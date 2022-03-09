Женщины покоряют все больше профессий

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

За последние несколько лет список недоступных для женщин профессий значительно сократился. Теперь представительницы прекрасной половины человечества могут работать в сферах, которые долгое время считались исключительно мужскими. Где именно теперь могут работать жительницы столицы, рассказали в Московском городском центре условий и охраны труда.

Первые законы, определяющие продолжительность рабочего дня и детский труд, появились в девятнадцатом веке. Тогда же пришли к пониманию, что в дополнительной защите от тяжелых физических условий нуждаются и женщины. Для них ввели запрет на работу в ночное время.

— В 1918 году Кодексом законов о труде женщинам и несовершеннолетним в нашей стране запретили работать «в отраслях особо тяжких или опасных для здоровья». Первый список запрещенных профессий был составлен в 1932 году. Основу современной версии утвердили лишь в 1978 году. На тот момент она содержала 431 профессию, по которым женщинам нельзя было работать. Этот список в течение 20 лет оставался актуальным и в российском законодательстве, — объясняет директор Московского городского центра условий и охраны труда Юрий Овчинников.

В январе 2021 года в силу вступил обновленный документ, cокращенный более чем на 100 профессий. Женщинам разрешили управлять самосвалами, «КамАЗами» и фурами, а также работать трактористами. При желании они могут трудоустроиться на морских судах матросами, шкиперами или даже освоить профессию боцмана.

— За последние 20 лет внедрено большое количество современных технологий, которые улучшили условия труда, снизили риск негативного влияния на здоровье и облегчили труд. Поэтому сегодня в числе разрешенных для женщин оказались многие профессии на предприятиях тяжелой промышленности и сложных производствах, — продолжает Юрий Овчинников.

2022 год предоставил россиянкам еще больше возможностей. С марта они смогут выполнять работу техников по планеру и двигателям, по приборам и электрооборудованию, по радиооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам, по горюче-смазочным материалам, а также инженеров по техническому обслуживанию самолетов и вертолетов.

— С точки зрения современного законодательства работодатель может использовать труд женщин без ограничений, если подтвердит безопасность рабочих мест по результатам специальной оценкой условий труда. А главный мотив государства в формировании перечня запрещенных профессий — защита репродуктивного здоровья женщин. Именно поэтому в списке «неженских» прежде всего указаны профессии во вредных условиях труда, например, в шахтах, — заключает Юрий Овчинников.

НА ЗАМЕТКУ

Московский городской центр условий и охраны труда (МГЦУОТ) — единственное учреждение в структуре исполнительной власти, оказывающее профессиональные услуги по охране труда для государственных и коммерческих организаций столицы. В их числе — обучение и проверка знаний по охране труда, проведение специальной оценки условий труда и многое другое.

По всем вопросам, связанным с оценкой условий труда и обучением на базе Московского городского центра условий и охраны труда, можно обращаться по телефону: +7 (499) 237‑02‑19 или e-mail: mcot@social.mos.ru.