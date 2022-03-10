«За семью в ответе перед Богом»: певица Диана Гурцкая — о поддержке близких, сложностях и мечтах

Фото: Из личного архива Дианы Гурцкой

Певица Диана Гурцкая выпустила новую песню «Сберегу». Композицию она посвятила своей семье. Артистка рассказала «Вечерке» о своей формуле любви, внутреннем зрении и сложностях, которые нужно преодолевать современным звездам.

— Диана, в вашей новой песне звучат слова: «Я буду рядом и буду тебе верной», которые явно посвящены вашему мужу. Вы в браке уже 16 лет. Удалось ли найти формулу счастливой семейной жизни?

— Если в семье есть взаимоуважение и любовь, то все будет хорошо и любые препятствия будут по силам. Мы с мужем прекрасно понимаем, что жизнь — это не розовые облака. Иногда мы спорим, рассуждаем и даже осуждаем, но при этом осознаем, что создали семью и ответственны за нее — перед Богом, перед ребенком. А значит, и в горе, и в радости будем вместе, как и обещали друг другу.

Моя семья — это мой тыл, муж — поддержка, а ребенок — наша ответственность. А еще у меня много прекрасных родственников — со стороны мужа. У моего брата тоже есть своя семья. Это близкие мне люди, они вдохновляют меня жить дальше.

— В ваших песнях очень много автобиографичного. При этом тексты пишете не вы. Как посторонний человек может понять и так красиво описать внутренний мир исполнителя?

— У меня гениальные авторы, которым я очень благодарна, — Игорь Крутой, Игорь Николаев. Они прекрасно чувствуют музыкантов. Например, Игорь Крутой однажды предложил мне написать песню о маме. Тогда композитор еще не знал, что буквально месяц назад не стало моей матери. И я рассказала ему о том, что потеряла близкого человека, поделилась своими чувствами, тем, как сильно я скучаю.

И Игорь Яковлевич превратил этот крик души в песню «Ты знаешь, мама». «А я до слез наговорилась с тишиной» — это не просто слова, я действительно по сей день сильно скучаю по маме и понимаю, что о некоторых моментах жизни могла бы поговорить лишь с ней. Только она бы могла понять меня. Так точно передать словами чувства могут только гениальные авторы. И сама я пока не готова носить звание композитора.

— В 1995 году вы участвовали в музыкальном конкурсе «Ялта — Москва — Транзит» с песней «Тбилисо». С тех пор шоу-бизнес сильно изменился. Когда сложнее стать звездой и почему?

— Сложности были и будут всегда. С одной стороны, в наше время интернет открывает больше возможностей для пиара. С другой — сейчас такое разнообразие музыкантов... Чтобы выделиться среди них, нужно очень много работать над собой. Я всегда жила по принципу, о котором пела Алла Пугачева: «Если долго мучиться — что-нибудь получится!»

Фото: Из личного архива Дианы Гурцкой

— А какие сложности возникают у состоявшихся артистов?

— Знаете, мне часто приходится доказывать, что я не хуже остальных могу делать то, что делаю. Но я ни в коем случае не жалуюсь! Для меня это мотивация. И нет ничего лучше осознания того, что ты добился желаемого. Если бы мне все преподносили на блюдечке, было бы неинтересно.

— То есть были случаи, когда вас недооценивали?

— Говорить сейчас о том, что меня недооценивают — значит бросить камень в огород моих слушателей, коллег. Я заслуженная артистка России и считаю, что получила этот статус благодаря моей публике. Занимаюсь общественной деятельностью, в течение 12 лет организую благотворительный фестиваль «Белая трость», создала центр социокультурной реабилитации. Так что сейчас я не могу сказать, что меня недооценивают. Просто, как у любого человека, у меня были моменты, когда становилось нелегко. Приходилось бороться за свои цели.

— Некоторые заслуженные артисты пытаются поймать хайп, в том числе на дуэтах с молодыми музыкантами. Как вы считаете, артистам большой величины стоит так делать?

— Я слышала такие истории, и моя позиция такова: желаю всем удачи. Если молодым музыкантам поется — это прекрасно. А заслуженные артисты, несмотря ни на что, останутся гениальными.

