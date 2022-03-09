Футбол: польза это вида спорта и советы для начинающих

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Заниматься физической активностью полезно в любом возрасте — и детям, и взрослым. Спорт помогает держать себя в форме, быть более активным, психологически устойчивым, счастливым. Можно выбрать занятия себе по душе вроде одиночных — йоги, бега, катания на велосипеде, или командных. Из последних все большую популярность приобретает футбол. О пользе этого вида спорта для здоровья и о том, как начать заниматься, — в этой статье.

Что футбол помогает развить?

Выносливость — постоянная игра в футбол помогает натренировать дыхательную и сердечно-сосудистую системы, а значит пробежать десять километров на каком-нибудь спортивном забеге не составим большого труда. Силу — конечно, футбол — это не только бег, но сила удара и умение маневрировать мячом. Как ни странно, развить эти способности поможет обычная силовая тренировка с приседаниями и прокачкой пресса. Растяжка — без нее никуда деться, особенно если только начали примерять футбольные перчатки для вратаря. Без хорошей растяжки мышцы будут сильнее забиваться после тренировки и болеть. Также тренировка с плохо разогретыми мышцами грозит серьезной травмой. Коммуникацию — кому-то этот пункт может показаться странным, но футбол — все-таки командная игра, а значит там нужно уметь общаться, чтобы добиться победы своих союзников.

Советы для начинающих футболистов (в любом возрасте)

Конечно, ни один человек, даже примерно понимающий, как играть в футбол, не сможет сразу стать профи. Для этого нужны не только новенькие гетры для футбола, но долгие месяцы тренировок. Со временем удастся развить свои сильные стороны и научиться избегать ошибок на поле. С чего же лучше начать?

Подберите одежду для занятий: футболка и футбольные шорты должны быть удобными, кроссовки или бутсы не жать. Не забудьте взять с собой воду и перекус.

Первые десять минут тренировки должны уходить на разминку. Нужно разогреть все мышцы. Правильная растяжка идет сверху вниз, то есть от шеи до стоп. Особенно рекомендуется сосредоточиться на растяжке мышц бедра и голени, поскольку они более всего задействованы в игре.

После этого можно переходить к тренировке с мячом. Нужно научиться его набивать и принимать. «Чеканка» мяча позволяет научиться уверенно обращаться с этим снарядом и отработать координацию. Пробовать принимать мяч можно самостоятельно возле большой стены. Как только начинает получаться, следует отходить чуть подальше и упражняться уже на большем расстоянии.

Затем можно приниматься за другие моменты — учиться менять направление мяча и обводить его вокруг препятствий. Во втором случае отличным подспорьем станут конусы, расставленные в ряд на небольшом расстоянии друг от друга.

Конечно, не стоит забывать о товарищах по команде. Учитесь пасовать им, в том числе и на дальние расстояния, обходить защитников и бить четко в ворота. Это станет не только отличной проверкой на выносливость, но и сплотит команду.

В конце тренировки нужно обязательно выполнить заминку — вариант растяжки на успокоение мышц после тяжелой тренировки. Это позволит уменьшить или полностью избежать боли во всем теле на следующее утро.

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