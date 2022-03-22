Профессор рассказал о том, как сделать воду полезнее

Фото: Из личного архива

22 марта ежегодно отмечается Всемирный день водных ресурсов. Несмотря на знания о том, что вода — это самый ценный ресурс на планете Земля, до сих пор многие жители развитых стран сливают в стоки миллионы кубометров чистой воды. Неудивительно, что водные ресурсы на планете стремительно истощаются. Чтобы исправить эту ситуацию, не нужно выходить на митинги и ложиться грудью на водостоки.

— Начните с малого — с себя! — советует профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, врач-кардиолог, эксперт по здоровью Coral Club Владимир Матвеевич Подхомутников.

Он рассказал «Вечерней Москве», как сделать воду полезнее для своего организма и помочь природе сохранить ресурсы.

Если вовремя закрыть кран

Включая утром душ или наполняя водой чайник, многие не задумываются о том, что же в то же мгновение на другом конце света около 500 миллионов человек — каждый 14-й житель земли! — мечтают хотя бы раз напиться вдоволь. Эксперты добавляют, что если человечество не перезагрузит своего отношения к этой проблеме, то уже к 2050 году нехватку пресной воды будет испытывать половина населения планеты — 4 миллиарда человек!

— Мы не призываем начать мыться раз в неделю, а воду после стирки белья использовать для смыва в туалете. Часто сэкономить можно, просто закрывая вовремя кран, чтобы вода не текла попусту. И чем больше воды мы сэкономим сегодня, тем больше шансов, что нашим будущим поколениям хватит воды завтра, — отмечает Подхомутников.

Первозданная вода

В результате многочисленных опытов ученые-физики транслируют уникальное свойство воды: стереометрическую форму водных кластеров, то есть их расположение относительно друг друга. В максимально полезной для клеток организма воде эти кластеры принимают мягкую округлую конфигурацию. Именно такой конфигурацией отличается ледниковая, океаническая, горная и родниковая вода, не подвергавшаяся жесткому воздействию со стороны людей.

Чем более угловатая, «острая» конфигурация кластеров — тем меньше подходит вода для человека. Стоит ли говорить, что водопроводная вода, по крайней мере, в России — именно такая.

Немного алхимии

Что же делать, если у вас нет возможности пить воду, добываемую из горных ледников и природных родников?

Во-первых, полезную для человека талую воду можно получить не только на леднике, но и в собственном морозильнике. Во-вторых, можно установить дома качественную систему фильтрации. Ну а для тех, у кого нет времени этим заниматься, есть третий вариант — покупать бутилированную воду от надежных производителей. При покупке рекомендуется внимательно изучить этикетку и выбирать воду, которая содержит около 250 мл кальция и до 200 мл магния.

Однако как бутилированная, так и очищенная водопроводная вода хоть и безопасны для человека, но не слишком хороши с точки зрения содержания микро и макроэлементов. Как говорит профессор Подхомутников, их либо чересчур много, либо совсем мало.

Чтобы превратить обычную воду в полезную и вкусную, можно использовать разные добавки. Одна из самых распространенных — это минеральная композиция на основе природного коралла, которая обогащает воду полезными минералами, обеспечивает слабощелочную реакцию, нужный pH, а также понижает поверхностное натяжение и формирует правильную кластерную структуру воды.

— Такая обогащенная вода гораздо легче усваивается нашими клетками, — поясняет профессор.

Ну и конечно, стоит взять на вооружение классические органические добавки: мёд, сок лимона, травяные отвары. Они сделают воду более полезной и более приятной на вкус. К примеру, знаменитая вода Сасси, которая настаивается на лимоне, огурце, мяте и корне имбиря, содержит большое количество витаминов и микро- и макроэлементов, а также способствует стимуляции метаболизма.

Фото: Из личного архива

Напоить весь мир

От того, сколько воды мы пьем, зависит состояние нашего здоровья, правильная работа внутренних органов, внешняя привлекательность.

Вода необходима для всех биохимических процессов, происходящих в нашем теле: для обмена веществ, для пищеварения, для кроветворения, для регуляции артериального давления, для терморегуляции, для вывод токсинов.

К сожалению, наш организм не располагает собственным запасом воды, способным поддерживать физиологические процессы в условиях дефицита поступающей извне влаги. Поэтому пить воду необходимо регулярно и в нужных количествах.

В рекомендациях можно часто услышать о 8 стаканах в день, однако, профессор Подхомутников уточняет, что эта цифра весьма условна.

— Рекомендуемая врачами норма для здорового человека — 30–50 мл на килограмм веса, — говорит он. — То есть, к примеру, при весе 50 килограммов пить нужно от полутора до двух с половиной литров чистой воды в сутки.

А что же случиться, если не следовать этому совету? В той или иной мере будут страдать все наши органы и ткани.

Человек без воды не проживет и четырех дней, а потеря всего процент жидкости вызовет сильнейшую жажду. Вода служит главным растворителем для пищи, витаминов и минералов.

— Разлагая их на мелкие частицы, вода поддерживает процессы метаболизма и усвоения, а также обеспечивает доставку питательных веществ во все наши органы и ткани, — поясняет Владимир Подхомутников.

Наш мозг на 75 процентов состоит из воды. Врачи давно убедились: причиной рассеянности и головных болей очень часто служит именно нехватка жидкости. Еще одна задача воды — координировать работу мозга и тела, повышая адаптационные резервы нашего организма.

Недостаток воды может очень быстро вывести из строя суставы и мышцы. Даже небольшое обезвоживание, растянутое во времени, резко повышает риск артрозов и остеохондрозов: хрупкая хрящевая ткань попросту пересыхает и быстро изнашивается.

Крайне важна вода и для кровеносной системы: чем сильнее обезвожен наш организм, тем более густой будет кровь, и тем сильнее поднимется давление. Это важно не только для гипертоников, но и для тех, кто страдает диабетом: выпитый стакан воды способен разбавить густую кровь и снизить уровень сахара.

При недостатке воды организм испытывает стресс и усиленно вырабатывает гистамин — гормон, который отвечает за иммунную реакцию в опасной для здоровья ситуации.

— Излишек гистамина не только активизирует иммунитет, но и обостряет аллергии. Поэтому аллергикам ни в коем случае нельзя допускать дефицита воды, — предупреждает профессор.

А еще правильный питьевой режим — наилучшее средство для похудения. Если его соблюдать — вес будет снижаться и без строгих пищевых ограничений, ведь зачастую мы путаем голод и жажду, и съедаем лишнего тогда, когда организм достаточно просто насытить водой.

И, наконец, вода крайне необходима для «канализации» нашего тела — то есть для лимфатической системы.

— Сложно переоценить ее роль в деле очищения организма от шлаков и токсинов. Так что, как пелось в старой песенке, «без воды — не туды, и не сюды», — резюмирует он.