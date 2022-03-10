В ЦДМ на Лубянке открылась интерактивная выставка «Человеческое тело»

Фото: ЦДМ на Лубянке

В Центральном детском магазине на Лубянке открылась интерактивная экспозиция «Человеческое тело». Она продлится до 18 марта. Вход для посетителей свободный.

Выставка разместилась в галерее 1-го этажа торгового центра. Она посвящена человеческому телу. На экскурсиях, проходящих по выходным в ЦДМ, юные гости узнают о том, что позволяет нам двигаться, дышать, чувствовать запахи, наслаждаться красотой окружающего мира. Также дети смогут узнать, как работает человеческое сердце и где находится главный «центр управления» всеми процессами жизнедеятельности организма.

— Мы активно развивает образовательные программы для детей и взрослых. Совмещаем вместе развлечение и обучение. Наш торгово-развлекательный комплекс удачно расположен на пересечении трех пешеходных улиц и является важнейшей точкой притяжения центра города. Каждый месяц мы проводим яркие, насыщенные мероприятия для москвичей и гостей столицы. Посетив нашу новую образовательную выставку, посетители смогут узнать много интересного о человеческом организме. Я уверен, что они надолго запомнят свой визит в главный детский магазин столицы, — отметил генеральный директор торгово-развлекательного комплекса Александр Копанев.

Фото: ЦДМ на Лубянке

Выставка состоит из интерактивных экспонатов. Среди них — мозг, сердце, скелет, дыхательная и пищеварительная системы, мускулатура и другие органы и части человеческого организма. Путешествуя по ЦДМ с помощью сенсорных экранов, планшетов и приложения дополненной реальности, дети смогут подробно узнать о строении нашего тела, поучаствовать в изучении органов чувств, а также «включить» гигантское сердце. Юных исследователей, успешно прошедших все интерактивные зоны, ждет приятный сюрприз.

Напоминаем, что в Детском магазине соблюдаются все меры санитарной безопасности, сохраняется усиленный режим дезинфекционной обработки поверхностей, проведена очистка систем кондиционирования и вентиляции, установлены ультрафиолетовые рециркуляторы. Для обеспечения необходимого социального дистанцирования в общественных зонах нанесена специальная разметка. На входах в магазин можно бесплатно получить средства индивидуальной защиты — маску, ношение которой обязательно на всей территории торгового комплекса.

Подробная информация о магазинах и мероприятиях представлена на сайте ЦДМ на Лубянке, а также на страницах магазина в социальных сетях.