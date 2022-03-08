Кладовки на удаленке: как правильно хранить зимние вещи

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Пришла весна, теплое солнышко настойчиво напоминает: пора убирать зимние вещи в «долгий ящик». О том, как правильно организовать хранение пальто, курток, шуб и сапог, «Вечерней Москве» рассказала эксперт по домоводству Наталья Бажутина.

— Важно настроиться на неспешность. Не нужно ставить себе жесткий план: разберу все зимние вещи за выходные! Действуйте с чувством, с толком, с расстановкой . Внимательно просмотрите всю верхнюю одежду на предмет пятен, «засалов» на рукавах и карманах, дырок, оторвавшихся пуговиц и так далее. Особенно имеют значение загрязнения. Если вещь испачкалась недавно — например, жиром, соком, едой, удалить это будет нетрудно — при помощи современных моющих средств. Если пятно не выводится в домашних условиях — проконсультируйтесь в химчистке. Закажите пятновыводку там. Сегодня эта процедура стоит около 500 рублей. Главное — не откладывать решение проблемы. Некоторые пятна после нескольких месяцев «отдыха» в кладовке «приживаются» намертво. Придется выбрасывать одежду.

Позаботьтесь, чтобы вещи, которые вы прячете до следующей зимы, были старательно отстираны — возможно, даже с кондиционером. Это касается главным образом свитеров, джемперов, водолазок — особенно если в их составе есть синтетика. Оставленные надолго в шкафу не очень хорошо отстиранные вещи приобретают неприятный, затхлый запах. Дополнительно застраховаться можно, положив в стопки одежды саше с ароматическими травами.

Перчатки, платок клади в мешок

Для каждого вида зимних аксессуаров — шарфов, платков, вязаных шапок и перчаток — нужно выделить отдельный контейнер или тканевый мешок. К изделиям из натуральных материалов не забываем подложить средство от моли. Важный момент: все предметы должны быть идеально высушенными, чтобы не появился неприятный запах.

Большая стирка

Перед закладкой в машинку курток или пуховиков жирные пятна и самые загрязненные участки — обшлага, воротник, места вокруг молнии и карманов — обрабатываем моющим средством и оставляем на 15–20 минут. Идеально подойдет жидкость для мытья жирной посуды. Фурнитуру обматываем пищевой пленкой, выворачиваем вещь наизнанку и застегиваем молнию.

Зимняя обувка

Кроссовки — один из всесезонных видов обуви. Некоторые носят их с ранней весны до поздней осени с теплыми носками. Бывают и специальные кроссовки на меху. Можно ли эту обувь стирать в машинке? Общие рекомендации такие: зимние кроссовки стирать нельзя ни в коем случае, также не годится домашняя стирка любым кроссовкам с кожаными и замшевыми элементами. Причем искусственная кожа тоже не переносит машинку-автомат. Зато тканевые изделия можно стирать без ущерба для качества.

Фото: Рexel / Pavel Danilyuk

Вдруг летом сгодится

Часто, разбирая вещи на рубеже сезонов, мы не можем отделить «зимнее» от «летнего». Достаточно ли «зимний» джемпер из тонкой шерсти, который может пригодиться и прохладным летом? Для «неопределившейся» одежды эксперт советует отвести особое место в шкафу. Однако однозначно теплые вещи все-таки лучше убрать подальше. Плотные свитеры, рейтузы, шерстяные платья, брюки и джинсы на подкладке все лето будут создавать в шкафу неразбериху.

Гардеробная в аренду

Сегодня все более популярны «кладовки на удаленке»: снимаем маленькую комнатку и складываем туда все сезонные вещи. Аренда бокса площадью до трех метров стоит чуть более 2000 рублей в месяц, зато любимая шубка проведет лето в прохладе: сложите вещи в коробку и передайте специалистам.

Дайте воздуха

Натуральную шерсть нельзя хранить в целлофановых пакетах и пластиковых контейнерах. В «затхлом помещении» вещи приобретут неприятный запах. Поэтому шерстяные свитеры лучше сложите неплотной стопкой и не кладите сверху ничего тяжелого.

Домашнее хранилище

Шубы любят прохладу. Норку можно аккуратно сложить в пакет и поместить в морозилку (если объемы камеры позволяют). Но длинный мех помнется, если хранить его «всмятку». Поэтому на песца и енота надевают тканевые чехлы и вешают в шкаф, не слишком прижимая друг к другу. И кладут в чехол средство от моли. Эффективны саше с лавандой и апельсиновая кожура.

Положитесь на плечики

Узкие пластиковые и деревянные вешалки (фото вверху) не подходят для долгого хранения вещей из тонких и натуральных тканей, поскольку растягивают одежду. Выбирайте вешалки с широкими плечиками. Раскладывать и развешивать одежду удобнее по принципу: от тяжелого, темного и длинного к более легкому и светлому.

Волшебный пакет

Вакуумный пакет — идеальный способ компактного хранения. Однако, чтобы вещи — особенно пуховики — не помялись в них слишком сильно, лучше не забивать пакеты плотно и откачивать воздух не полностью, а только на две трети.

Экомех непривередлив

Модный экомех не такой «капризный» в хранении, как натуральный. Но в вакуум его помещать не рекомендуется. Могут образоваться «роковые» заломы, которые потом не разгладить. Манто храним в висячем виде в бумажных пакетах.

Береги сапоги!

Чтобы сапоги и ботинки до осени сохранили форму, нужно набить их газетами или хотя бы пакетами. Голенище сапога можно заполнить свернутой в трубку гибкой разделочной доской. Набор из 4 штук стоит 150 рублей. В голенище можно засунуть пластиковую бутылку. И не забудьте обработать сапоги и ботинки специальным антибактериальным составом.

Шапки по коробкам

Меховые шапки и шляпы из натуральных тканей хранятся в картонных коробках или в плотных тканевых мешках. Для лучшего сохранения формы наполните их бумагой.

ДРАГОЦЕННЫЙ ПУХОВИК

Стирка пуховика — особое искусство. Эти изделия кладут в машинки-автоматы строго отдельно от другой одежды. При температуре не выше 40 градусов и режиме отжима не более 400 оборотов. Также устанавливаем функцию дополнительного полоскания. Чтобы наполнитель не сбился в комки, используем при стирке специальные мячики (продаются в хозяйственных магазинах). Их можно заменить теннисными мячами или клубками ниток, помещенными в носок. По одному шарику кладем в боковые карманы, еще два — прямо в барабан машины. Сушим пуховик только в горизонтальном положении. Также следует помнить, что для белых курток теннисные мячики не годятся: могут испачкать изделие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Петрова, психолог:

— То, в каком состоянии находится одежда, влияет на психологию человека. Неопрятный вид может спровоцировать людей на совершенно бессмысленный шопинг. Поэтому я не приветствую вакуумные пакеты. После них вещи часто выглядят непрезентабельно. Все зимние вещи — и верхняя одежда, и сапоги — должны проводить летний «отпуск» в комфортных условиях. Осенью необходимо достать все теплые вещи не «измученными» долгим хранением.