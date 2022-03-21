День кукольника на 89-м этаже

Фото: Пресс-служба Московского театра кукол

21 марта в День кукольника Московский театр кукол отметил в буквальном смысле — на высоте!

Накануне праздника труппа сыграла спектакль на самой высокой точке города — смотровой площадке PANORAMA360.

Для эксперимента театр выбрал один из самых камерных спектаклей своего репертуара — «Снежную Королеву», созданную в жанре сторителлинга. В самом театре этот спектакль обычно играют на Малой сцене, поэтому кинотеатр на смотровой площадке прекрасно вписался в формат.

Интерактивный спектакль по известной сказке Ханса Кристиана Андерсена создан в формате домашнего театра: бумажная метель, путешествие в картонных санях, нападение разбойников. Сказочный мир знаменитой сказки Андерсена создается всеми участниками действия. Юные зрители, свободно расположившиеся возле импровизированной сцены на стульях, принимали активное участие. Они озвучивали приключения Герды и даже выходили на сцену, чтобы принять участие в ключевых сценах.

По словам актрисы спектакля, Галины Кузнецовой, несмотря на то, что спектакль существует уже 9 лет, каждый раз на сцене рождается новая история.

Фото: Пресс-служба Московского театра кукол

— Бывает, звук отключится или маленькие зрители слишком активно норовят принять участие в постановке, — улыбается она. — Приходится обыгрывать эти моменты, импровизировать. Но каждый раз все получается весело!

Один из самых веселых моментов случился с труппой театра на гастролях в Болгарии. Для того, чтобы выступить перед зрителями Галине пришлось выучить огромный текст постановки на болгарском языке.

— Я не всегда понимала, что я говорю, но болгары все поняли и после спектакля подходили и благодарили артистов, — вспоминает она.

Спектакль на смотровой площадке прошел в рамках «Недели кукол». До 23 марта здесь можно увидеть выставку самых необычных марионеток из Московского театра кукол.