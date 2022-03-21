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Одноразовая посуда станет домом для аквариумных водорослей

Вероника Ушакова

Общество
Одноразовая посуда станет домом для аквариумных водорослей
Первокурсница университета имени Н. И. Пирогова Юлия Шимкина пишет на плакате, как можно повторно использовать бумажный стаканчик из-под кофе. Девушка предлагает мыть их и выращивать в них растения / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

21 марта в Российском национальном исследовательском университете имени Н. И. Пирогова стартовала «Эконеделя». На открытии акции студенты нарисовали плакат, посвященный переработке вторсырья.

Пластиковая бутылка, стакан из-под кофе, пакет с ручками, старый деревянный стул, зубная щетка — эти и другие предметы уже нарисованы на большом плакате. Задача участников акции — дописать, как может выглядеть вторая жизнь других, казалось бы, ненужных вещей.

Плакат висит на большом стенде в коридоре. Красный маркер берет в руки студентка второго курса педиатрического факультета вуза Альбина Гусейнова и, немного подумав, записывает на плакате:

— Старые книги, которые совсем в плохом состоянии, можно использовать в творчестве. Из их страниц делают замечательные обложки для блокнотов, — говорит Альбина и записывает свою мысль на плакат. — Использованной зубной щеткой можно чистить обувь. Она качественно отмоет грязь даже с белых кроссовок. А из пластиковых бутылок получаются красивые кашпо.

Закончив с плакатом, Альбина отправляется к контейнерам для вторсырья. Они стоят рядом со стендом, в коридоре. Причем баки здесь постоянно, не только во время акции. Альбина достает из своей сумки десяток чеков и пару исписанных ручек, опускает их в контейнеры. Раз в месяц отходы вывозят на переработку.

— Чаще всего студенты несут крышечки, за месяц их набирается большой мешок, — говорит студент третьего курса педиатрического факультета Университета имени Пирогова, координатор экологического направления волонтерского центра вуза Антон Аксенов. — Много приносят блистеров из-под таблеток, контейнеров из-под линз, просроченных пластиковых карт.

Антон не только руководит процессом, но и активно участвует в нем. Сам старается сортировать мусор. А на Неделе экологии он планирует вдохновить своих друзей и однокурсников.

— Я загорелся идеей сортировки отходов после документального фильма об экологических проблемах. Я понял, что пока не все думают об этом и немногие что-то предпринимают. Хороший пример подают большие компании. Например, даже в супермаркетах ставят контейнеры для раздельного сбора отходов, — говорит Антон. — Вот и на нашей эконеделе хочется показать всем, что защита окружающей среды важна.

Тем временем заинтересованные студенты активно дополняют плакат.

— Бумажный стакан из-под кофе можно использовать для посадки растений, — пишет на ватмане первокурсница лечебного факультета университета Юлия Шимкина.

С одноразовой посудой она так и поступает: дома выращивает на подоконнике авокадо из косточек. А пьет она теперь только из многоразового термостакана. С ним девушка ходит и в кофейни, отказываясь от бумажной посуды. Еще Юлия старается не покупать продукты в пластиковых упаковках.

— Меня сильно волнует проблема глобального потепления. И я понимаю, что мы в силах изменить многое, — говорит Юлия Шимкина. — Я своих друзей не призываю, а вдохновляю их своим примером. У меня в гостях они видят, как легко и просто сортировать отходы. Это вопрос привычки. Этим я занимаюсь уже три года. И мне не составляет труда помыть упаковку, посмотреть маркировку с видом пластика и донести до нужного контейнера.

Буквально за час плакат преобразился: полсотни студентов дополнили его по-своему, не повторяясь. Так, пластиковую бутылку предлагают использовать как многоразовую или выращивать в ней аквариумные водоросли.

Зубную щетку девушки решили использовать для расчесывания и укладки бровей или для уборки. А старый стул предлагают отремонтировать и задекорировать под современную мебель. Тогда не придется его выкидывать. Студенты, которые пришли на эконеделю в родной вуз, поучаствовали и в викторине. Они узнали, как можно экологично отмечать праздники, вспомнили и историю переработки мусора.

— Нам как будущим медикам важно заботиться об экологии, ведь проблемы окружающей среды влияют на здоровье людей, — говорит студентка четвертого курса вуза Софья Новикова.

В планах волонтеров — провести мастер-класс по правильному сбору макулатуры и привлекать однокурсников к другим актуальным проблемам экологического состояния планеты. Так, например, ко Дню защиты водных ресурсов в университете уже подготовили стенд, на котором написали полезные привычки. Они, кстати, оказались не такими уж сложными. Например, экоактивисты советуют выключать воду, пока чистишь зубы или намыливаешь очередную тарелку.

А еще студенческое научное сообщество проведет для будущих врачей круглый стол, который посвятят безопасности и экологичности натуральной косметики.

ГДЕ СДАТЬ

С 1 января 2020 года во всех столичных дворах ввели двухпоточную систему раздельного сбора отходов. В синие контейнеры можно опускать вторсырье: макулатуру (бумагу или картон), стекло (банки или бутылки), металл, пластиковые тары, канистры, флаконы, ящики, ведра. А в серые контейнеры — остальной мусор, который невозможно переработать. Машины вывозят содержимое синего и серого контейнеров на разные сортировочные станции.

Желающие сортировать вторсырье на более мелкие категории могут найти нужный контейнер на сайте recyclemap. Также похожие карты в интернете размещают многие столичные компании по сбору отходов, например, «ЭкоЛайн», «Собиратор», «РазДельный Сбор» и многие другие.

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