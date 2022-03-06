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Установятся порядок и гармония: экстрасенсы рассказали, какое будущее ждет Россию

Дарья Завгородняя

Общество
Установятся порядок и гармония: экстрасенсы рассказали, какое будущее ждет Россию
Фото: Paranormalrevealed.com

На днях мир отмечал таинственную годовщину: 1 марта 1555 года французский алхимик Мишель Нострадамус опубликовал свою первую книгу предсказаний. Сегодня российские ясновидящие поделились с «Вечерней Москвой» мыслями о том, каким они видят ближайшее будущее.

Маг Алайя Лаэль утверждает: о событиях, которые происходят в наши дни, она говорила уже год назад.

— Мой прогноз целиком и полностью на стороне России и ее президента, — комментирует «ВМ» Алайя. — С точки зрения судьбы страны мы все делаем правильно. Европа боится Россию, и в любом случае наша страна останется в приоритете. У меня есть четкое видение, что нынешние проблемы разрешатся 4 апреля, и я убеждена, что Россия должна довести до конца начатое дело. Какие бы экономические санкции ни вводились против нас в Европе, они не нанесут нам большого вреда. Великобритания боится нас на магическом уровне — и не зря. Не исключено, что Европу ожидает экономический и политический кризис.

С магом во многом согласен поисковик и гадатель Александр Кинжинов.

— Многие говорят, что ни к чему хорошему нынешние события не приведут, — отмечает экстрасенс. — Однако на самом деле для России в целом нынешние изменения полезны. Мы только укрепимся благодаря трудностям. При этом наше правительство обратит внимание на народ, на внутренние проблемы страны. А простым россиянам нужно знать, что уже в этом году у них, вполне вероятно, откроются новые перспективы, новые возможности. Главное — понимать, что неопределенность нынешних дней пройдет.

За отношения с внешним миром, с Европой нам переживать не нужно, они давно ухудшались, на протяжении долгих лет. Я вижу, что изгоями на мировой арене мы не станем в любом случае.

Ясновидящая Ника Рамазанова считает, что именно в эти дни мир переживает жесткую перезагрузку.

— Хотя по итогам год должен быть, наоборот, более благоприятным для людей, чем предыдущие, — сказала эксперт. — Но сейчас мы проходим период резких изменений из-за того, что в атмосфере столкнулись очень сильные энергии. Многое из того, что сейчас происходит, не что иное, как формирование нового жизненного цикла. Люди с сильно развитой интуицией это ощущают и понимают закономерность и неизбежность изменений. Но при этом нужно помнить, что нынешний энергетический хаос — временный. Он необходим как предвестник позитивных реформ. Гармония обязательно установится. Задача людей сегодня свести к минимуму возможные потери — заботиться о своем здоровье, больше внимания уделять отношениям с близкими, позаботиться о доме, то есть углубиться в те сферы жизни, которые мы можем контролировать, — сказала ясновидящая.

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