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Корреспонденту «Вечерней Москвы» вручили премию «Будем жить»

Андрей Объедков

Общество
Корреспонденту «Вечерней Москвы» вручили премию «Будем жить»
Заместитель главы правительства Республики Коми Лариса Карачева и художник Баха Бештоев вручают диплом лауреата премии «Будем жить» специальному корреспонденту «Вечерней Москвы» Андрею Объедкову / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице названы имена лауреатов VI всероссийской премии «Будем жить». Среди награжденных — врачи, волонтеры благотворительных проектов, журналисты.

Эту премию учредила ассоциация онкологических больных «Здравствуй», которую возглавляет мама семерых детей Ирина Боровова. В этом году награды в 13 номинациях получил 131 лауреат.

— Каждый год, когда я выхожу на сцену, у меня радуется душа, что появляются новые и новые люди, которые готовы делиться своим теплом, — говорит Ирина.

По ее словам, медицина летит вперед, как ракета. И теперь пациент, даже имея тяжелую стадию болезни, выживает гораздо чаще.

— Мы совместно делаем эту болезнь просто хронической, как у многих людей, а не обязательно фатальной, как считалось прежде, — добавила Ирина Боровова. — В России есть все достижения мирового уровня, и наши граждане могут лечиться дома, не уезжая за границу.

Премии вручала председатель Комитета Совета Федерации Федерального собрания по социальной политике Ирина Святенко.

— Премию не зря назвали «Будем жить», — отметила сенатор. — Люди верят в будущее! В номинации «Лучшее учреждение» лауреатом стал Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии и онкологии имени Дмитрия Рогачева. Девиз его врачей — «Мы верим, что все дети будут здоровы».

Звания лауреата удостоился и корреспондент газеты «Вечерняя Москва» Андрей Объедков — за цикл публикаций о борьбе с онкологическими заболеваниями.

В номинации «Лучший волонтер» награду получил мотоклуб «Ночные волки». Его представитель Александр Новиков приехал за дипломом победителя из зоны боевых действий, где клуб помогал больным в Донецкой и Луганской народных республиках.

— В обстановке прифронтовой зоны проблема лечения рака стоит очень остро, — считает Александр, — больные лишены жизненно необходимой помощи. Мы вывозили их в Москву, размещали в больницах, помогали освоиться на новом месте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мурашко, министр здравоохранения России:

— Обеспечение доступности и качества профилактики и диагностики онкологических заболеваний является одним из приоритетных направлений государства. Продолжается реализация федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Одним из ключевых направлений является раннее выявление злокачественных новообразований. С этой целью создаются центры амбулаторной диагностики и онкологической помощи.

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