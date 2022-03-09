Блины вместо бургеров: столичные торговые центры могут расторгнуть договоры аренды с временно закрытыми ресторанами быстрого питания

Студентка Татьяна Новак узнала, что часть зарубежных ресторанов быстрого питания приостанавливает свою работу из-за санкций, и пришла съесть на прощание бургер. Однако, по мнению экспертов, отечественные компании будут готовы занять освободившиеся ниши и накормить москвичей с любым достатком / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

9 марта несколько западных сетей ресторанов бы­строго питания приостановили работу в России. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, как это отразит­ся на отечественном рынке общепита.

Большие очереди на Пушкин­ской площади, как и в 1990 го­ду, ведут в первый российский McDonald’s. Только если 32 го­да назад люди стояли здесь по нескольку часов, чтобы попро­бовать диковинные бургеры, то теперь москвичи пытаются наесться американского фаст­фуда напоследок. Ведь утром они прочитали о закрытии всех 850 ресторанов этой сети в России. В очереди даже на­лись предприимчивые «биз­несмены»: они начали пере­продавать еду в десятки раз дороже. Об остановке работы сообщило руководство и дру­гих популярных ресторанов быстрого питания: KFC, Pizza Hut. А вот директор по комму­никациям российского отделе­ния Burger King Иван Шестов сообщил, что эта сеть продол­жат работу. Кроме того, запла­нировано открытие новых то­чек, несмотря на трудности с поставками.

Студентка Татьяна Новак то­же стоит в очереди. Девушка призналась, что будет скучать по McDonald’s.

— Там всегда можно было бы­стро и недорого поесть, — го­ворит Татьяна. Хотя, продолжает мысль девушка уже веселее, это неплохой шанс отказаться от вредной и кало­рийной пищи.

Общественный омбудсмен по ресторанному бизнесу, вице-президент Федерации ресто­раторов и отельеров России Сергей Миронов рассказал, что сейчас большинство за­падных брендов уходят с рын­ка очень странно.

— Договоры аренды они не расторгают, сотрудников не увольняют — им продолжают платить зарплаты. На самом деле это очень дорогостоя­щее мероприятие, — сказал Сергей Миронов. — Да и тор­говые центры могут нало­жить на эти компании штра­фы за неработающие ресто­раны или вообще растор­гнуть договоры аренды.

Омбудсмен отметил, что, на его взгляд, платить зарплаты и аренду McDonald’s сможет недолго: пример­но от одного до трех месяцев.

— И в таком слу­чае возникает во­прос: все эти ком­пании, которые сейчас подчиня­ются каким-то санкциям, наде­ются, что потом приказы изменят­ся? Коллегам-рестораторам я рекомендую добавить в свои меню бургеры! Спрос на них точно повысится, — отметил Сергей Миронов.

Уход крупных игроков с рын­ка — отличная возможность занять освободившиеся пози­ции и увеличить свое влияние для отечественных сетей. Приток клиентов в ближай­шее время ожидают популяр­ные кафе «Крошка-картош­ка», «Му-Му», «Шоколадница» и многие другие.

— Сейчас наша главная зада­ча — это, конечно, сохранить существующий бизнес. А по­том мы будем пробовать раз­виваться, — рассказала руко­водитель направления по коммуникациям департа­мента маркетинга и рекла­мы «Шоколадницы» Валерия Сливка.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Союза управ­ляющих ресторанами России, сфере не хватает около от 25 до 30 про­центов кадров. Около 62 000 человек работа­ют в McDonald’s по всей стране. По данным част­ного исследовательско­го холдинга, в 2021 году 53,7 процента москви­чей хотя бы раз посеща­ли ресторан быстрого питания. Почти 68 про­центов этих походов бы­ли в рабочие дни. За год москвичи в среднем едят фастфуд 38 раз.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сурен Варданян, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты:

— Лично я не вижу глубокой тра­гедии в том, что зарубежные сети быстрого питания уходят из России. Понятно, что от то­го, к чему мы все уже привык­ли, отказываться нелегко. Это может повлиять на настро­ение общества, но критичного тут ничего нет. Существует много российских аналогов, которые могут быстро отреаги­ровать и занять свободную ни­шу. Тем более большая часть продукции производилась в России. Это просто вопрос организации нового операто­ра. И как мы видим, государ­ство готово оказывать систем­ную поддержку ресторанному сообществу.