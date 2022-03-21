Специалисты семейных центров рекомендуют занятия для весенних каникул

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У школьников заканчивается третья четверть, впереди весенние каникулы. В московские семейные центры с вопросом, чем занять детей в этот период, обратились более 800 человек. О том, как провести эти дни с пользой, рассказывает специалист центра «Печатники» Елена Груздева.

В семейный центр обратилась Анна. Ее 12-летняя дочь Вика все свободное время проводит с телефоном в руках, друзей в реальной жизни у нее нет, хобби тоже. Женщине не удавалось увлечь дочь полезными занятиями. Специалисты центра предложили девочке посещать подростковый клуб, где она нашла новых друзей и увлеклась танцами.

В столичных семейных центрах работают подростковые клубы. Занятия в них проходят в том числе во время каникул. Здесь можно прокачать навыки общения, начать заниматься спортом, танцами и актерским мастерством. Также есть секции по робототехнике, 3D-моделированию, кулинарные и другие мастер-классы. Записаться в подростковый клуб можно, обратившись в ближайший семейный центр.

Проводим время с пользой

— Поиграйте в настольные игры

Они развивают логическое, критическое, пространственное мышление. Также в процессе настольных игр улучшаются внимательность и способность концентрироваться. Поиграть вместе после семейного ужина – отличный способ сблизиться с родными.

— Почитайте по ролям интересную книгу

Так ребенок улучшит технику чтения в игровой форме. Такое занятие будет не только полезным для детей, но и веселым.

— Займитесь домашними делами. Пусть дети примут в этом активное участие. Например, приготовьте с ними пирожное «Картошка». Будьте уверены, дети останутся в восторге.

— Сходите в гости или пригласите друзей к себе

Магия дружеских посиделок начинается со звонка в дверь. И никакие социальные сети не заменят живые объятия при встрече.

— Выспитесь! Сон – это лучший отдых

Позвольте себе и детям утром никуда не бежать, понежиться в кровати и, возможно, даже никуда не ходить, если не хочется. Проведите время дома, наберитесь сил.

— Порисуйте, можно изобразить друг друга

Совместное рисование – важный стимул для гармоничного развития детей в социуме. Ребенок учится понимать, насколько важно уметь сотрудничать и общаться в коллективе, выполняя общее задание.

— Поделитесь своим хобби с детьми. Поверьте, ваш азарт и удовольствие от процесса передадутся детям. Вы умеете вязать, делать свечи или лепить из глины? Привлеките к этому ребенка, он с радостью составит вам компанию.

— Посетите культурное мероприятие

Спектакль, концерт, экскурсия в музей дают возможность провести время интересно и расширить кругозор.

— Не забывайте о прогулках

Гуляйте в парках, катайтесь на велосипедах и самокатах.

— Весна – время обновления! Избавьтесь от ненужных вещей

Можно вместе с детьми сдать на переработку старый ненужный свитер или надоевшую шапку.

Справочно

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое.

Также на базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения, межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации, проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.