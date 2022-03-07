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«Это массовая проблема»: что надо знать про ортодонтические болезни и признаки их возникновения

Ольга Маркова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Это массовая проблема»: что надо знать про ортодонтические болезни и признаки их возникновения
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Безупречная белозубая улыбка — мечта каждого человека. Увы, для некоторых — это мечта несбыточная. Проблема является комплексной. А одна из основных ее составляющих — ортодонтические болезни. О том, в каком возрасте стоит начать диагностику и о чем стоит помнить, если вас не устраивает улыбка, «Вечерняя Москва» поговорила с врачом-ортодонтом международного уровня Андреем Опариным.

Термин «ортодонтия» состоит из двух слов, которые означают «прямой, правильный» и «зуб». Но в настоящее время ортодонтия отвечает на более глубокие вопросы, чем прямые зубы, отмечает эксперт.

По его словам, есть теории, связывающие ортодонтию с тонусом мускулатуры в организме. Нет никаких сомнений в том, что положение зубов определяет положение нижней челюсти и, соответственно, сустава. Положение зубов на верхней и нижней челюсти при смыкании определяет положение нижней челюсти и, как следствие, височно-нижнечелюстных суставов.

— Ортодонтия сегодня — это многогранная наука, которая наблюдает и вносит свои коррективы в лицевой скелет, в положение зубов, положение суставов и тонус жевательной мускулатуры, — заключил врач.

В ортодонтии, как и в любой науке, есть нормы: усредненное значение у пациентов, которые не испытывают никаких жалоб, у которых все прекрасно функционирует и отлично в плане эстетики. Все, что отходит от этих норм — патология, ортодонтические болезни: проблемы с положением зубов, тонусом мышц, проблемы с нижнечелюстными суставами и так далее.

— Диагностика в ортодонтии начинается от костных структур — от костей черепа, — рассказывает Опарин. — Нужно понимать, что череп — структура немонолитная. Он состоит из костей, некоторые из них — парные, некоторые — единичные, кости между собой соединяются швами. Швы черепа начинают зарастать в возрасте 7 лет. Этот процесс полностью завершается к 18–20 годам. Пока швы черепа не заросли, ортодонты могут работать с этими швами, положением костных структур с помощью различных аппаратов.

Начальные ортодонтические патологии у детей — проблемы с симметрией костей или с положением костных структур. По словам собеседника «ВМ», важно, чтобы ортодонт вмешался и смог поработать с костными структурами. Например, из-за неправильного смыкания зубов нижняя челюсть выдвинута вперед. Эта патология может стимулировать ростковые зоны на нижней челюсти и может привести к ее гипертрофии, в зрелом возрасте пациент может получить огромную нижнюю челюсть. Этого не случится, если вовремя вмешается ортодонт.

Бывает, что у пациентов встречается перекрестный прикус из-за неправильного положения зубов в боковых отделах. В этом случае верхняя челюсть не будет нормально развиваться и начнется односторонняя асимметрия. Ортодонт может решить эту проблему в детском возрасте: расширит верхнюю челюсть, убрав перекрестный прикус.

— Про дефицит места для зубов и необходимость расширять верхнюю челюсть можно не говорить: это массовая проблема — встречается у 9 из 10 человек, — отметил врач.

По словам специалиста, ортодонты работают с костными структурами и у взрослых пациентов. Например, положение нижней челюсти можно поменять в любом возрасте, как и расширить зубные ряды. В крайнем случае требуется подключать хирургов, которые раскрывают костные швы, и можно будет работать с костными структурами, как у детей.

Еще один уровень ортодонтических болезней — положение сустава. Как и другие подвижные кости, нижняя челюсть сочленяется суставами, и они тоже могут иметь неправильное положение, констатировал эксперт. Если нижняя челюсть задвинута в заднее положение, сустав не будет нормально функционировать. Именно поэтому ортодонт диагностирует положение суставных головок и выставляет их в правильную позицию, лечит дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).

— Когда врач исключил патологии и асимметрии костных структур, смещение ВНЧС, он переходит к положению зубов. Это самая частая причина, по которой пациенты приходят на прием: не нравится улыбка, стесняются кривых зубов. Пациент не может знать суть проблемы: положение зубов — это вершина айсберга, — считает Опарин.

Чтобы не допустить развития ортодонтических болезней, важно в возрасте 5–7 лет привести ребенка на прием к ортодонту. Врач выявит все патологии и будет наблюдать пациента, либо назначит какое-то лечение.

Когда период активного роста прошел (например, это подросток от 16 лет или взрослый пациент), то признаком патологии могут быть неровные зубы.

Далее, скорее всего, последуют дополнительные проблемы: нарушение размеров челюстей, нарушение смыкания, проблемы с суставом и так далее. Могут быть боли в суставе, щелчок, подклинивание сустава, так называемые девиации, когда нижняя челюсть неровно открывается по одной оси и уходит в одну из сторон, а потом опять встает на ось открывания, предупредил специалист.

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