогли ей обрести былую уверенность и легкость.

— Вместо того, чтобы наслаждаться материнством и общением со своим ребенком, я активно пыталась соответствовать требованиям окружающих. Думала, в этом счастье. Благодарю специалистов семейного центра за то, что они помогли мне обрести и полюбить себя, — говорит Марьяна.

Записаться в семейный центр «Истоки» и принять участие в тренингах можно по телефону: 8 (495) 958-73-69.

Счастье — внутри нас

Ниже психологом семейного центра перечислены 7 простых рекомендаций на пути к счастливому материнству.

Научитесь просить о помощи

Счастливая мама умеет просить о помощи и принимает ее без чувства стыда. Вы совершенно не обязаны взваливать на себя весь груз домашних дел и заботу о младенце. Попросите мужа приготовить ужин или посидеть с ребенком, а сами в это время отдохните, примите ванну и расслабьтесь.

Спите при любой возможности

Сон — один из важнейших элементов вашего спокойствия. Поэтому, как только малыш уснул, спите и вы. Сделайте этот вопрос приоритетным для себя. Если есть кого попросить, обязательно попросите, чтобы вас подменили, а вы могли поспать чуть больше обычного.

Уделяйте время второй половинке

Сохраняйте с мужем близкие отношения. Появление ребенка в семье — не повод отодвигать человека на второй план. Если забыть про общение и совместное времяпрепровождение, то можно быстро отдалиться.

Радовать себя — это не эгоизм

Планируйте маленькие радости. Счастливые мамы иногда покупают себе подарки, это поднимает настроение и помогает снять стресс. До декрета вы любили ходить с подругами в кафе? Вышивать? Читать книги? Да, теперь сложно найти много времени для любимых дел, но всегда можно выкроить пару часов, чтобы уделить внимание только себе.

Не стремитесь стать идеальной мамой

Придуманные правила и стереотипы лишь загоняют нас в тупик, поэтому стоит прислушиваться к себе, а не стремиться за идеалами, навязанными социальными сетями. Не нужно пытаться успеть все сразу.

Расставьте приоритеты и делайте то, что считаете наиболее важным сейчас. Если устали, лучше отдохнуть, чем из последних сил наводить порядок, а потом срываться на муже.

Позитивное мировосприятие — залог счастливой и здоровой жизни

Счастливая мама не упускает поводов для улыбок и смеха — ведь они, как известно, продлевают жизнь. Стоит научиться радоваться простым мелочам. Побольше смейтесь, используйте любой повод для доброй улыбки.

Общайтесь с друзьями

У счастливых мам есть близкие подруги-мамы. Делитесь с ними всем: от мелких бытовых вопросов до серьезных кризисов. Терпеливо выслушивайте и истории подруг. Очень важно чувствовать, что вы все «в одной лодке», и помощь, совет и даже просто доброе слово никогда не бывают лишними.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое. На базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения, межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации, проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.