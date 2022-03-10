Москвичам рассказали, какие направления работы можно освоить в центре «Профессионал»

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В учебном центре «Профессионал» специалисты по закупкам, бухгалтерскому учету, охране труда, логистике, продажам, кадровому делопроизводству могут пройти курсы повышения квалификации или переподготовки. Безработные москвичи, а также мамы дошкольников и люди от 50 лет и старше могут учиться бесплатно по направлению центра занятости населения.

Повышение квалификации

Иногда, чтобы найти работу или вернуться в профессию после длительного перерыва, необходимо обновить знания и получить недостающие компетенции, которые нужны работодателю. В этом могут помочь курсы повышения квалификации. Представители «классических» профессий могут улучшить свой профессиональный уровень на очных или дистанционных курсах. Такое обучение в среднем займет до полутора месяцев. Курсы подойдут людям с профильным образованием, которые хотят продолжать работать в своей сфере.

— Несмотря на внушительный багаж знаний, я смогла почерпнуть для себя много нового. На обучении можно обновить имеющиеся навыки и приобрести новые, — поделилась слушательница курса по оперативному и складскому учету Ольга Боярова.

В этом году одно из новых направлений повышения квалификации для москвичей — менеджер по работе с маркетплейсами.

Профессиональная переподготовка

Если нет профильного образования и опыта работы, начать карьеру в закупках, бухгалтерии, охране труда или административной сфере можно, пройдя переподготовку. Смена профессионального направления займет уже немного больше времени — до двух с половиной месяцев. Есть также онлайн-программы и очные курсы.

— Уверена, что после окончания смогу без труда найти работу в новой для меня сфере. Я начинаю с нуля, но благодаря детальному изучению всех тем, бухгалтерия кажется простой и понятной, — делится впечатлениями Юлия Махнёва, слушательница курса по бухгалтерскому учету.

Быстрый старт

Если важно оперативно приступить к работе, можно выбрать короткие курсы в дистанционном формате. За две с половиной недели можно изучить самые востребованные программы «1С» и освоить другие полезные цифровые инструменты.

— Обучение оправдало все мои ожидания. За достаточно короткий срок я смог вникнуть в важные принципы работы в программе «1С». Спасибо за такой емкий курс, — благодарит москвичка Екатерина Владимирова, выпускница курса «1С: Зарплата и управление персоналом».

Каждая программа обучения включает сопровождение в трудоустройстве. Выпускники могут пройти онлайн — обучение по самостоятельному поиску работы или обратиться за помощью к карьерному консультанту. Вместе со специалистом можно составить резюме, подобрать вакансию, подготовиться к собеседованию.

Со всеми программами обучения можно познакомиться на сайте центра.

Помощь рядом

В учебном центре «Профессионал» можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также в центре помогают выпускникам найти новую работу. Если вы хотите попасть на курсы, необходимо обратиться в центр занятости населения или оформить заявку на сайте. Все документы можно заполнить дистанционно.

Направление на бесплатное обучение могут получить безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены малоимущих семей с детьми.