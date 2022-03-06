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«Ищу мужа в цирке»: дрессировщица слонов Анастасия Дементьева-Корнилова — о личной жизни и кумирах

Маргарита Мартовская

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Ищу мужа в цирке»: дрессировщица слонов Анастасия Дементьева-Корнилова — о личной жизни и кумирах
Дрессировщица Анастасия Дементьева-Корнилова признается, что слонам она доверяет больше, чем людям, и даже воспринимает их как своих родных / Фото: Пресс-служба Росгосцирка

В воскресенье, 6 марта в Большом Московском цирке пройдет премьера спектакля «Страшная сила». В нем примут участие артисты знаменитой цирковой династии Дементьевых-Корниловых вместе со своими слонихами Претти и Марго. Единственная в мире дрессировщица слонов Анастасия Дементьева-Корнилова рассказала «Вечерке» о роли в новом спектакле, кумирах детства и поисках избранника.

— Анастасия, ваша семья не выступала на сцене Большого Московского цирка с 1999 года, а тогда вы были совсем маленькой. Скоро состоится ваш выход на манеж этого цирка. Волнительно?

— Да! Однажды я уже выходила на арену Большого Московского цирка, и тогда мне было всего шесть лет. Мы праздновали юбилей моей бабушки Нины Корниловой. Я выехала на манеж верхом на слонихе Претти, для нее это тоже был дебют. С этим цирком у меня связано множество приятных воспоминаний из детства. Пока родители репетировали, я бегала за кулисами, представляла, как стану цирковой артисткой и продолжу дело своих родителей. Чуть повзрослев, я начала ходить на выступления братьев Запашных. Мечтала, как когда-нибудь выйду на арену вместе с ними. И вот прошло столько лет, мечта наконец-то сбылась! В новом спектакле я сыграю принцессу.

— Неудивительно, ведь осенью вы победили в конкурсе «Принцесса цирка»! Сейчас вы единственная дрессировщица слонов в мире. Как так получилось?

— В Америке и Европе использование животных в цирке на какой-то период времени было запрещено на законодательном уровне. Сейчас этот запрет во всех странах постепенно снимают, но сразу восстановить культуру дрессировки невозможно. Артистов, работающих со слонами и в России почти нет, в основном это представители нашей династии — Корниловых. В свое время с этими животными работали моя бабушка, мама. Так что я продолжаю дело своей семьи.

— Что вы думаете по поводу этих запретов?

— Думаю, рано или поздно все страны вернутся к использованию животных в шоу. Потому что дрессура — это не плохо, это то, что всегда было и будет. Это когда кот приносит хозяину резиновую мышку в зубах. Когда собака лает, если незнакомый человек приблизился к дому. Когда попугай или крыса садится на плечо хозяина. Человеку это нравится, он угощает питомца, тот расценивает это как что-то положительное. Все это дрессура. Она никогда не будет искоренена, так же как контакт человека с животными. И когда говорят, что в парках и зоопарках с ними жестоко обращаются, сначала пусть докажут и аргументируют. Нельзя искоренять учреждения, где к животным относятся прекрасно. И я знаю много случаев, когда звери просто умирали после закрытия цирка, так как не могли жить без тренировок и, будем честными, профессионального ухода за ними.

К тому же понятие «воля» слишком романтизировано. Нет ни одной природной локации, где животные могли бы жить хорошо без присмотра человека. Существуют засухи, болезни, браконьеры, экологические катастрофы, из-за которых они вымирают. Дикие звери в клетках — не проблема. Страшно, когда дельфины выбрасываются на берег из-за загрязнения воды. И люди, которые критикуют цирки и зоопарки, не понимают, что бороться надо с проблемами более глобальными.

— Для вас слоны — это коллеги, друзья, партнеры?

— Это члены семьи. И мы уже неотделимы друг от друга. Даже если мы где-то отдыхаем, делаем это вместе. Моя любимая слониха Претти, кстати, всегда меня «защищает», если кто-то повышает на меня голос. Мне кажется, она переживает больше, чем я. И я ей доверяю больше, чем людям.

— Анастасия, с таким образом жизни как найти время на личные отношения?

— Я уверена, что найду партнера из циркового окружения, иначе просто невозможно. Дело в том, что когда контактируешь с животными изо дня в день, ты перенимаешь их запах, иногда даже «носишь» сено в волосах. И вот я представляю, как вся такая красивая иду на свидание со своим потенциальным принцем, а он приближается ко мне и делает поворот на 180 градусов — по понятным причинам. У меня, кстати, были подобные случаи, когда мужчина подходил с желанием познакомиться, но тут же испарялся. Так что мне нужен человек с цирковым образом жизни — не из театра, не с эстрады. Чтобы он понимал все особенности моей работы. Потому что у нас нет разграничения на отдых и труд. Все вперемешку. И привести в нашу цыганскую, кочевую жизнь человека из другой сферы очень сложно.

