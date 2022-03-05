Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвички осваивают «неженские» профессии в центре «Профессионал»

Марьяна Шевцова

Общество
Москвички осваивают «неженские» профессии в центре «Профессионал»
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

В учебном центре «Профессионал» помогают воплотить любые профессиональные мечты. Москвички все чаще стали выбирать для переподготовки профессии, которые традиционно считаются «мужскими».

Ирине Агеевой 26 лет. Она решила попробовать свои силы в профессии тракториста. Раньше Ирина работала специалистом по сопровождению продаж, но попала под сокращение из-за оптимизации кадров. Она обратилась за помощью в столичный центр занятости населения, посоветовалась с карьерным консультантом и выбрала не самый очевидный для молодой девушки вариант переподготовки — управление трактором.

Процесс обучения настолько увлек Ирину, что она решила не терять времени и параллельно освоила еще другие виды самоходных машин — экскаватор и электропогрузчик.

— Вождение я любила с детства и всегда хотела связать свою профессию с управлением транспортным средством. Думала, что будет страшно, особенно на таких больших машинах, как экскаватор или трактор. Оказалось, это не сложнее, чем управлять легковой машиной. Села и совершенно спокойно поехала, — поделилась Ирина.

Еще одна выпускница «Профессионала» Марина Григорьева решила научиться управлять погрузчиком. Девушка долгое время работала специалистом сервисного центра в крупной компании. Офисная атмосфера давила на Марину, и она решилась на перемены. За помощью в поиске новой работы 33-летняя москвичка также обратилась в центр занятости населения. Консультант центра удивился, но поддержал желание Марины освоить востребованную рабочую профессию. Москвичка также рассматривала курсы для слесарей-сантехников, электромонтеров, трактористов, но остановилась на погрузчике.

— Опыт вождения у меня очень большой. Учиться было несложно и интересно благодаря отличному преподавателю-практику. Я была единственной девушкой в группе, но меня это ни капли не смущало, — рассказала Марина.

Смена офисной обстановки и работа по душе — это то, что было важно для каждой из выпускниц «Профессионала». Благодаря кардинальной профессиональной переподготовке их замысел реализовался. Они успешно работают и чувствуют себя на своем месте.

Помощь рядом

В учебном центре «Профессионал» можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также в центре помогают выпускникам найти новую работу. Если вы хотите попасть на курсы, необходимо обратиться в центр занятости населения или оформить заявку на сайте. Все документы можно заполнить дистанционно.

Направление на бесплатное обучение могут получить безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены малоимущих семей с детьми.

Читайте также:
Женщины Профессии 8 марта
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте