«Писал стихи, чтобы торговать на рынке»: актер Вадим Колганов — о шансах, трудных периодах и плюсах сериалов

Фото: Пресс-служба ТВ-Центра

Сразу два продолжения телесериалов — «Охотница-2» и «Котейка-2» — выходят в марте на телеканале «ТВ-Центр». И так совпало, что в обоих фильмах сыграл актер театра и кино Вадим Колганов. Артист рассказал «Вечерней Москве» о своем детстве, проблеме невостребованности и судьбоносной встрече.

— Вадим, расскажите о ваших персонажах в сериалах «Котейка» и «Охотница».

— Очень интересные у меня персонажи (смеется)! Скажем так: они помогают другим героям выглядеть еще лучше, позитивнее на моем фоне. В «Котейке», например, я такой хам, застрявший в девяностых, который не смог установить нормальных отношений с женой, сына воспитывает абы как. В общем, в обоих сериалах я постарался сделать своих персонажей наиболее объемными, и, мне кажется, они получились удачные. В общем, хорошо, но мало.

— А как получилось, что вы решили стать актером? Вы выросли в семье, довольно далекой от театра.

— Мне кажется, многие ошибаются, когда говорят, что они «решают». Я думаю, выбор был сделан за меня. Просто открывались двери, встречались значимые люди на жизненном пути. Осуществилось то, что предначертано.

— Расскажите про первую «дверь» в профессию.

— Когда мы переехали из деревни в Оренбург, мама искала работу, устроилась в Драматический театр в бухгалтерию. Иногда она брала меня, пятилетнего, на службу. Однажды я посидел-посидел в бухгалтерии, пошел гулять по театру и случайно попал на сцену. Шел детский спектакль «Огненная змейка». Зрительного зала я не видел, поэтому не понял, что это представление. Зато очень четко разглядел: какой-то мужчина обижает женщину. Сидит на троне, разговаривает страшным голосом: «Я уничтожу тебя, Огненная Змейка!» А перед ним на коленях стоит женщина. Гром, молния, музыка. Я со всех ног понесся в бухгалтерию: «Мама, там женщину обижают!» Вся бухгалтерия побежала смотреть, что случилось.

Когда дело прояснилось, все очень смеялись. А я расплакался. Потом мы ехали в автобусе, и мама долго мне объясняла, что такое театр. Я спрашивал: «В этом месте можно обижать женщин?» — «Да, и тебе за это будут аплодировать» (смеется). Видимо, тогда я задумался, какое это интересное место. Не потому что можно кого-то обижать, а потому, что можно позволить себе чуть больше, чем в обычной жизни.

— Вы уже в десятом классе проявили режиссерские способности. Поставили спектакль «Кусок хлеба».

— Я и режиссировал, и сыграл роль дедушки, который объясняет внуку, как нехорошо играть в футбол кусочком хлеба. Этот опыт мне пригодился и как будущему педагогу: я потом много работал с детьми как преподаватель театрального искусства — в детских лагерях, во дворцах пионеров. У меня ведь и папа, и мама — учителя: русский и математика. Преподаватели, наставники в школе, в кружках замечали мои способности и «тянули» меня на педагогическую стезю, но я испугался: слишком большая ответственность.

Хотя театр — ответственность не меньше. Буквально вчера у нас был ужин со зрителями. Есть такое мероприятие в театре «Школа современной пьесы» — ужинаем, разговариваем на разные темы, всегда очень интересно. Например, зашел разговор о том, кто где родился — все в разных уголках России. Мы увидели, какая у нас огромная страна.

Фото: Пресс-служба ТВ-Центра

— На кинофестивале «Алые паруса» вы выступали в роли продюсера и режиссера. Не хотели снять полнометражное кино?

— Конечно, мне хотелось бы снять и полный метр. Но полный метр не приносит таких доходов, как сериал. Во-первых, продолжительность показа на экране больше, во-вторых, сериал могут перекупать телеканалы, собирать рекламу. А полнометражное кино очень часто себя не окупает, поэтому инвесторы вкладываются неохотно. Если за фильм берется Никита Михалков, конечно, спонсоры найдутся. А Вадим Колганов — тут дело такое… В общем, жду момента, людей, которые смогли бы мне довериться.

— У каждого артиста бывает период невостребованности. Как вы такие моменты переносите?

