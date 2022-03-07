Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Молоко и картошка: врач рассказала, какие продукты опасны при коронавирусе

Рената Лебедева

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Еда
Общество
Молоко и картошка: врач рассказала, какие продукты опасны при коронавирусе
Фото: depositphotos

В Совете Федерации усомнились в эффективности защиты от коронавируса с помощью употребления специального молока с антителами. Ранее его разработали узбекские ученые. «Вечерняя Москва» поговорила с врачом-терапевтом Галиной Маханьковой о том, какие еще продукты не стоит употреблять людям с диагнозом «коронавирус».

По словам специалиста, во время болезни очень важно заботиться о своем рационе. Если раньше пациент не думал о правильном питании, то недуг уж точно должен заставить.

— Болезнь сильно ослабляет организм, поэтому, чтобы не навредить ему окончательно, откажитесь от жареной картошки, мяса, соленой рыбы. Такие продукты нарушают водно-солевой баланс в организме, а большое количество жиров приводит к дополнительной нагрузке на жизненно важные органы — печень и поджелудочную, — советует врач.

Помимо этого, важно обратить внимание на то, что вы пьете, когда болеете. По мнению врача, особый урон организму наносят алкогольные и газированные напитки.

— Очень часто во время болезни нам хочется чего-то «запрещенного». Однако алкоголь может только усугубить ситуацию — изменить в худшую сторону действие выписанных медикаментов. Более того, часть алкоголя выводится из организма через легкие, что делает их еще более уязвимыми, — пояснил специалист.

Некоторые считают, что потребление большого количества овощей помогает организму восстановиться. Галина Маханькова подчеркивает, что это действительно так, однако некоторые забывают, какие именно овощи полезны.

— Точно не консервированные. В таких продуктах содержится много соли и — самое главное — уксуса. Это может спровоцировать в вашем организме совершенно неожиданные реакции, — говорит эксперт.

Придерживаться правильного рациона стоит не только во время болезни, но и в период выздоровления. Для того чтобы избежать осложнений, врач рекомендует осторожно относиться к таким продуктам, как молоко, квашеная капуста, и продуктам, содержащим глютен. Они могут привести к вздутию живота.

— Также не стоит пичкать себя продуктами, которые не несут никакой пользы для организма — булочками, конфетами. Это чревато проблемами с эндокринной системой, особенно после болезни, — считает Галина Маханькова.

Чтобы ускорить процесс восстановления, врач-терапевт порекомендовала пить побольше воды и принимать витамин D.

КСТАТИ

Ученые Пенсильванского университета обнаружили, что несколько препаратов для лечения диабета второго типа снижают способность штамма «дельта» размножаться в клетках человека. Все дело в том, что их составляющие буквально способны блокировать клетки вируса.

Читайте также:
Здоровье Коронавирус Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте