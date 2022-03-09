«Меня всегда спасал юмор»: Марина Федункив — о драме в жизни и комедии на экране

Фото: из личного архива Марии Федункив

Комедийная актриса Марина Федункив накануне своего большого сольного концерта рассказала «Вечерке» о жизни после 50, долгожданном личном счастье и своем месте в шоу-бизнесе.

— Марина, в прошлом году вы отметили 50-летие, вышли замуж, выпустили книгу, начали сольную карьеру. С чем связан такой прорыв по всем фронтам?

— В моей песне «День рождения» есть строчки: «Только цифры в паспорте не главное, ведь важнее молодость души!» Это на сто процентов так: не важен возраст, важно, на сколько лет мы себя ощущаем. Я не чувствую, что мне 50, чувствую себя моложе. Конечно, физически уже не сделать многое из того, что подвластно двадцатилетним, но у меня есть другое преимущество — опыт. И пока будут силы, хочу насладиться жизнью по максимуму, особенно учитывая, что в молодости она меня как следует побила.

— Когда вы вышли замуж за Стефано Маджи (итальянский предприниматель. — «МВ»), в СМИ поползли слухи о том, что весь этот брак фикция. Как вы справляетесь с потоком негатива?

— По-вашему, из-за того, что незнакомая мне условная Аня или Даша считает возможным высказаться на тему моего замужества, я должна отказаться от того, чтобы жить и чувствовать себя счастливой с любимым человеком? Зато, мол, критику не получу? Да критикуйте на здоровье! У меня жизнь одна! Послушайте, я не тот человек, который хайпует на личной жизни, иначе не стала бы скрывать, что мы встречаемся, да и сам факт свадьбы, как делала изначально.

А про фикцию… Ох, ребята, стереотипы в нашей стране неистребимы… Ну, не хотят люди допускать, что пара с разницей в возрасте в 13 лет может быть счастлива. Но может! Стефано настолько умен и образован, что я по сравнению с ним вообще подросток!

— Я знаю, что тема насилия, абьюза для вас долгое время была актуальна. Видите какие-то результаты того, что эта тема начала освещаться шире?

— По-моему, важно эту тему не замалчивать. Я бы, по-прежнему, наверное, не готова была выносить свою личную травму, связанную с домашним насилием, на всеобщее обозрение, если бы не понимала, как эта публичность может помочь многим женщинам. Вы не представляете, сколько сообщений на эту тему я получаю в соцсетях! Мне пишут женщины, которые решились на выход из травматических (во всех смыслах) отношений, когда прочитали мою откровенную историю.

Фото: Youtube / Ходят Слухи

— Сейчас в шоу-бизнесе раскол: на поколение старше, пробивавшее дорогу в шоу-бизнесе годами, и молодое, которое становится звездами без ротаций на радио, благодаря своей публике. Что честнее?

— Я не ощущаю конфликта поколений. Молодые ребята и мэтры прекрасно общаются — именитые артисты заряжаются дерзостью, а молодежь учится у кумиров поколений. Возьмите дуэт Николая Баскова и Дани Милохина, например. Все мегаорганично получилось. То, что молодые ребята так быстро становятся популярными, — нормально. Время ускорилось, все происходит быстрее. Тем более это правда талантливые парни и девушки, они не просто так завоевали симпатию, они ее заслужили.

— У вас образ настоящей русской женщины, которая и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит. Сейчас такие героини нужны? И какие героини вызывают у вас раздражение?

— На таких женщинах держится мир (смеется). Женщина может позволить себе быть разной. Да, мы сильные и независимые — для многих это необходимость. Но когда рядом любящий человек, готовый быть сильным, мы можем наконец расслабиться и позволить себе быть нежными и ранимыми. Я уважаю всех женщин и желаю счастья каждой — чтобы каждая нашла мужчину, с которым можно быть просто женщиной — любящей и любимой.

— Вас многие знают по комедийным ролям в сериалах, в шоу. Не хочется сыграть трагедию?

— Мой педагог Виктор Ильев не раз говорил, что комедийные роли даются мне легко, а талант драматической актрисы во мне совсем не раскрыт. Признаюсь, в моей жизни хватало драмы. Меня всегда выручал юмор — даже в самых сложных обстоятельствах, когда не было денег, не ладилась личная жизнь и не было видно перспективы, я не падала духом, я улыбалась, верила в лучшее и шутила. Каждая моя комедийная роль — попытка помочь зрителям забыть о проблемах.

