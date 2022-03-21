Специалисты семейных центров рекомендуют занятия для весенних каникул
У школьников заканчивается третья четверть, впереди весенние каникулы. В московские семейные центры с вопросом, чем занять детей в этот период, обратились более 800 человек. О том, как провести эти дни с пользой, рассказывает специалист центра «Печатники» Елена Груздева.
В семейный центр обратилась Анна. Ее 12-летняя дочь Вика все свободное время проводит с телефоном в руках, друзей в реальной жизни у нее нет, хобби тоже. Женщине не удавалось увлечь дочь полезными занятиями. Специалисты центра предложили девочке посещать подростковый клуб, где она нашла новых друзей и увлеклась танцами.
В столичных семейных центрах работают подростковые клубы. Занятия в них проходят в том числе во время каникул. Здесь можно прокачать навыки общения, начать заниматься спортом, танцами и актерским мастерством. Также есть секции по робототехнике, 3D-моделированию, кулинарные и другие мастер-классы. Записаться в подростковый клуб можно, обратившись в ближайший семейный центр.
Проводим время с пользой
— Поиграйте в настольные игры
Они развивают логическое, критическое, пространственное мышление. Также в процессе настольных игр улучшаются внимательность и способность концентрироваться. Поиграть вместе после семейного ужина – отличный способ сблизиться с родными.
— Почитайте по ролям интересную книгу
Так ребенок улучшит технику чтения в игровой форме. Такое занятие будет не только полезным для детей, но и веселым.
— Займитесь домашними делами. Пусть дети примут в этом активное участие. Например, приготовьте с ними пирожное «Картошка». Будьте уверены, дети останутся в восторге.
— Сходите в гости или пригласите друзей к себе
Магия дружеских посиделок начинается со звонка в дверь. И никакие социальные сети не заменят живые объятия при встрече.
— Выспитесь! Сон – это лучший отдых
Позвольте себе и детям утром никуда не бежать, понежиться в кровати и, возможно, даже никуда не ходить, если не хочется. Проведите время дома, наберитесь сил.
— Порисуйте, можно изобразить друг друга
Совместное рисование – важный стимул для гармоничного развития детей в социуме. Ребенок учится понимать, насколько важно уметь сотрудничать и общаться в коллективе, выполняя общее задание.
— Поделитесь своим хобби с детьми. Поверьте, ваш азарт и удовольствие от процесса передадутся детям. Вы умеете вязать, делать свечи или лепить из глины? Привлеките к этому ребенка, он с радостью составит вам компанию.
— Посетите культурное мероприятие
Спектакль, концерт, экскурсия в музей дают возможность провести время интересно и расширить кругозор.
— Не забывайте о прогулках
Гуляйте в парках, катайтесь на велосипедах и самокатах.
— Весна – время обновления! Избавьтесь от ненужных вещей
Можно вместе с детьми сдать на переработку старый ненужный свитер или надоевшую шапку.
Справочно
Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».
Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое.
Также на базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения, межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации, проблемы, связанные с бракоразводными процессами.
Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.