«Ищу мужа в цирке»: дрессировщица слонов Анастасия Дементьева-Корнилова — о личной жизни и кумирах Фото: Пресс-служба Росгосцирка

— Есть ли человек, который оказал на вас наибольшее влияние как на артиста?

— Мой первый кумир — это мой брат Андрей. Я никогда не видела на цирковом манеже столь талантливого артиста и дрессировщика. Когда я была маленькой, я бегала смотреть каждое его выступление. Для меня он пример артистизма, мужества, храбрости, профессионализма, искренности. Он никогда не работает «под копирку». Когда погиб наш отец, мама работала как в тумане, все обязанности легли на плечи 19-летнего парня. И, надо сказать, он не просто выдержал это, но и работал так, что все зрители в зале аплодировали стоя. Я всегда смотрела на него с искренним восхищением и уважением.

— И все-таки цирк — искусство, рассчитанное на детскую аудиторию. А современные дети имеют множество других увлечений — соцсети, кино, комиксы. Не потерял ли цирк свою популярность?

— Актуальность теряет не искусство, а форма. Поэтому современные артисты должны искать новые форматы, чтобы зрительский интерес к ним не иссяк. Есть наглядные примеры того, как привлечь в цирк абсолютно разную аудиторию, любого возраста. А вторая составляющая успеха цирка — искренность. Важно, чтобы вся команда — хореографы, дрессировщики, художники — горела своим делом. Уверена, что отечественные артисты уже давно работают на самом высоком уровне и составляют конкуренцию всемирно известным коллективам.

«Ищу мужа в цирке»: дрессировщица слонов Анастасия Дементьева-Корнилова — о личной жизни и кумирах Фото: Пресс-служба Росгосцирка

ДОСЬЕ

Анастасия Дементьева-Корнилова родилась 12 ноября. Дрессировщица слонов в четвертом поколении. Сейчас работает вместе со своей мамой Таисией Корниловой и братом Андреем — директором проекта. Раньше в цирковом шоу династии Корниловых было пять слонов, сейчас осталось два — 29-летняя индийская Претти и 13-летняя суматранская Марго.

Играла гнома

Первое осознанное выступление Анастасии случилось в восемь лет. Ее мама Таисия Корнилова и брат Андрей Дементьев-Корнилов были режиссерами новогоднего спектакля про Питера Пэна. Анастасия исполнила роль гномика, который жил в волшебном городе. По словам артистки, сложно было найти более ответственного и серьезного актера, чем она.

Встречает утро со слонами

По словам Анастасии, каждый день в 10 утра она идет к слонихам Претти и Марго, чтобы проверить их состояние перед тренировкой. Это обязательная часть работы циркового артиста. Анастасия смотрит, нет ли проблем со здоровьем, как чувствуют себя животные, а затем определяет, какую тренировку нужно провести — спокойную или более интенсивную. Каждая репетиция длится полтора-два часа, затем слонов уводят на обед.

На манеж тянуло магнитом

Несмотря на то, что вся семья Анастасии — цирковые артисты, у девушки были мысли пойти в другую сферу. Артистка занималась театром, танцами, вокалом, училась в школе мюзикла, поступала на продюсерский факультет Школы-студии МХАТ. Проучившись там год, Анастасия поняла, что не может без цирка.

Ходила по карнизу

Анастасия уверена, что она вернулась на сцену цирка во многом из-за постоянной тяги к адреналину. В 19 лет девушка даже пробовала ходить по карнизу многоэтажного дома — настолько ее тянуло к приключениям, захватывающим дух. Девушка отмечает, что восполнить эту потребность в адреналине ей помогает цирк.

На манеж тянуло магнитом

Несмотря на то, что вся семья Анастасии — цирковые артисты, у девушки были мысли пойти в другую сферу. Артистка занималась театром, танцами, вокалом, училась в школе мюзикла, поступала на продюсерский факультет Школы-студии МХАТ. Проучившись там год, Анастасия поняла, что не может без цирка.

Под куполом

Девушка также выступает и как воздушная гимнастка, выполняя трюки на трапеции.

Рекордсменка

Дрессировщица стала первой артисткой в мире, включившей в номер эпизод, когда слониха весом 3,5 тонны стоит над ней на четвереньках. Ранее такие опасные трюки выполнял на сцене только отец Анастасии.

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