Косметолог рассказала, какие домашние средства смогут заменить импортную косметику

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Многие иностранные производители косметики заявили о приостановке своей деятельности на российском рынке. «Вечерняя Москва» вместе с косметологом Александрой Котовой разбиралась, почему не стоит переживать из-за этого и как заменить импортную продукцию домашними средствами.

Для многих женщин отказ от привычных вещей дается тяжело. Ведь они пользовались косметикой любимых брендов десятилетиями, и их кожа привыкла к определенным компонентам и их действию. Но уход с рынка зарубежных производителей вовсе не означает, что альтернативы нет совсем. Теперь можно не только ближе познакомиться с отечественными компаниями, которые славятся своей органической косметикой, но и сделать часть средств для ухода самостоятельно. Например, приготовить сахарный скраб для лица и тела, при желании добавив туда любое ароматическое масло. Весной наша кожа нуждается в натуральных компонентах. Она испытывает нехватку питания после тяжелого зимнего периода. Узнайте, на какие ингредиенты у вас нет аллергии, и вперед, переходите на косметику собственного производства.

Бальзам для губ за пять минут

Весной погода переменчива, и из-за холодного ветра губы могут трескаться. Увлажнить их, придать блеск и разгладить мелкие морщинки поможет бальзам, который готовится за считаные минуты.

Рецепт: растопите в микроволновке и смешайте одну часть пчелиного воска (или стружки пчелиного воска) и две части кокосового масла или масла ши. По желанию добавьте эфирное или ароматическое масло.

Цитрус после душа

Этот простой в приготовлении крем для тела прекрасно увлажнит кожу после принятия душа.

Рецепт: в нагретые на водяной бане 100 мл любого цитрусового сока добавьте по 100 мл меда и миндального (можно оливкового или другого растительного) масла. Остудите и наносите на кожу.

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Миндаль для снятия макияжа

Масло на основе миндаля «работает» не хуже брендового. Оно отлично увлажняет и разглаживает морщинки.

Рецепт: добавьте каплю витамина Е в миндальное масло. Средство готово! Протирайте им лицо при помощи ватного диска.

Умываемся овсянкой

Чтобы переход между сезонами не сказался негативно на вашей коже, не переборщите с очищающими средствами. Альтернативой пенкам, гелям и прочим «химическим» средствам станет... овсянка! Уже через пару недель кожа станет гладкой, мягкой и шелковистой.

Рецепт: измельчите в блендере овсяные хлопья. Утром и вечером насыпайте немного смеси в ладонь, добавляйте теплой воды и умывайтесь.

Петрушка — лучший тоник!

Освежить кожу лица после очищения и убрать остатки косметики поможет тоник. Входящая в его состав петрушка избавит от покраснений и нежелательного жирного блеска.

Рецепт: налейте стакан воды в кастрюлю, засыпьте немного петрушки и вскипятите воду. Убавьте огонь и оставьте на плите на десять минут. После остывания процедите настой, перелейте обратно в стакан. Можно добавить пару капель лимонного сока.

Экспресс-лечение локонов

Отопительный сезон, морозный ветер и ношение шапок, как правило, негативно сказываются на наших волосах. Они становятся сухими и блеклыми. Увлажнить их и заметно оздоровить уже за одно применение поможет маска, состоящая всего из двух ингредиентов.

Рецепт: смешайте в равных пропорциях масло примулы вечерней и арганы и перелейте во флакон с насадкой «спрей». Нанесите на корни, помассируйте, распределите по всей длине волос. Через 20–30 минут вымойте голову мягким шампунем.

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Мед избавит от проблем

В борьбе с прыщами на коже поможет домашний медово-масляный крем.

Рецепт: 1 ст. л. масла ши, 3 ст. л. оливкового масла, 3 ст. л. пчелиного воска нагрейте на водяной бане до получения однородной смеси. После добавьте 40 капель прополиса и столовую ложку меда. Перемешайте и дайте настояться.

Пена для бритья из мыла

Мужчины еще в прошлом веке пользовались простым рецептом приготовления пены для бритья.

Рецепт: окуните помазок в теплую воду, чтобы его ворсинки распарились. Стряхните лишнюю воду и потрите им по поверхности мыла, создавая густую пену. Переместите пену в чашу до тех пор, пока не накопится достаточное количество средства для бритья. Взбейте ее и нанесите на лицо перед бритьем.

Сухой шампунь из какао

Когда нужно срочно придать волосам свежий вид, на помощь придет сухой шампунь.

Рецепт: смешайте какао-порошок и кукурузный крахмал. Нанесите на корни, помассируйте и уберите остатки расческой.

Под защитой кокоса

Весной солнце становится активным, поэтому кожу нужно защитить от воздействия его лучей.

Рецепт: добавьте в крем половину столовой ложки любого из этих масел: кокоса, миндаля, ши. Наносите за 20 минут до выхода на улицу.

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Масляный массаж

Улучшить цвет лица и избавиться от отечности после холодного сезона поможет массаж с использованием масла. Стоит уделить этому ритуалу пять-семь минут в день. Достаточно простых похлопываний и надавливаний. Особое внимание косметологи рекомендуют уделять щекам и скуловой зоне, а также подбородку и шее.

Рецепт: смешиваем 6 ст. л. базового масла (обычного растительного) с 12 каплями эфирного: для бодрости подойдут иланг-иланг, апельсин, лимон, бергамот, эвкалипт, помогут расслабиться — лаванда, ель, кедр, укроп, мята, мандарин. Наносим на кожу перед массажем.

ВАЖНО

Натуральные средства лучше всего готовить с расчетом на одно применение. А готовую смесь хранить в холодильнике не более одной недели.

Глина выручает

Дома можно провести полноценную процедуру ухода за лицом без каких-либо дорогостоящих средств. Для очищающей питательной маски вам понадобятся:

— зеленая, голубая или черная глина;

— масло чайного дерева;

— витамин Е.

Смешиваем глину с водой, доводим до сметанообразной консистенции. Добавляем несколько капель масла с витаминами и еще раз перемешиваем. Наносим получившуюся массу на лицо на 10–15 минут. Затем смываем водой и увлажняем кожу. Такая очищающая маска не только оказывает противовоспалительный эффект, но и очищает поры. Проводить процедуру можно несколько раз в неделю.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Галина Маханькова, врач высшей категории:

— Весной наш организм ощущает острую нехватку всех жизненно важных витаминов — A, B, C, D, E. Это значительно сказывается и на нашей коже — под глазами появляются темные круги, а цвет лица становится более тусклым. Однако витамины в косметике надо уметь сочетать. Лучший и самый эффективный дуэт — витамины А и С. Витамин А способствует регенерации клеток, а С — придает коже сияние и здоровый вид.