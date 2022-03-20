Веранды встанут в ряд: с начала апреля в Москве стартует сезон летних террас

Жители столицы Анастасия Евдоченко и Максим Быковский были одними из первых, кто в прошлом году посетил веранду ресторана в Никитском переулке / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В столичном Департаменте торговли и услуг объявили о скором старте сезона летних веранд.

Московским рестораторам разрешили готовиться к установке временных конструкций. Право разместить веранды получили свыше 3300 заведений в городе.

— Сезон летних веранд в Москве стартует 1 апреля, за две недели кафе и рестораны могут приступить к монтажу и обустройству территории, — рассказал глава Департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Он добавил, что предприниматель может внести заявку на включение летнего кафе в схему в любое удобное время, не дожидаясь начала сезона.

— С 2021 года услуга по включению переведена в электронный вид, — напомнил Алексей Немерюк.

Требования к сезонным кафе остались прежними: на верандах разрешено ставить ограждения высотой до 90 сантиметров, маркизы или зонтики, столы и стулья, кадки с цветами.

— Требования к обустройству компактного сезонного кафе максимально упрощены. Допускается широкий выбор способов размещения посадочных мест и мебели. Здесь могут быть коктейльные и барные столы и стулья, столы-трансформеры, складные сиденья, скамьи, уличные диваны, комбинированное оборудование с обогревом на случай похолоданий. Фантазию предпринимателей мы не сильно ограничиваем, — отметили в столичном департаменте.

Кроме того, бизнесмены получили право сохранить летние веранды, установленные по индивидуальным проектам, в период с 15 ноября по 15 марта. Это положение было введено по итогам обращений бизнес-сообщества о том, что дорогостоящие конструкции технически сложно и финансово затратно демонтировать и хранить.

— На сегодняшний день в городе 27 предприятий питания получили право сохранить конструкции летних веранд, — сообщил Алексей Немерюк.

В свою очередь в Федерации рестораторов и отельеров отметили, что в отрасли возможны изменения. Они коснутся, например, меню заведений общественного питания.

— Многие рестораторы пытаются оптимизировать меню, — отметил вице-президент федерации Сергей Миронов.— Нужно разработать такие блюда, цена на которые не сильно возросла. Также стоит максимально уходить в собственное производство, стараясь не покупать готовые ингредиенты: это дополнительно займет поваров, позволив не сокращать рабочие места.

КСТАТИ

По данным столичного Департамента торговли и услуг, в городе насчитывается более 70 летних кафе, выполненных по индивидуальным проектам. Типовой проект согласования не требует. Индивидуальные архитектурные решения обговариваются с властями отдельно.