Огурцы дешевеют, томаты зреют: обилие отечественной продукции позволяет снижать стоимость товаров

Продавец Алла Чумак торгует овощами и фруктами на ярмарке, расположенной на улице Москворечье / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

По свежим данным одного из исследовательских холдингов, недельные расходы россиян на продукты за последние две недели выросли на 20 процентов, а средняя стоимость одной покупки — на 11,6 процента. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как сейчас обстоят дела у производителей.

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков отмечает, что сейчас предпринимаются все усилия для сдерживания цен на овощи и фрукты.

— Чем больше доля импорта, тем выше цены. Сейчас ее где-то 20 процентов — это небольшой объем, — рассказал Михаил Глушков. — Большинство отечественных производителей готовы поставлять продукцию в торговые сети. У нас, например, в прошлом году был рекордный урожай яблок. Их очень много, но сети предпочитают закупать импортные, в частности китайские сорта. А вот по огурцам можно отметить тенденцию к падению цен. Мы обеспечиваем себя ими на 95 процентов, доля зарубежных видов очень мала. Поэтому цены постепенно снижаются. А вот по томатам ситуация иная: сейчас их стоимость чуть выше, чем в марте прошлого года. Но это из-за того, что пока не созрели томаты в наших парниках. Чуть позже, где-то к маю, они подоспеют и цены начнут падать.

Сейчас компании пытаются обеспечить необходимые объемы поставок в магазины, поэтому не стоит паниковать и закупаться овощами «про запас». Из-за этого искусственно созданного дефицита продукты могут дорожать.

Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев также призвал не делать больших закупок мяса «на эмоциях». Логистических предпосылок к увеличению цен на него нет. Более того, в январе был большой импорт свинины, и сейчас склады заполнены.

Генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов рассказал «МВ», что еще в 2021 году наблюдался рост себестоимости как сырья, так и готовой продукции.

— И причина тому не в санкциях. Тенденции к этому были еще ранее, — отмечает эксперт. — Есть объективные факторы. Среди них — курс валют, ключевая ставка Центробанка. Особенно чувствительна к изменению курса статья затрат на упаковочные материалы. Большая часть упаковок поставлялась из-за границы. Сейчас мы занимаемся проработкой инструментов, которые могут снизить давление на бизнес.

Волнует москвичей и рост цен на сахар: по данным Росстата, с 5 по 11 марта он стал дороже на 12,8 процента. В результате вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил Минпромторгу и Минсельхозу найти меры по снижению цен на сахар.