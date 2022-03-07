Вместо роз берите лютики: дефицита цветов на рынке не ожидается

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Представители цветочного бизнеса предупредили о росте цен на букеты к Международному женскому дню. «Вечерка» узнала, какие цветы сейчас в тренде, как санкции отразятся на их стоимости и не будут ли дары флоры в дефиците.

Ряд экспертов отмечает: цветы подорожают на треть, другие считают, что вдвое. Это связано с курсом валюты. Сейчас она подорожала. Цветочные компании при этом рассчитываются с поставщиками в долларах. Подорожание связано и с усложнением логистики.

Однако, по словам флориста и управляющей розничной сетью цветочных магазинов Лилии Бабаян, дефицита цветов на рынке не ожидается.

— Цены, конечно, выросли. Скажем, тюльпан раньше мог стоить 60 рублей, а сейчас подорожал до 100, — говорит Лилия Бабаян.

Представители бизнеса отмечают, что сумасшедших накруток не будет — только вынужденные меры. Сотрудники цветочных магазинов понимают, что в ином случае просто не продадут товар.

— Многие российские производители выращивают прекрасные цветы, которые могут стать альтернативой импортным, — напоминает Лилия Бабаян.

По ее мнению, на 8 Марта лучше всего покупать весенние цветы.

— В магазинах можно найти много интересных сортов пионовидных тюльпанов. Они бывают самых разных цветов, — говорит эксперт. — Десять таких тюльпанов можно купить примерно за две тысячи рублей. Обратите внимание на еще один вид — ранункулюс, или лютик азиатский. Он не выходят из моды последние лет пять.

Этот цветок будет долго радовать девушку, так как красиво распускается и медленно вянет. Букет из 25 штук обойдется примерно в десять тысяч рублей. А вот розы постепенно утрачивают популярность. Любители классики должны быть готовы отдать около 2000 рублей за 15 роз. Чтобы сэкономить, Лилия Бабаян рекомендует ходить к проверенным флористам — они заинтересованы в том, чтобы удержать клиентов.

— На улицах могут появляться торговцы-однодневки с неизвестно откуда взявшимися цветами. Покупать у них я бы не рекомендовала, даже если они будут предлагать низкие цены, — предупреждает флорист.

Фото: Рixabay

Главное, чтобы от всей души

Помимо цветов на 8 Марта мужчины дарят женщинам различные подарки. Маркетолог Ирина Григорьева рассказала «Вечерке» о нескольких необычных идеях.

Помада мечты

Подобрать косметику кому-то в презент сложно — велика вероятность ошибиться.

А как насчет того, чтобы подарить возможность сделать уникальную помаду или румяна собственноручно? Такую услугу предлагает столичная лаборатория по созданию персонализированной косметики. Есть два варианта сертификатов — на определенную сумму или на конкретный продукт. Например, создать собственную помаду обойдется в 2500 рублей, а тональный крем — в 3500 рублей.

Можно брать и «наборы». Так, создание полной косметички, куда войдут матовая и кремовая помады, бальзам и блеск для губ, тон, консилер, румяна и хайлайтер, будет стоить 15 000 руб лей.

Культурная программа

Еще один беспроигрышный вариант — билеты в театр. Можно выбрать классическую постановку, современное прочтение известных произведений или музыкальное шоу. Цены билетов в московские театры — от 800 до 15 тысяч рублей.

Есть среди них и спектакли о выдающихся женщинах.

— Театр «Практика» в Музее Москвы 8 и 9 марта покажет мультимедийный спектакль об Александре Коллонтай. Это революционерка и первая в мировой истории женщина-министр.

В главной роли — актриса Алиса Дмитриева, — сообщили в пресс-службе Музея Москвы.

Важны детали

Тем, кто любит собирать что-то руками вместе с близкими, можно подарить большой набор популярного конструктора. Ошибочно думать, что они только для детей. Есть специальные наборы, где можно из разноцветных кубиков собрать, например, участниц известной британской группы «Спайс Герлз», культовую кофейню из сериала «Друзья» или даже Тадж-Махал. Символично, что в последнем наборе 2022 детали. Стоят такие конструкторы от десяти тысяч рублей.

Кстати, есть наборы и специально к Международному женскому дню. Девушки смогут собрать себе «вечный букет». Стебли в нем регулируются таким образом, что он поместится в любую вазу и будет долго радовать свою обладательницу. Обойдется такой набор по цене обычного букета — около 4500 рублей.