— Одна из последних новостей российской науки — ученые создали нейроимплант, который позволит людям вернуть зрение. Вы хотели бы воспользоваться подобной разработкой?

— В свое время я посетила множество медицинских учреждений, искала место, где мне могут помочь. Увы, этого не случилось. В некоторых случаях меня это даже расстраивало. А сейчас я понимаю, что моя жизнь прекрасна, и я люблю ее такой, какая она есть. И она отвечает взаимностью! Я прекрасно все вижу благодаря своим внутренним ощущениям, я активна, пою, а значит — живу, и в этом большое счастье. Поэтому сейчас я почти не слежу за медицинскими разработками в этой сфере.

Но если ученые создадут что-то действительно полезное — прекрасно! Вдруг сегодняшние дети получат возможность видеть, жить без ограничений? Вдруг современные родители получат шанс видеть своих детей полностью здоровыми? Я буду очень рада этому факту!

— «Я пою, а значит, я живу» — отлично сказано! Есть ли песня, которую вы считаете своим девизом по жизни?

— Кроме строчек из песни Аллы Пугачевой, есть еще одна фраза, которая приходит на ум, правда, не из песни: «Все начинается с мечты». Помню, как мы с братом в детстве сидели перед телевизором и смотрели программу «Утренняя звезда» с замечательным Юрием Николаевым. Там открывались новые таланты. И мы мечтали, что когда-нибудь в нашей жизни произойдет что-то подобное. И мечты сбылись! Я стала музыкантом, а брат — моим продюсером. Прошли годы, я, как и каждая девушка, мечтала о принце, о взаимной любви. Так и получилось — сегодня я счастлива в браке и со мной рядом любящий человек.

Затем я мечтала о материнстве и даже не представляла свою жизнь без ребенка. И у меня родился замечательный сын. Шли годы, я очень хотела организовать благотворительный фестиваль. И мне удалось это сделать! Так было и со многими другими планами. Так что если подвести итог — в жизни все начинается с мечты! А если ее нет, значит, нет цели. Поэтому мечтайте и верьте в себя! И все получится.

Фото: Из личного архива Дианы Гурцкой

ДОСЬЕ

Диана Гурцкая родилась 2 июля 1978 года в Сухуми. В 1999 году она окончила эстрадное отделение московского Музыкального училища имени Гнесиных. В 2003-м получила диплом Института современного искусства, в 2015-м окончила магистратуру факультета искусств МГУ. В марте 2000 года выпустила дебютный альбом «Ты здесь».

Поблажек не делали

С самого детства Диана Гурцкая интересовалась музыкой и пела. В музыкальной школе, куда ее отправили родители, она убедила педагогов, что может освоить фортепиано, несмотря на свой врожденный недуг. Приходилось сложно — никто поблажек незрячей девочке не делал, а преподавательница по фортепиано даже била будущую певицу линейкой по пальцам, потому что та не могла сыграть Моцарта, Баха, Бетховена без заминки.

Получила звезду с неба

Со своим будущим супругом юристом Петром Кучеренко Гурцкая познакомилась на деловом мероприятии. Сначала молодых людей связывало лишь деловое общение, но уже через год они стали парой. Когда Кучеренко решился сделать певице предложение, Диана в шутку увильнула от ответа и сказала, что сначала — звезда с неба. И мужчина исполнил желание! В 2004 году новая звезда, открытая астрономами, получила имя «Диана Гурцкая».

Покоряла «Евровидение»

В 2008 году Гурцкая приняла участие в «Евровидении», представив Грузию. Она стала первой незрячей исполнительницей из государств Восточной Европы. Певица попала в финал конкурса и заняла 11-е место.

Красный диплом

В 1999 году певица окончила Гнесинское музыкальное училище. В 2013 году получила диплом бакалавра Института современного искусства. Но на этом Диана Гурцкая не остановилась и поступила в Московский государственный университет получать степень магистра изящных искусств. В 2016 году она окончила вуз с красным дипломом.

«Смотрит» и «читает»

Артистка признается, что не считает себя особенной и не считает слепоту проблемой. Она всегда использует слова «посмотрела кино», «взглянула на часы». Но при этом певица не отказывается от сопровождения и помощи своих близких.