«Кнопка мотивации»: как проект «Московское долголетие» помогает пожилым

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Более 30 направлений в рамках проекта «Московское долголетие» возобновятся в марте в очном формате. «Вечерняя Москва» узнала подробности, а также выяснила у специалистов, чем такие занятия полезны людям старшего возраста.

Более 30 направлений

Очные занятия проекта «Московское долголетие» для москвичей будут доступны с 15 марта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы с заботой относимся к нашему старшему поколению. Мы понимаем, что особое внимание требуется именно этой категории москвичей. Чтобы жители не чувствовали себя одинокими, город развивает адресную проектную поддержку. Поэтому, как только эпидемиологическая ситуация улучшилась, мы сразу же возобновили очные занятия «Московского долголетия» не только на улице, но и в помещениях. Теперь москвичам старшего возраста будут доступны все возможности проекта как офлайн, так и онлайн. Для участников не будет ограничений — они могут сами выбрать комфортный способ участия. Большинство очных групп возобновят свою работу к 15 марта, — рассказала она.

В пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы «Вечерней Москве» также сообщили, что с 15 марта в столице будут доступны в очном формате более 30 направлений активностей.

— Очные занятия будут открываться поэтапно, а перечень открытых групп будет постоянно пополняться на портале mos.ru/age, — рассказали в пресс-службе.

Посетить занятия могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Для участия в проекте с 15 марта не нужно предъявлять какие-либо документы, подтверждающие факт вакцинации или перенесенного коронавируса.

В данный момент первостепенная задача — восстановление в полном объеме уже имеющихся направлений проекта, подчеркнули в пресс-службе.

В 2022 году в «Московском долголетии» запланированы спортивные и творческие мероприятия проекта, на которых москвичи старшего поколения смогут продемонстрировать, каких успехов они достигли на занятиях.

Спасет от заболеваний

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой» отметила, что в пожилом возрасте приобретение новых навыков имеет большое значение для человека.

— Это позволяет бороться с атеросклерозом сосудов головного мозга. Один из первых признаков атеросклероза — сужение круга интересов. Если человек поддастся этому сужению круга интересов, если он не будет противопоставлять сознательное обучение новым навыкам, то неминуемо потеряет память, весь потенциал умственной работы и в дальнейшем жизнь его станет бедной, малоинтересной, что отразится и на здоровье, — рассказала она.

По словам врача, малоподвижность также вредна для людей пожилого возраста: это довольно быстро приводит к ухудшению состояния костей, мышц и суставов. Любая функция организма атрофируется, если не используется длительное время, подчеркнула собеседница «ВМ».

Активная умственная работа полезна для здоровья человека в целом, отметил психолог Андрей Зберовский.

— Пока мозг получает задачи и способен эти задачи переваривать, это автоматически тянет поддержание в тонусе всех систем организма (и сердце, и давление, и печень, и почки). Это очень важно, потому что это — развитие когнитивного потенциала человека. Чем лучше человек развит интеллектуально, тем успешнее он справляется с болезнью Альцгеймера, Паркинсона и возрастной деменцией, поэтому, чем в лучшей форме будут сохраняться индивидуальные способности человека, тем он элементарно дольше проживет, — уверен специалист.

Как отметила Чернышова, пожилому человеку обязательно стоит заниматься как умственным, так и физическим трудом: например, гимнастикой, йогой, танцами или скандинавской ходьбой. Можно уделить внимание творческим процессам, к которым раньше интереса не было: вышивке, живописи или музыке.

Посещение различных кружков — отличный способ раскрыть творческий потенциал и завести новые знакомства, подчеркнула собеседница «ВМ».

— Это редкая возможность получить новые знания. Кроме того, это новый круг общения, что особенно важно для пожилых людей, особенно тех, кто живет изолированно от остальных членов семьи. Это возможность получить общение в коллективе единомышленников, таких же увлеченных людей. Возможно, это путь к новой дружбе, к новому эмоциональному наполнению, — рассказала она.

По словам Зберовского, задачи, которые выбирает для себя человек, могут соответствовать его интересам. Однако чем непривычнее и сложнее будет новая деятельность, тем выше будет активизация познавательных способностей и лучше эмоциональное состояние, человек начинает радоваться своим успехам, заметил эксперт.

Психолог обратил внимание, что пожилой человек, который уважает себя, гораздо меньше подвержен заболеваниям.

— У такого человека лучше вырабатывается серотонин, гормон стабильности и хорошего настроения. Он автоматически отвечает за иммунитет организма. Чем больше пожилой человек себя уважает, тем меньше он будет болеть. Сейчас коронавирус показал, что пожилые люди, у которых были цели в жизни и которые ставили перед собой новые задачи, чувствовали свою успешность, с болезнью справлялись лучше, — рассказал специалист.

Чернышова заметила, что при отсутствии серьезных обострений сердечно-сосудистых, опорно-двигательных и неврологических заболеваний человеку разрешены физические нагрузки. Тренеры, которые занимаются подобной активностью для пожилых людей, имеют соответствующую квалификацию и умеют адаптировать нагрузки для пожилых людей. Однако, если есть сомнения, то лучше сначала проконсультироваться со своим лечащим врачом, резюмировала специалист.

Зберовский уверен: у любого человека можно пробудить интерес к жизни.

— Социальные работники обучаются различным методикам, подбирают «ключики», потому что у каждого человека есть какие-то элементы его прошлой жизни, к которым можно прицепиться. Есть навыки, знания, какие-то мечты: многие люди мечтали выучить язык, сделать идеальную фигуру, отправиться в путешествие. Нет такого, что человек совсем не может найти себя. Я знаю примеры, когда человек в 70 лет бизнесом начинает заниматься. Поэтому, когда у человека есть кнопка мотивации, ее надо просто найти, — уверен специалист.

Родственники пожилого человека могут помочь найти то, что ему интересно, отметил психолог. Хороший способ — показать в социальных сетях примеры людей аналогичного возраста и социального положения, которые чем-то интересуются, заключил эксперт.