IT-отрасль остается привлекательной для инвестиций
В субботу, 5 марта, состоялась пресс-конференция, посвященная проходившей с 28 февраля по 3 марта 2022 года в Барселоне крупнейшей IT-выставке мобильной индустрии — Mobile World Congress, на которой лидеры мирового рынка представили новейшие разработки и технические решения.
Генеральный директор компании «Бринго групп», представившей на выставке российский рынок телекоммуникаций, Александр Суворов рассказал об участии в Mobile World Congress, отраслевых трендах в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, а также о расширении присутствия компании на глобальном рынке и сотрудничестве с мировыми IT-гигантами в обеспечении сервисов и безопасности.
Сегодня компания «Бринго групп» обслуживает более 200 операторов связи и входит в десятку крупнейших СМС-провайдеров и разработчиков софта для обеспечения деятельности мобильных операторов.
— Мы представили свой стенд, — рассказал он. — Его посетили примерно в два–три раза больше посетителей, нежели в прошлом году, когда действовали более жесткие ограничения из-за коронавирусной инфекции. Тем не менее мы успели пообщаться с ключевыми мировыми гигантами в этой сфере.
Российская компания представила различные разработки, в том числе по безопасной отправке СМС-сообщений.
В сложившихся условиях телекоммуникационный рынок не пострадал из-за пандемии. Некоторые операторы связи, наоборот, увеличили мощности собственного оборудования — причиной этого стал в полтора–два раза возросший трафик со стороны пользователей.
Еще одной развивающейся услугой во время пандемии коронавирусной инфекции стало совершенствование системы удаленного доступа сотрудников.
— Еще пять лет назад мобильные операторы чаще всего получали доход от звонков и сообщений между пользователями. Сейчас этот вид доходов упал примерно в 20 раз, в этой связи операторы стали искать новые варианты заработка, — рассказал Александр Суворов. — Основное сегодня — это дополнительные виды обслуживания, среди новых сервисов — контроль за детьми.
Сама компания уже разрабатывает такую услугу. Сервис позволяет отследить тематические запросы детей. Постоянный мониторинг позволит давать полноценную картину того, чем занят ребенок в Сети.
— Для операторов такой сервис даст стопроцентную маржинальность, — сообщил он. — Наши программные продукты позволят дать дополнительные способы заработать мобильным операторам. Те в свою очередь не могут содержать большой штат разработчиков и не имеют возможности глобально оценивать рынок. Мы же предлагаем индивидуальные решения для операторов.
Среди новых вызовов в отрасли глава международной компании назвал нарушение цепочек между операторами связи и возможные блокировки.
— Потери будут у всех: как у крупных мобильных операторов, так и у посредников между ними, разработчиков IT-продуктов, — предположил он. — Для потребителей это будет означать повышение тарифов. Однако люди все равно продолжат общаться, выбирая сразу несколько видов мессенджеров.
В свою очередь «Бринго групп» намерена расширить свое присутствие и охватить азиатские и африканские страны. Сейчас сотрудничество идет с операторами стран Европы, Латинской Америки, СНГ, в том числе России, а также частью Китая.
— Азиатский и африканский рынки очень привлекательны за счет большого числа абонентов, — заявил Александр Суворов.
Также он рассказал о необходимости привлекать молодые кадры для работы в индустрии.
— В России сильны разработчики. Молодые специалисты не должны бояться предлагать различные идеи, даже если они пока сырые. Не бойтесь идти и воплощать идеи в жизнь! — обратился он к молодым специалистам, призывая развивать в том числе стартапы.
Говоря о развитии систем информационной безопасности, он отметил устойчивость процессов и всего рынка. Продукты в этом сегменте также получат свое развитие.
Подводя итоги развития отрасли, Александр Суворов отметил, что российские операторы предлагают всегда условия выгоднее, нежели европейские компании. Это касается и инновационных IT-разработок. Они получаются не только выгоднее по своей цене, но и интереснее в целом как решения.
— В целом IT-отрасль сохранит инвестиции, — заявил Алексадр Суворов. — Проекты получат свое развитие, несмотря на потерю трафика за счет выхода ряда соцсетей и мессенджеров с нашего рынка.
СПРАВКА
Год основания — 2014-й.
Штат сотрудников — 100 человек.
Охват операторов в мире — более 200.
Ежемесячно обрабатывается порядка 500 миллионов СМС.
Офис компании расположен в Лондоне.