— Да, это трудные периоды. Но у меня всегда за спиной театр, общение со зрителями. Именно театр делает меня счастливым. Мне очень важна «обратная связь». Ну и актер должен понимать, что молодые всегда будут «наступать на пятки», а твоя фактура меняется: нужно пересматривать подходы, перестраиваться. Многое зависит от умения здраво на себя смотреть в профессии.

— В студенческие годы вы подрабатывали продавцом на рынке.

— И там мне пригодились и навыки актера, и моя склонность к сочинению стихов: придумывал четверостишия для рекламы товаров. Лучше всего продавался пятновыводитель: я показывал фокус: капал на ткань йодом — и удалял пятно! До сих пор для меня это чудеса.

— У вас эпичная история знакомства с женой Екатериной.

— Меня много снимали в рекламе. Особенно почему-то алкоголя. Хотя я человек непьющий всю жизнь. И вот одна моя съемка должна была быть в Кабардинке, это поселок рядом с Геленджиком. Когда я туда добрался, оказалось, что все отменяется. И тогда я сел на поезд в Новороссийске, чтобы ехать обратно. Захожу в купе, а мое место занято! Но заняла его потрясающая красавица. У нас два одинаковых билета на одно и то же место. Кроме того, оказалось, мы с ней почти четыре года работали в одном Театре Станиславского — труппа очень большая. И ни разу не увиделись! Наверху, видимо, решили, что нужно это исправить.

Фото: Пресс-служба ТВ-Центра

ДОСЬЕ

Вадим Колганов родился 17 января 1971 в селе Барановка Ульяновской области. С 1994 по 1998 год учился во ВГИКе (актерско-режиссерская мастерская Марлена Хуциева и Иосифа Райхельгауза). После окончания вуза служил в театре «Школа современной пьесы». На несколько лет перешел служить в Электротеатр Станиславский, но потом вернулся в спектакли «Школы».

Редкая болезнь

Во время службы в армии у Колганова проявился диагноз — редкая разновидность эпилепсии: утром, во время побудки, молодой человек лежал и не мог пошевелиться, тело не слушалось его. «Я перешел на правильное питание, стал заниматься спортом, следить за режимом — и приступы отступили», — признается актер.

Более 20 лет в браке

Вадим и Екатерина Колганова мечтали о детях. Однако ничего не получилось. Перенеся несколько замерших беременностей, Екатерина оставила попытки родить ребенка. О том, что супруга вряд ли сможет подарить ему потомство, Колганов узнал от нее еще до женитьбы. «Но я никогда в жизни не пожалел о своем выборе», — говорит артист.

Работа с детьми

О работе в детском лагере «Артек» Вадим вспоминает с особенной теплотой. «В 2015-м я приехал в «Артек» вместе с фестивалем «Алые паруса» — в гости, рассказывать о профессии. И организаторы фестиваля предложили мне снимать с детьми короткометражки, а дети сами потом будут выбирать лучшее кино сами. Мне достались детишки 13–14 лет, и я решил дать им возможность самим выбрать тему, импровизировать. Чуть-чуть подталкивал, помогал. Они выбрали военную тему, а в качестве музыкального сопровождения сами нашли песню «Мы — эхо» в исполнении Анжелики Варум. А потом наш фильм «Мы — эхо» стал абсолютным победителем на фестивале.

Шоу «Ледниковый период»

Артист вспоминает шоу «Ледниковый период» с теплом. Его партнершами были Татьяна Навка и Анна Семенович. «Навка увидела, как я катаюсь, ей понравилось, и она выбрала меня в партнеры, хотя до этого я фигурным катанием не особенно интересовался», — рассказал Вадим Колганов.

Темная страница

Чтобы накопить денег, Колганов вел модные в 1990-е собачьи бои. Будущий актер согласился, не зная подробностей о том, какое шоу ему придется вести. «Потом уже было страшно отказаться, организаторы боев были люди очень серьезные, это темная страница моего прошлого», — говорит артист и признается, что не любит вспоминать этот эпизод своей биографии.

Подражая Маяковскому

Однажды, услышав стихотворение Маяковского «Кем быть», Вадим решил сочинить, как ему казалось, нечто похожее: «Не хочу быть коммунистом, лучше буду машинистом!» Опасаясь, что ребенок придумает еще какую-нибудь антисоветчину, родители подарили ему велосипед: пускай отвлечется от поэзии. Но писать Вадим не перестал.