Москвички осваивают «неженские» профессии в центре «Профессионал»

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

В учебном центре «Профессионал» помогают воплотить любые профессиональные мечты. Москвички все чаще стали выбирать для переподготовки профессии, которые традиционно считаются «мужскими».

Ирине Агеевой 26 лет. Она решила попробовать свои силы в профессии тракториста. Раньше Ирина работала специалистом по сопровождению продаж, но попала под сокращение из-за оптимизации кадров. Она обратилась за помощью в столичный центр занятости населения, посоветовалась с карьерным консультантом и выбрала не самый очевидный для молодой девушки вариант переподготовки — управление трактором.

Процесс обучения настолько увлек Ирину, что она решила не терять времени и параллельно освоила еще другие виды самоходных машин — экскаватор и электропогрузчик.

— Вождение я любила с детства и всегда хотела связать свою профессию с управлением транспортным средством. Думала, что будет страшно, особенно на таких больших машинах, как экскаватор или трактор. Оказалось, это не сложнее, чем управлять легковой машиной. Села и совершенно спокойно поехала, — поделилась Ирина.

Еще одна выпускница «Профессионала» Марина Григорьева решила научиться управлять погрузчиком. Девушка долгое время работала специалистом сервисного центра в крупной компании. Офисная атмосфера давила на Марину, и она решилась на перемены. За помощью в поиске новой работы 33-летняя москвичка также обратилась в центр занятости населения. Консультант центра удивился, но поддержал желание Марины освоить востребованную рабочую профессию. Москвичка также рассматривала курсы для слесарей-сантехников, электромонтеров, трактористов, но остановилась на погрузчике.

— Опыт вождения у меня очень большой. Учиться было несложно и интересно благодаря отличному преподавателю-практику. Я была единственной девушкой в группе, но меня это ни капли не смущало, — рассказала Марина.

Смена офисной обстановки и работа по душе — это то, что было важно для каждой из выпускниц «Профессионала». Благодаря кардинальной профессиональной переподготовке их замысел реализовался. Они успешно работают и чувствуют себя на своем месте.

Помощь рядом

В учебном центре «Профессионал» можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также в центре помогают выпускникам найти новую работу. Если вы хотите попасть на курсы, необходимо обратиться в центр занятости населения или оформить заявку на сайте. Все документы можно заполнить дистанционно.

Направление на бесплатное обучение могут получить безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены малоимущих семей с детьми.