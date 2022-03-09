Блины вместо бургеров: столичные торговые центры могут расторгнуть договоры аренды с временно закрытыми ресторанами быстрого питания
9 марта несколько западных сетей ресторанов быстрого питания приостановили работу в России. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, как это отразится на отечественном рынке общепита.
Большие очереди на Пушкинской площади, как и в 1990 году, ведут в первый российский McDonald’s. Только если 32 года назад люди стояли здесь по нескольку часов, чтобы попробовать диковинные бургеры, то теперь москвичи пытаются наесться американского фастфуда напоследок. Ведь утром они прочитали о закрытии всех 850 ресторанов этой сети в России. В очереди даже нались предприимчивые «бизнесмены»: они начали перепродавать еду в десятки раз дороже. Об остановке работы сообщило руководство и других популярных ресторанов быстрого питания: KFC, Pizza Hut. А вот директор по коммуникациям российского отделения Burger King Иван Шестов сообщил, что эта сеть продолжат работу. Кроме того, запланировано открытие новых точек, несмотря на трудности с поставками.
Студентка Татьяна Новак тоже стоит в очереди. Девушка призналась, что будет скучать по McDonald’s.
— Там всегда можно было быстро и недорого поесть, — говорит Татьяна. Хотя, продолжает мысль девушка уже веселее, это неплохой шанс отказаться от вредной и калорийной пищи.
Общественный омбудсмен по ресторанному бизнесу, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов рассказал, что сейчас большинство западных брендов уходят с рынка очень странно.
— Договоры аренды они не расторгают, сотрудников не увольняют — им продолжают платить зарплаты. На самом деле это очень дорогостоящее мероприятие, — сказал Сергей Миронов. — Да и торговые центры могут наложить на эти компании штрафы за неработающие рестораны или вообще расторгнуть договоры аренды.
Омбудсмен отметил, что, на его взгляд, платить зарплаты и аренду McDonald’s сможет недолго: примерно от одного до трех месяцев.
— И в таком случае возникает вопрос: все эти компании, которые сейчас подчиняются каким-то санкциям, надеются, что потом приказы изменятся? Коллегам-рестораторам я рекомендую добавить в свои меню бургеры! Спрос на них точно повысится, — отметил Сергей Миронов.
Уход крупных игроков с рынка — отличная возможность занять освободившиеся позиции и увеличить свое влияние для отечественных сетей. Приток клиентов в ближайшее время ожидают популярные кафе «Крошка-картошка», «Му-Му», «Шоколадница» и многие другие.
— Сейчас наша главная задача — это, конечно, сохранить существующий бизнес. А потом мы будем пробовать развиваться, — рассказала руководитель направления по коммуникациям департамента маркетинга и рекламы «Шоколадницы» Валерия Сливка.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
По данным Союза управляющих ресторанами России, сфере не хватает около от 25 до 30 процентов кадров. Около 62 000 человек работают в McDonald’s по всей стране. По данным частного исследовательского холдинга, в 2021 году 53,7 процента москвичей хотя бы раз посещали ресторан быстрого питания. Почти 68 процентов этих походов были в рабочие дни. За год москвичи в среднем едят фастфуд 38 раз.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сурен Варданян, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты:
— Лично я не вижу глубокой трагедии в том, что зарубежные сети быстрого питания уходят из России. Понятно, что от того, к чему мы все уже привыкли, отказываться нелегко. Это может повлиять на настроение общества, но критичного тут ничего нет. Существует много российских аналогов, которые могут быстро отреагировать и занять свободную нишу. Тем более большая часть продукции производилась в России. Это просто вопрос организации нового оператора. И как мы видим, государство готово оказывать системную поддержку ресторанному сообществу.