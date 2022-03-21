Одноразовая посуда станет домом для аквариумных водорослей

Первокурсница университета имени Н. И. Пирогова Юлия Шимкина пишет на плакате, как можно повторно использовать бумажный стаканчик из-под кофе. Девушка предлагает мыть их и выращивать в них растения / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

21 марта в Российском национальном исследовательском университете имени Н. И. Пирогова стартовала «Эконеделя». На открытии акции студенты нарисовали плакат, посвященный переработке вторсырья.

Пластиковая бутылка, стакан из-под кофе, пакет с ручками, старый деревянный стул, зубная щетка — эти и другие предметы уже нарисованы на большом плакате. Задача участников акции — дописать, как может выглядеть вторая жизнь других, казалось бы, ненужных вещей.

Плакат висит на большом стенде в коридоре. Красный маркер берет в руки студентка второго курса педиатрического факультета вуза Альбина Гусейнова и, немного подумав, записывает на плакате:

— Старые книги, которые совсем в плохом состоянии, можно использовать в творчестве. Из их страниц делают замечательные обложки для блокнотов, — говорит Альбина и записывает свою мысль на плакат. — Использованной зубной щеткой можно чистить обувь. Она качественно отмоет грязь даже с белых кроссовок. А из пластиковых бутылок получаются красивые кашпо.

Закончив с плакатом, Альбина отправляется к контейнерам для вторсырья. Они стоят рядом со стендом, в коридоре. Причем баки здесь постоянно, не только во время акции. Альбина достает из своей сумки десяток чеков и пару исписанных ручек, опускает их в контейнеры. Раз в месяц отходы вывозят на переработку.

— Чаще всего студенты несут крышечки, за месяц их набирается большой мешок, — говорит студент третьего курса педиатрического факультета Университета имени Пирогова, координатор экологического направления волонтерского центра вуза Антон Аксенов. — Много приносят блистеров из-под таблеток, контейнеров из-под линз, просроченных пластиковых карт.

Антон не только руководит процессом, но и активно участвует в нем. Сам старается сортировать мусор. А на Неделе экологии он планирует вдохновить своих друзей и однокурсников.

— Я загорелся идеей сортировки отходов после документального фильма об экологических проблемах. Я понял, что пока не все думают об этом и немногие что-то предпринимают. Хороший пример подают большие компании. Например, даже в супермаркетах ставят контейнеры для раздельного сбора отходов, — говорит Антон. — Вот и на нашей эконеделе хочется показать всем, что защита окружающей среды важна.

Тем временем заинтересованные студенты активно дополняют плакат.

— Бумажный стакан из-под кофе можно использовать для посадки растений, — пишет на ватмане первокурсница лечебного факультета университета Юлия Шимкина.

С одноразовой посудой она так и поступает: дома выращивает на подоконнике авокадо из косточек. А пьет она теперь только из многоразового термостакана. С ним девушка ходит и в кофейни, отказываясь от бумажной посуды. Еще Юлия старается не покупать продукты в пластиковых упаковках.

— Меня сильно волнует проблема глобального потепления. И я понимаю, что мы в силах изменить многое, — говорит Юлия Шимкина. — Я своих друзей не призываю, а вдохновляю их своим примером. У меня в гостях они видят, как легко и просто сортировать отходы. Это вопрос привычки. Этим я занимаюсь уже три года. И мне не составляет труда помыть упаковку, посмотреть маркировку с видом пластика и донести до нужного контейнера.

Буквально за час плакат преобразился: полсотни студентов дополнили его по-своему, не повторяясь. Так, пластиковую бутылку предлагают использовать как многоразовую или выращивать в ней аквариумные водоросли.

Зубную щетку девушки решили использовать для расчесывания и укладки бровей или для уборки. А старый стул предлагают отремонтировать и задекорировать под современную мебель. Тогда не придется его выкидывать. Студенты, которые пришли на эконеделю в родной вуз, поучаствовали и в викторине. Они узнали, как можно экологично отмечать праздники, вспомнили и историю переработки мусора.

— Нам как будущим медикам важно заботиться об экологии, ведь проблемы окружающей среды влияют на здоровье людей, — говорит студентка четвертого курса вуза Софья Новикова.

В планах волонтеров — провести мастер-класс по правильному сбору макулатуры и привлекать однокурсников к другим актуальным проблемам экологического состояния планеты. Так, например, ко Дню защиты водных ресурсов в университете уже подготовили стенд, на котором написали полезные привычки. Они, кстати, оказались не такими уж сложными. Например, экоактивисты советуют выключать воду, пока чистишь зубы или намыливаешь очередную тарелку.

А еще студенческое научное сообщество проведет для будущих врачей круглый стол, который посвятят безопасности и экологичности натуральной косметики.

ГДЕ СДАТЬ

С 1 января 2020 года во всех столичных дворах ввели двухпоточную систему раздельного сбора отходов. В синие контейнеры можно опускать вторсырье: макулатуру (бумагу или картон), стекло (банки или бутылки), металл, пластиковые тары, канистры, флаконы, ящики, ведра. А в серые контейнеры — остальной мусор, который невозможно переработать. Машины вывозят содержимое синего и серого контейнеров на разные сортировочные станции.

Желающие сортировать вторсырье на более мелкие категории могут найти нужный контейнер на сайте recyclemap. Также похожие карты в интернете размещают многие столичные компании по сбору отходов, например, «ЭкоЛайн», «Собиратор», «РазДельный Сбор» и многие другие.