Эксперты объяснили, насколько безопасен отказ магазинов от бумажных чеков

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ФНС временно не будет штрафовать магазины за невыдачу чеков из-за дефицита кассовой ленты. Вместо этого магазины смогут выдавать электронные чеки. Вызовет ли это решение появление расходов у магазинов и как в таких условиях можно осуществить возврат товара — в материале «Вечерней Москвы».

Насколько безопасен отказ от бумажных чеков

По словам председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрея Карпова, необходимости в бумажных чеках нет.

— Государство предлагает два варианта предоставления кассового чека покупателю: либо по электронной почте, либо вживую. Некоторые магазины через программы лояльности спрашивают покупателя, нужен ли ему кассовый чек, и дают возможность отказаться от него. Можно спокойно полностью перейти на электронное информирование. Плюс этого заключается в том, что такой чек точно не потеряется, его можно будет всегда в своей почте найти, если такая необходимость вдруг возникнет, — рассказал собеседник «ВМ».

Эксперт отметил, что чеки в электронном виде так же удобны для покупателя, как и бумажные. Все операции проходят через оператора фискальных данных, который и выставляет чек покупателю или направляет на электронную почту. При этом оператор фискальных данных никак не связан с торговой организацией, подчеркнул специалист.

Для магазинов отказ от бумажных чеков может быть даже выгоден, отметил эксперт.

— Если у кого-то из крупных сетей используемое оборудование предполагает возможность отказаться от бумажного чека с учетом возможности отправки на электронную почту, для них это будут минимальные расходы. В любом случае речь не идет о каких-то сумасшедших цифрах, потому что у магазинов автоматически возникает экономия на расходных материалах для этой же самой чековой ленты. Можно спокойно отказаться полностью от бумажных чеков и подтолкнуть к тому, чтобы все покупатели перешли на электронные кассовые чеки, — уверен специалист.

Как без чека вернуть товар

Эксперт обратил внимание, что бумажный чек не нужен в случае возврата товара.

— В законе о защите прав потребителей вообще отсутствует обязательность наличия кассового чека для возврата товара, поэтому здесь говорить о каком-то потенциальном пробеле в защите прав не приходится. Практика показала, что и без чеков все работает с точки зрения защиты прав покупателя, — заметил собеседник «ВМ».

Юрист и специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко также отметила, что для возврата товара не требуется бумажный чек.

— Чек не является обязательным документом для возврата товара. Но в данной ситуации, когда ФНС не будет штрафовать за отсутствие чековой ленты, я бы рекомендовала брать товарный чек, который на месте выписывают продавцы. Если магазин предлагает электронный чек, конечно, это тоже поможет, — отметила она.

По словам собеседницы «ВМ», при отсутствии чека человек может обратиться к продавцу со свидетелем, который подтвердит факт покупки. Кроме того, магазин может пойти на уступки и принять товар без свидетелей, если покупка была совершена при помощи безналичного расчета, резюмировала специалист.