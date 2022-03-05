Женщины, вдохновившие тысячи людей: в сервисе «Библиотеки Москвы» появились подборки книг к 8 Марта

Фото: Cottonbro / Pexels

В преддверии Международного женского дня сервис для поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» предлагает пользователям подборки литературы, посвященной женщинам, которые своим примером вдохновляют людей по всему миру. Тематические списки, в которые вошли 60 художественных произведений и нон-фикшн изданий, названы заглавными строчками известных советских песен.

«Должна быть в женщине какая-то загадка…»

В эту подборку вошли 30 книг самых разных жанров — от классики до мемуаров. Например, книга Анатолия Наймана «Рассказы о Анне Ахматовой». Многие по праву считают ее лучшей биографией поэтессы. Также в подборке представлены книга Елизаветы Глинки «Доктор Лиза: Я всегда на стороне слабого», автобиография Коко Шанель и мемуары ученицы Николая Гумилева, поэтессы Ирины Одоевцевой «На берегах Невы». Невозможно оторваться от книги «Подстрочник». Она создана по снятому Олегом Дорманом документальному фильму, в основе которого лежат воспоминания знаменитой переводчицы с немецкого, датского, шведского, норвежского и французского языков Лилианны Лунгиной.

Из классических произведений в подборку попали, например, «Гранатовый браслет» Александра Куприна и «Театр» Сомерсета Моэма, исторические романы «Камо грядеши» Генрика Сенкевича и «Таис Афинская» Ивана Ефремова.

— Названия многих книг говорят сами за себя, повествуя о социальной роли женщины в разные эпохи, — подчеркнули составители подборки. — Варвара Пономарева и Любовь Хорошилова посвятили этой теме целое исследование — «Мир русской женщины: семья, профессия, домашний уклад, XVIII — начало XX века».

Из монографии Андрея Демкина «Истории русских фрейлин» можно узнать о судьбе дворянок, оказавших влияние на высший свет. Английская писательница Дженнифер Уорф в своем романе «Вызовите акушерку: подлинная история Ист-Энда 1950-х годов» главными действующими лицами сделала женщин из самых незащищенных слоев общества. А героиня бестселлера Фэнни Флэгг «Добро пожаловать в мир, Малышка!» пытается выяснить, почему в раннем детстве ей пришлось бежать из родного города.

В подборку вошли и произведения современной русской литературы, в том числе «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной. Это одна из самых популярных книг среди читателей московских библиотек. Неизменным спросом также пользуются семейные саги Людмилы Улицкой («Медея и ее дети») и Марины Степновой («Женщины Лазаря»).

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

«Из чего же сделаны наши девчонки?»

В эту подборку вошли 30 книг, адресованных юным читателям — тем, кто верит в чудеса и не останавливается ни перед какими трудностями. Так, в сборник «Сказки на ночь для юных бунтарок. Истории о невероятных женщинах» вошли сто рассказов, основанных на биографиях реальных личностей — от Джейн Остин до Серены Уильямс. Среди героинь книги Рейчел Игнатовски «Женщины в науке. 50 женщин, изменивших мир» — первая женщина, получившая Нобелевскую премию по физике Мария Склодовская-Кюри; математики Кэтрин Джонсон и Ада Лавлейс; врач Элизабет Блэкуэлл; ботаник и суфражистка Мэри Эгнес Чейз; астроном и астрофизик Сесилия Пейн-Гапошкина.

Смелые и отважные девочки стали главными героинями повести Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника» и автобиографической книги советской писательницы Валентины Осеевой «Динка».

— О каждодневных трудностях, с которыми пришлось столкнуться детям, пережившим блокаду Ленинграда, и о том, как они с ними справились, расскажет пронзительная книга Елены Верейской «Три девочки. История одной квартиры», — добавили авторы подборки. — Становление характера и преодоление жизненных перипетий стало темой еще одной книги, которая уже успела стать мировой классикой: «Маленькие женщины» американской писательницы Луизы Мэй Олкотт.

КСТАТИ

С помощью сервиса «Библиотеки Москвы» понравившиеся книги можно забронировать, не выходя из дома, и потом забрать их в удобной библиотеке города. Чтобы оформить заказ, нужна стандартная учетная запись на портале mos.ru и единый читательский билет. Его можно оформить онлайн через сервис «Получение единого читательского» в каталоге электронных услуг mos.ru.