Молоко и картошка: врач рассказала, какие продукты опасны при коронавирусе

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В Совете Федерации усомнились в эффективности защиты от коронавируса с помощью употребления специального молока с антителами. Ранее его разработали узбекские ученые. «Вечерняя Москва» поговорила с врачом-терапевтом Галиной Маханьковой о том, какие еще продукты не стоит употреблять людям с диагнозом «коронавирус».

По словам специалиста, во время болезни очень важно заботиться о своем рационе. Если раньше пациент не думал о правильном питании, то недуг уж точно должен заставить.

— Болезнь сильно ослабляет организм, поэтому, чтобы не навредить ему окончательно, откажитесь от жареной картошки, мяса, соленой рыбы. Такие продукты нарушают водно-солевой баланс в организме, а большое количество жиров приводит к дополнительной нагрузке на жизненно важные органы — печень и поджелудочную, — советует врач.

Помимо этого, важно обратить внимание на то, что вы пьете, когда болеете. По мнению врача, особый урон организму наносят алкогольные и газированные напитки.

— Очень часто во время болезни нам хочется чего-то «запрещенного». Однако алкоголь может только усугубить ситуацию — изменить в худшую сторону действие выписанных медикаментов. Более того, часть алкоголя выводится из организма через легкие, что делает их еще более уязвимыми, — пояснил специалист.

Некоторые считают, что потребление большого количества овощей помогает организму восстановиться. Галина Маханькова подчеркивает, что это действительно так, однако некоторые забывают, какие именно овощи полезны.

— Точно не консервированные. В таких продуктах содержится много соли и — самое главное — уксуса. Это может спровоцировать в вашем организме совершенно неожиданные реакции, — говорит эксперт.

Придерживаться правильного рациона стоит не только во время болезни, но и в период выздоровления. Для того чтобы избежать осложнений, врач рекомендует осторожно относиться к таким продуктам, как молоко, квашеная капуста, и продуктам, содержащим глютен. Они могут привести к вздутию живота.

— Также не стоит пичкать себя продуктами, которые не несут никакой пользы для организма — булочками, конфетами. Это чревато проблемами с эндокринной системой, особенно после болезни, — считает Галина Маханькова.

Чтобы ускорить процесс восстановления, врач-терапевт порекомендовала пить побольше воды и принимать витамин D.

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