— Вы как-то сказали, жизнь вас била, потому что вы сильная. Неужели нельзя получить подарок судьбы без сильных испытаний?

— У каждого свой путь, он приводит нас туда, где мы должны быть. Если в жизни случаются испытания, они нам под силу. Я не считаю, что получила свои подарки судьбы, так как прошла сквозь испытания. Невзгоды помогли ценить то, что имею.

— У вас интересная позиция в шоу-бизнесе: вы вроде часть его, но вместе с тем немного отстранены от него. Это сознательная позиция или вы, напротив, стремитесь занять свою нишу в этом большом механизме?

— Кому-то нравятся тусовки и бесконечные интервью, для них это образ жизни. Я немного другой человек, к тому же очень много работаю! И свободное время люблю провести с близкими и друзьями. И в этом есть свой плюс: если я выхожу в свет, это настоящий шквал эмоций для меня, это праздник. В моем понимании праздники не могут быть каждый день, иначе теряется их ценность.

При этом я не считаю, что в шоу-бизнесе нет места искренней дружбе. Те, с кем я работаю — режиссеры, продюсеры, — с некоторыми мы мегаблизкие друзья, а не просто коллеги. Да и артисты, известные, популярные люди, сколько раз совершали по-настоящему дружеские поступки, протягивали руку. Я им безумно благодарна, обожаю их всем сердцем.

Фото: Youtube/Super

ДОСЬЕ

Марина Федункив родилась 27 августа 1971 года в Перми. В 2002 году вместе с командой «Добрянка» стала победителем Первой лиги КВН в Казани и прошла в Высшую лигу. Прославилась в 2010 году благодаря роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны» и участию в телешоу Comedy Woman. Постоянная участница телепроектов, играет в сериалах, ведет блог.

Стала «комической» певицей

Я любила петь, близкие говорили, что у меня есть голос. Первую песню записала для себя, хотелось, а ее поддержали артисты! Сняли клип — он всем понравился! Думаю: «А почему бы и нет?» После сложился репертуар. Певицей себя не считаю, на лавры артистов не претендую. Пою потому, что мне это нравится. И слушатели у меня такие же — слушают потому, что заряжаю позитивом

Научилась тратить деньги на себя

Да, и я позволила себе зарабатывать! Я до сих пор вкалываю так, что мама не горюй.У меня с деньгами, если честно, всегда были специфические отношения, я могла отдать все взаймы. Сейчас все иначе — я понимаю, что это ценность, с ней нельзя так, иначе их и не будет. Тратить на себя — обязательно! Это снова к разговору о любви к себе. Радовать, баловать себя — у женщины должны быть мотивация и вдохновение. Пустых покупок, конечно же, не делаю, только то, чего действительно хочу

Мечтала об итальянце

В детстве я мечтала выйти замуж за итальянца и даже подумать не могла, что это реально. И сейчас я счастлива! Впервые сильная, самостоятельная и самодостаточная женщина позволила себе расслабиться.

Меня безмерно подкупают и восхищают деликатность и дипломатичность Стефано. При этом он умеет оперативно погасить любой конфликт, умеет быть жестким, но делает это очень тонко и без драмы. За итальянские «страсти» отвечаю в нашей паре скорее я.

Нашла лекарство от нелюбви к себе

Нелюбовь лечится любовью к себе. Как вас могут полюбить другие, если вы не любите себя? Мне лично было бы жалко растрачивать свою жизнь на самокопание, мы живем только один раз. Помните, что вы такая, какая есть — со всеми своими изюминками.

Можно бесконечно переживать и пытаться что-то в себе исправить, а можно принять себя такой, какая вы есть, и наслаждаться жизнью. Ну да, возрастные изменения корректировать, конечно, можно. Но важно это делать, если вам самим этого хочется, а не в угоду окружающим. Я никогда не считала себя красавицей, но знаю, что я звезда в любой компании. Для своего мужа я самая красивая. Мы смотрим на себя глазами критика, а окружающие видят нас настоящих.