IT-отрасль остается привлекательной для инвестиций

Фото: Светлана Боброва

В субботу, 5 марта, состоялась пресс-конференция, посвященная проходившей с 28 февраля по 3 марта 2022 года в Барселоне крупнейшей IT-выставке мобильной индустрии — Mobile World Congress, на которой лидеры мирового рынка представили новейшие разработки и технические решения.

Генеральный директор компании «Бринго групп», представившей на выставке российский рынок телекоммуникаций, Александр Суворов рассказал об участии в Mobile World Congress, отраслевых трендах в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, а также о расширении присутствия компании на глобальном рынке и сотрудничестве с мировыми IT-гигантами в обеспечении сервисов и безопасности.

Сегодня компания «Бринго групп» обслуживает более 200 операторов связи и входит в десятку крупнейших СМС-провайдеров и разработчиков софта для обеспечения деятельности мобильных операторов.

— Мы представили свой стенд, — рассказал он. — Его посетили примерно в два–три раза больше посетителей, нежели в прошлом году, когда действовали более жесткие ограничения из-за коронавирусной инфекции. Тем не менее мы успели пообщаться с ключевыми мировыми гигантами в этой сфере.

Российская компания представила различные разработки, в том числе по безопасной отправке СМС-сообщений.

В сложившихся условиях телекоммуникационный рынок не пострадал из-за пандемии. Некоторые операторы связи, наоборот, увеличили мощности собственного оборудования — причиной этого стал в полтора–два раза возросший трафик со стороны пользователей.

Еще одной развивающейся услугой во время пандемии коронавирусной инфекции стало совершенствование системы удаленного доступа сотрудников.

— Еще пять лет назад мобильные операторы чаще всего получали доход от звонков и сообщений между пользователями. Сейчас этот вид доходов упал примерно в 20 раз, в этой связи операторы стали искать новые варианты заработка, — рассказал Александр Суворов. — Основное сегодня — это дополнительные виды обслуживания, среди новых сервисов — контроль за детьми.

Сама компания уже разрабатывает такую услугу. Сервис позволяет отследить тематические запросы детей. Постоянный мониторинг позволит давать полноценную картину того, чем занят ребенок в Сети.

— Для операторов такой сервис даст стопроцентную маржинальность, — сообщил он. — Наши программные продукты позволят дать дополнительные способы заработать мобильным операторам. Те в свою очередь не могут содержать большой штат разработчиков и не имеют возможности глобально оценивать рынок. Мы же предлагаем индивидуальные решения для операторов.

Среди новых вызовов в отрасли глава международной компании назвал нарушение цепочек между операторами связи и возможные блокировки.

— Потери будут у всех: как у крупных мобильных операторов, так и у посредников между ними, разработчиков IT-продуктов, — предположил он. — Для потребителей это будет означать повышение тарифов. Однако люди все равно продолжат общаться, выбирая сразу несколько видов мессенджеров.

В свою очередь «Бринго групп» намерена расширить свое присутствие и охватить азиатские и африканские страны. Сейчас сотрудничество идет с операторами стран Европы, Латинской Америки, СНГ, в том числе России, а также частью Китая.

— Азиатский и африканский рынки очень привлекательны за счет большого числа абонентов, — заявил Александр Суворов.

Также он рассказал о необходимости привлекать молодые кадры для работы в индустрии.

— В России сильны разработчики. Молодые специалисты не должны бояться предлагать различные идеи, даже если они пока сырые. Не бойтесь идти и воплощать идеи в жизнь! — обратился он к молодым специалистам, призывая развивать в том числе стартапы.

Говоря о развитии систем информационной безопасности, он отметил устойчивость процессов и всего рынка. Продукты в этом сегменте также получат свое развитие.

Подводя итоги развития отрасли, Александр Суворов отметил, что российские операторы предлагают всегда условия выгоднее, нежели европейские компании. Это касается и инновационных IT-разработок. Они получаются не только выгоднее по своей цене, но и интереснее в целом как решения.

— В целом IT-отрасль сохранит инвестиции, — заявил Алексадр Суворов. — Проекты получат свое развитие, несмотря на потерю трафика за счет выхода ряда соцсетей и мессенджеров с нашего рынка.

СПРАВКА

Год основания — 2014-й.

Штат сотрудников — 100 человек.

Охват операторов в мире — более 200.

Ежемесячно обрабатывается порядка 500 миллионов СМС.

Офис компании расположен в Лондоне.