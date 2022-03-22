Психологи московских семейных центров помогают родителям справиться с выгоранием

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Родителям не всегда хватает эмоциональных ресурсов, чтобы успешно справляться с работой, бытом и воспитанием ребенка, а когда в семье несколько детей, сделать это еще сложнее. Недостаток отдыха и отсутствие времени на себя могут привести к эмоциональному выгоранию. Как справиться с этим состоянием, рассказывает психолог семейного центра «Кутузовский» Людмила Ткаченко.

В семейный центр обратилась многодетная мама Татьяна. С рождением четвертого ребенка женщине стало сложнее распределять время и силы так, чтобы их хватало на полноценный отдых.

— Я всегда мечтала о большой семье, дети для нас с мужем — счастье. Но когда родился четвертый, эмоциональных ресурсов стало не хватать. Уже утром, только проснувшись, я чувствовала себя уставшей. Мы перестали гулять, отдыхать на природе по выходным, сошли на нет посиделки на кухне по вечерам. И все потому, что нет сил! Прежде я много времени проводила с детьми. Теперь все чаще включаю мультфильмы, а сама пытаюсь отдохнуть, хочу, чтобы меня никто не трогал, — рассказывает Татьяна.

Психологу сразу стало понятно: Татьяна находится в состоянии эмоционального выгорания. В процессе работы с семьей выяснилось, что женщина вынуждена справляться с детьми и бытом одна: муж много работает, а близких родственников, которые могли бы поддержать многодетную маму, нет.

— Мне неловко просить кого-то помочь с детьми или по дому, боюсь показаться плохой матерью. К тому же я привыкла руководствоваться правилом «хочешь сделать что-то хорошо — сделай сам». Но в последнее время соответствовать ему все сложнее», — делится Татьяна.

Благодаря работе с психологом центра Татьяна осознала, что здоровье и благополучие детей напрямую зависит от ее состояния. Женщина смогла выработать план своих обыденных действий так, чтобы выделить время для себя самой: для встреч с подругами, походов в кино и просто прогулок. В этом ей помогает муж, который теперь один выходной день полностью посвящает домашним делам, и старшие дети, которые взяли на себя несложные обязанности по дому.

Признаки и причины опустошения

Выгоревший человек ни в чем не заинтересован, чувствует себя опустошенным, общение с близкими не приносит ему радости. Сон уже не помогает восполнить силы, в особенности если он неполноценный. Выгорание происходит, когда на протяжении долгого времени мы тратим больше сил, ресурсов и энергии, чем нам комфортно отдавать, и не успеваем восстанавливаться. Такое состояние может привести к отстранению от близких, депрессии, тревожным расстройствам, проявлениям агрессии.

Частые причины выгорания родителей в многодетных семьях — хронический стресс и отсутствие возможности побыть наедине с собой. Человек испытывает ощущение, что сам себе не принадлежит, и чувство неопределенности из-за того, что часто приходится перестраивать планы. Когда все эти проявления становятся постоянными спутниками жизни, защитные механизмы психики истощаются и начинается выгорание.

Стадии выгорания

У выгорания есть четыре стадии: мобилизация, выдерживание, невыдерживание, деформация.

На стадии мобилизации родители стараются много времени проводить с детьми, не обращая внимания на усталость.

На стадии выдерживания силы взрослых постепенно истощаются, включается режим экономии энергии, начинают преобладать негативные эмоции. На этом этапе восполнить ресурсы еще можно самостоятельно. Для этого нужно сменить обстановку, получить новые впечатления.

Во время стадии невыдерживания родители выполняют свои обязанности автоматически, происходящее вокруг не вызывает эмоционального отклика. Человек чувствует себя истощенным и опустошенным.

На последней стадии, деформации, наблюдаются перепады настроения, агрессия, эмоциональный фон снижается. Возможны проявления жестокости к окружающим. Эта стадия опасна для психологического здоровья, и справиться с ней без участия специалиста невозможно.

Восполняем ресурсы

Способность преодолеть выгорание зависит от индивидуальных особенностей и того, как далеко зашла ситуация. На более ранних этапах вы можете влиять на свой распорядок дня, загруженность на работе и дома, и этого будет достаточно. Очень важно найти время для себя, своего хобби — это позволяет восполнить внутренние ресурсы и восстановиться. Но если вы обнаружили у себя признаки более поздних стадий, лучше обратиться к психологу.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое.

Также на базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения, межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации, проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.